Ostavljate psa samog kod kuće? Trenerica otkrila tri važna savjeta

Odlazak na posao ili kraći izlazak iz kuće vlasnicima pasa može biti pravi izazov, pogotovo kada njihovi ljubimci teško podnose samoću i odvojenost od vlasnika. Psi su društvene životinje pa kod pojedinih boravak bez vlasnika može izazvati stres, nervozu ili pretjerano lajanje. Ako se takvo ponašanje ponavlja, može biti riječ o separacijskoj anksioznosti, odnosno kroničnom osjećaju tjeskobe koji traje od trenutka kada se pas odvoji od vlasnika pa sve dok se oni ne vrate kući. Dobra je vijest da se takvo ponašanje može ublažiti ako promijenite svoju rutinu prije odlaska, prenosi The Daily Express.

Trenerica pasa Sarah Hodgson na svojim je društvenim mrežama otkrila zašto je nekim psima teško kada ostaju sami kod kuće i koja im tri koraka mogu ublažiti tjeskobu kada nisu s vlasnicima. „Kada odlazite iz kuće, želite da vaš pas bude opušten. Ne želite da se osjeća uznemireno, tjeskobno ili agresivno“, objasnila je.

@raisinghappydogs Leaving Your Dog Home Alone? Do THIS to Keep Them Calm! 🐶🏡 When you leave the house, you want your dog to feel relaxed—not anxious, agitated, or on high alert. If they have access to large windows facing the street or hallway, they’ll assume the role of Border Patrol 🚨—barking at every passerby, getting stuck in a cycle of adrenaline and stress. Instead, create a safe space🏡✨ for your dog while you're out. Whether it's a crate or a cozy enclosed room, make it a calm and comforting spot. Play sound-canceling music🎶 to drown out outside noises and help them truly rest. When you return, keep your energy level low and relaxed—your dog will mirror what you model! Bonus Tip: A calmer home-alone routine means a more relaxed dog throughout the day—whether greeting visitors or walking outside. Try it and let me know how it works and comment if you want me to send you the best music to leave on for your dogs and I will dm you! 🐾💙 #DogTraining #SeparationAnxiety #dogtrainingtips ♬ original sound - raisinghappydogs

Prvi korak: Ljubimcu je potrebno osigurati siguran prostor ili miran kutak u kojem će se osjećati zaštićeno kada ostane sam. To može biti njegov krevetić, ograđeni kutak ili prostorija u kojoj najčešće odmara. Cilj je da to mjesto povezuje s osjećajem sigurnosti i opuštenosti.

Drugi korak: Hodgson savjetuje da tijekom vaše odsutnosti televizor ili radio ostanu tiho uključeni. Takva pozadinska buka može ublažiti zvukove iz hodnika ili s ulice koji kod pasa često potiču lajanje i osjećaj da moraju čuvati svoj teritorij.

Treći korak: Kada se vratite kući, bez obzira na entuzijazam vašeg ljubimca, pokušajte ostati smireni. Psi često preuzimaju energiju svojih vlasnika pa bi pretjerano uzbuđenje moglo izazvati sličnu reakciju kod psa i učiniti sljedeće razdoblje odvojenosti još težim.

Preporučuje se postupno uvoditi kratka razdoblja odvojenosti od ljubimca kako bi shvatio da ostajanje sam kod kuće nije razlog za strah i da ćete se uvijek vratiti. U tome mogu pomoći udoban ležaj, miran prostor za odmor, skrivanje manjih poslastica po prostoriji prije odlaska te postupno produljivanje vremena koje pas provodi sam kod kuće.