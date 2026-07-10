Stručnjaci otkrivaju kako pravilno čistiti laminat i zašto voda može biti njegov najveći neprijatelj

Laminat je postao jedan od najpopularnijih odabira za podne obloge zahvaljujući svojoj sposobnosti da vjerno oponaša izgled drva ili kamena, uz iznimnu otpornost na svakodnevno habanje. Njegov gornji, zaštitni sloj dizajniran je da izdrži užurban tempo modernog života, no čak ni on nije potpuno neranjiv. Nezgode se događaju, a ključ očuvanja besprijekornog izgleda laminata leži u brzoj i ispravnoj reakciji. Najvažnije pravilo kod svake prolivene tekućine, bilo da se radi o vinu, soku ili kavi, jest djelovati odmah. Što mrlja dulje stoji, to dublje prodire u zaštitni sloj i teže ju je ukloniti.

Tekućinu treba upiti, a ne trljati. Koristite meku krpu ili papirnati ubrus i nježno tapkajte po mrlji kako biste spriječili njeno širenje ili prodiranje u spojeve između dasaka, što je najslabija točka laminatnih podova. Voda je najveći neprijatelj jezgre laminata, stoga je ključno izbjegavati prekomjerno vlaženje poda. Prije nego što posegnete za agresivnim kemikalijama, važno je znati što smijete, a što nikako ne smijete koristiti na laminatu.

Za redovito čišćenje i uklanjanje ljepljivih ostataka najčešće je dovoljna jednostavna otopina tople vode i nekoliko kapi blagog, prozirnog deterdženta za suđe ili malo alkoholnog octa. Krpa kojom čistite mora biti tek vlažna, nikako mokra. Nakon čišćenja, površinu je uvijek preporučljivo prebrisati suhom krpom od mikrovlakana. S druge strane, postoji cijeli popis sredstava koja treba apsolutno izbjegavati. Abrazivni prašci, čelična vuna ili grubi jastučići za ribanje trajno će izgrebati i oštetiti zaštitni sloj. Isto vrijedi i za voskove ili politure namijenjene drvenim podovima. Oni na laminatu stvaraju mutan, ljepljiv sloj koji privlači prljavštinu i gotovo ga je nemoguće ukloniti. Upamtite, laminat je dizajniran da sjaji bez dodatnog poliranja.

Različite vrste mrlja zahtijevaju ciljani pristup. Za svakodnevne mrlje od hrane, čaja ili vina, nakon upijanja viška tekućine, područje prebrišite vlažnom krpom s malo otopine deterdženta i vode. Za masne mrlje, poput onih od ulja ili maslaca, učinkovita može biti pasta napravljena od sode bikarbone i vode. Nanesite pastu na mrlju, ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim je nježno uklonite mekom krpom. Tvrdokornije mrlje poput onih od crnog vina koje su se već osušile ponekad se mogu riješiti upravo ovom metodom. Uvijek je preporučljivo započeti s najblažim rješenjem i tek ako ono ne uspije, prijeći na nešto jače. Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za čišćenje, mudro je testirati ga na nekom skrivenom dijelu poda, poput područja ispod tepiha ili namještaja, kako biste bili sigurni da neće izazvati promjenu boje ili oštećenje.

Neke mrlje predstavljaju pravi izazov i zahtijevaju upotrebu otapala. Tragovi tinte, flomastera, laka za nokte ili boje za cipele mogu se ukloniti malom količinom acetona (odstranjivača laka za nokte) ili denaturiranog alkohola. Ključ je u oprezu: nanesite otapalo na čistu, bijelu krpu, a ne izravno na pod, te nježno tapkajte mrlju. Izbjegavajte snažno trljanje koje bi moglo oštetiti površinu. Nakon uklanjanja mrlje, područje odmah isperite krpom navlaženom čistom vodom kako biste uklonili ostatke kemikalija i potom osušite. Za žvakaću gumu ili vosak svijeće primijenite suprotnu taktiku: stvrdnite ih. Kockicu leda u vrećici stavite na mrlju na nekoliko minuta. Jednom kada se stvrdne, pažljivo je sastružite plastičnim strugačem, nikada metalnim. Crne tragove od potpetica ili namještaja često možete ukloniti jednostavnim trljanjem običnom školskom gumicom za brisanje.

Za razliku od pravog drva, laminat se ne može brusiti kako bi se uklonile ogrebotine, stoga je kod popravka oštećenja potreban drugačiji pristup. Za vrlo sitne, površinske ogrebotine ponekad je dovoljno temeljito očistiti pod i ispolirati ga sredstvom namijenjenim za laminat. Zanimljiv kućni trik uključuje korištenje polovice oraha; utrljavanjem na ogrebotinu, prirodna ulja mogu pomoći prikriti sitna oštećenja. Neki preporučuju i korištenje bijele paste za zube (ne gel) kao blagog abraziva, nježno utrljanog mekom krpom.

Međutim, za dublje i vidljivije ogrebotine potrebna su specijalizirana rješenja. Na tržištu postoje setovi za popravak laminata koji sadrže vosak u različitim nijansama ili kit. Ovi setovi omogućuju popunjavanje ogrebotine ili manjeg udubljenja. Vosak se često topi posebnim alatom i nanosi u oštećenje, nakon čega se višak uklanja, a popravak postaje gotovo nevidljiv. Ako je oštećenje preveliko i duboko, jedino preostalo rješenje je zamjena cijele oštećene daske, što je izvedivo ako ste sačuvali nekoliko rezervnih komada nakon postavljanja poda. Redovito održavanje i pravilno čišćenje laminata najbolja su prevencija. Postavljanje filcanih podložaka pod noge namještaja i kvalitetnih otirača na ulazu u dom spriječit će većinu ogrebotina i produljiti vijek vašeg poda.