Progutala je žlicu dok je tipkala poruku na mobitelu: 'Osjetila sam kako se miče između rebara'

Svake godine mnogi ljudi završe na hitnoj pomoći zbog toga što su progutali strane predmete. Riječ je o širokom spektru stvari, od sitnih igala i novčića, do zubnih proteza ili dijelova igračaka, koje slučajno ili namjerno završe u probavnom sustavu. Tako je jedna žena otkrila da je slučajno progutala žlicu dugu 17 centimetara dok je jela jogurt.

Reymy Amelinckx (28) rekla je da se nesreća dogodila dok je sjedila na kauču kada je njezin energični pas po imenu Marley iznenada skočio na nju. 28-godišnjakinja iz Rumsta u Belgiji ispričala je da je pokušala žlicu izvaditi rukom, ali se našla pred užasnom odlukom: "progutati žlicu ili se ugušiti". Priznala je da su prošli sati prije nego što je išta poduzela zbog srama, no kasnije je požurila na hitnu pomoć kada je shvatila koliko je situacija ozbiljna, piše Mirror. "Stavila sam žlicu u usta da bih imala slobodne ruke za odgovor na poruku. Baš tada, Marley je odlučio skočiti na mene. Bila sam toliko prestrašena da sam trznula glavu unatrag i prije nego što sam se snašla, žlica mi se zaglavila u grlu. Ustala sam i počela paničariti", ispričala je 28-godišnjakinja.

Amelinckx, koja radi kao medicinska predstavnica, odlučila je progutati žlicu kada je nije mogla izvaditi rukom. Nakon što se njezin dečko vratio s posla, bilo joj je previše neugodno reći mu što se dogodilo, pa se pravila da je sve u redu. "Uopće se nisam osjećala loše. Tek nakon večere shvatila sam da je zapravo prilično ozbiljno. U mom želucu bila je žlica duga 17 centimetara. Na internetu je svugdje pisalo isto: odmah otiđite na hitnu pomoć. Tek tada sam shvatila koliko to može biti opasno", objasnila je 28-godišnjakinja.

Liječnici su joj rekli da je žlica prevelika da bi prirodno prošla kroz tijelo, pa se morala vratiti kući i pričekati dok se ne zakaže gastroskopija. "Ta noć je bila teška, osjećala sam kako se žlica pomiče, ponekad čak i između rebara. Bilo je zaista zastrašujuće. Osjećala sam se napuhnuto i mučno, a nisam mogla jesti bez čudnog osjećaja. Spavanje je bilo teško jer me svaki položaj podsjećao na žlicu u želucu", ispričala je Amelinckx.

Pribor je uklonjen dva dana kasnije pod lokalnom anestezijom."Nisam smjela gutati dok su je vadili. Morali su je rotirati u želucu, što je uzrokovalo malo krvarenje. Nije bilo ugodno, ali osjetila sam takvo olakšanje kada je žlica napokon izašla. Jako sam sretna što je žlica na kraju uklonjena gastroskopijom i što mi nisu morali kirurški rezati želudac", objasnila je.

Nekoliko sati kasnije puštena je kući, a otkrila je da se brzo oporavljala. "Imala sam upalu grla zbog oštećenja jednjaka, nekoliko manjih epizoda krvarenja u želucu i osjetljiv želudac neko vrijeme, ali bez trajnih oštećenja", rekla je 28-godišnjakinja. Unatoč neugodnom iskustvu, Amelinckx je odlučila zadržati dotičnu žlicu kao uspomenu. "Moj dečko želi to pretvoriti u umjetničko djelo. Još ne zna točno što, ali definitivno će biti jedinstveno. To je najmanje što takva avantura zaslužuje", našalila se.

Amelinckx je podijelila savjet za one koji razmišljaju o korištenju ruku dok jedu i tipkaju poruke. "Entuzijastični psi + jedenje u krilu = zona rizika. Naučite ih naredbu 'čekaj' ili 'tiho' za trenutke kada skaču. Za one koji jedu jogurt: nemojte jesti s priborom potpuno u ustima. Ne radite više stvari istovremeno sa životinjama i izbjegavajte iznenadne skokove ili smijanje dok imate punu usta. Ako progutate nešto što stvarno ne bi smjelo biti unutra, odmah potražite medicinsku pomoć. Sram je prolazan, ali unutarnje ozljede nisu", zaključila je.