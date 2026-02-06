Danas je Dan crvenih haljina: Prepoznajte atipične simptome moždanog udara koji pogađaju samo žene
Hrvatska se danas, šestu godinu zaredom, pridružila globalnoj inicijativi "Dan crvenih haljina", javnozdravstvenoj kampanji koja ima za cilj podići svijest o specifičnostima moždanog udara kod žena. Pokrenuta 2019. godine od strane Hrvatskog neurološkog društva, ova akcija, čiji je zaštitni znak crvena haljina kao univerzalni simbol žene te crvena boja kao simbol upozorenja, ali i života, razbija opasan mit da je moždani udar primarno "muška bolest".
Važnost kampanje prepoznao je i Hrvatski sabor, proglasivši prvi petak u veljači Nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena, čime se naglašava potreba za edukacijom i prevencijom. Cilj je jednostavan, ali presudan: osnažiti žene da preuzmu brigu o svojem zdravlju, nauče prepoznati rizike i, najvažnije od svega, simptome koji im mogu spasiti život.
Iako mnogi vjeruju drugačije, statistike su neumoljive i pokazuju zastrašujuću stvarnost. Moždani udar treći je vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj, a podaci za 2024. godinu otkrivaju da je od te teške bolesti preminulo 2.055 žena, u usporedbi s 1.601 muškarcem. To znači da žene ne samo da češće pogađa moždani udar, već od njega i više umiru.
Svake godine ova bolest ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke, no poražavajuća je činjenica da ishod liječenja uvelike ovisi o brzini reakcije, a žene zbog atipičnih simptoma u bolnicu često stižu prekasno. Ipak, stručnjaci neprestano ističu ohrabrujući podatak: čak 80 posto svih moždanih udara moguće je spriječiti promjenom životnih navika i kontrolom faktora rizika.
Tijekom moždanog udara, zbog začepljenja ili puknuća krvne žile, prekida se dotok kisika i hranjivih tvari u mozak, što uzrokuje odumiranje živčanih stanica. U samo jednoj minuti propadne gotovo dva milijuna moždanih stanica, zbog čega je svaka sekunda dragocjena. Brzo prepoznavanje simptoma i poziv hitnoj medicinskoj službi na broj 194 ili 112 mogu značiti razliku između potpunog oporavka i trajne invalidnosti ili smrti.
Najčešći, takozvani klasični simptomi moždanog udara, koji se javljaju i kod muškaraca i kod žena, nastaju iznenada i uključuju utrnulost, slabost ili oduzetost jedne strane tijela, najčešće lica, ruke i noge. Također se mogu javiti iznenadne smetnje govora, poput otežanog izgovaranja ili razumijevanja, smetnje vida, vrtoglavica, gubitak ravnoteže te jaka glavobolja bez poznatog uzroka.
Problem nastaje jer žene, uz ove klasične, mnogo češće doživljavaju i niz atipičnih simptoma koje je lako zanemariti ili pripisati nečem drugom. Upravo ti suptilni znakovi upozorenja često su razlog kašnjenja u traženju pomoći. Umjesto iznenadne slabosti jedne strane tijela, žena može osjetiti opću slabost, iznenadni i neobjašnjiv umor ili malaksalost. Može doći do iznenadne zbunjenosti, dezorijentacije ili nagle promjene u ponašanju, poput uznemirenosti.
Simptomi mogu uključivati i kratkoću daha ili poteškoće s disanjem, mučninu ili povraćanje, bol u prsima, štucanje koje ne prestaje ili naglo lupanje srca. Gubitak svijesti ili kratkotrajna nesvjestica također su jedan od alarmantnih znakova. Budući da ovi simptomi nisu dramatični kao oduzetost polovice tijela, žene ih često ignoriraju, nadajući se da će proći sami od sebe, čime gube dragocjeno vrijeme za liječenje.
Osim općih čimbenika rizika poput povišenog krvnog tlaka, pušenja, šećerne bolesti, pretilosti i tjelesne neaktivnosti, žene su izložene i dodatnim, specifičnim rizicima vezanim uz hormonalne promjene tijekom života. Trudnoća, primjerice, zbog promjena u krvnom tlaku i opterećenja srca povećava rizik, a preeklampsija, stanje visokog tlaka u trudnoći, udvostručuje rizik od moždanog udara kasnije u životu. Korištenje oralnih kontraceptiva, osobito kod žena starijih od 35 godina koje puše, te hormonska nadomjesna terapija u menopauzi također se smatraju faktorima rizika.
Migrene s aurom, koje su češće kod žena, povezane su s povećanim rizikom od ishemijskog moždanog udara. Zbog svega navedenog, ključno je da žene budu svjesne vlastitih rizika, redovito kontroliraju krvni tlak, šećer i masnoće u krvi te usvoje zdrave životne navike. Prepoznavanje simptoma i briga o vlastitom zdravlju najbolji su način da se zaštitite od ovog tihog ubojice.