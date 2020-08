'Imao sam najbolji seks s djevojkom koja mi se dugo sviđa, a onda me bivša nazvala i rekla da je trudna...'

- Prošli vikend imao sam najbolji seks ikada s novom djevojkom. Već sam planirao da ćemo zajedno imati nevjerojatnu budućnost, ali sada me nazvala bivša djevojka kako bi mi rekla da je trudna i da zajedno čekamo dijete. Nova djevojka sviđa mi se već dugo, znam je još od škole, ali sam mislio da nikad neću imati priliku biti s njom. Ona se svima sviđala, a mene nikad, do nedavno, nije pogledala. Ona ima 22 godine, a ja 21 i obitelj kaže da sam "ružno pače koje se pretvorilo u labuda". Popravio sam zube i smršavio. Sada se dobro osjećam i imam samopouzdanja. Prvu sam djevojku imao prije godinu dana. Ima 19 godina i simpatična je, ali sam se malo "ohladio", a mislim da i ona pa smo prekinuli prije dva mjeseca. Nakon što je prošla karantena, s prijateljima sam počeo opet ići u kafić koji inače idemo, a tu sam sreo i novu djevojku. Jedne me večeri prepoznala i prišla mi. Nisam mogao vjerovati - razgovarali smo i otišli na nekoliko spojeva, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Prošle subote došao je kod nje, poseksali su se i bilo je nevjerojatno. Započela je razgovor o njima kao paru i napokon je osjetio da njegov život ima smisla. Međutim, onda je dobio poziv od bivše koja mu je otkrila da je trudna.

- Ako je tako, beba je moja. Ne znam što da radim. Osjećam da sam premlad da bih postao tata. Također, brinem se da će to značiti kraj odnosa s novom djevojkom, rekao je muškarac i pitao stručnjakinju za savjet.

- Trebate ozbiljno razgovarati s bivšom djevojkom. Najprije mora odmah napraviti test trudnoće. Ako je negativan, naučite nešto iz cijele situacije i dalje budite odgovorni. Ako je pozitivan, imajte razumijevanja jer to nije samo njezina stvar. Ako ne osjećate da imate zajedničku budućnost, dajte joj to jasno do znanja, no to vas ne bi trebalo zaustaviti da budete brižan otac, pun podrške. Ako želi zadržati dijete, morat ćete to obznaniti novoj djevojci, objasnila je Deidre.

