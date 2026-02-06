Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zvao je upomoć

Proglasili su ga mrtvim nakon nesreće: Dva dana kasnije probudio se u mrtvačnici

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
06.02.2026.
u 14:30

Nakon što je proglašen mrtvim prevezen je u mrtvačnicu gdje je bio smješten u hladnjaču

Iako zvuči poput scene iz filma, u stvarnom životu postoje rijetki slučajevi u kojima su ljudi proglašeni mrtvima, a zatim se iznenada "vrate među žive". Takve situacije najčešće se događaju zbog pogrešnih procjena vitalnih znakova ili specifičnih medicinskih stanja koja mogu oponašati smrt.

Tako je jedna zaručnica tugovala za svojim partnerom nakon što je par doživio naizgled smrtonosnu prometnu nesreću. Sipho William Mdletshe proglašen je mrtvim nakon teške prometne nesreće 1993. godine. Zatim je muškarac u dvadesetim godinama, iz mjesta Sebokeng južno od Johannesburga u Južnoafričkoj Republici, prevezen u mrtvačnicu. Tamo je, prema uobičajenoj proceduri nakon takvih proglašenja, smješten u hladnjaču. No, priča je dobila jezivi obrat dva dana kasnije kada su djelatnici mrtvačnice čuli zastrašujuće zvukove koji su dolazili iz jedne od metalnih ladica, prenosi Mirror.

Shvativši da nešto nije u redu, osoblje je otvorilo odjeljak i na njihov šok Mdletshe je bio živ, došao je svijesti i te je zvao upomoć. Njegovo preživljavanje bilo je ništa manje nego izvanredno i, prema objavljenim izvješćima, nakon nesreće se postupno probudio, postao dovoljno priseban da shvati gdje se nalazi, a zatim je počeo vikati. Upravo mu je taj čin na kraju spasio život.

No, muke tu nisu završile za nesretnog muškarca. Pokušao je ponovno stupiti u kontakt sa svojom zaručnicom, koja je i sama zadobila nekoliko ozljeda u nesreći, no ona se navodno povukla, vjerujući da on više nije ljudsko biće nakon što je čula da je bio proglašen mrtvim. Čak je mislila da je zombi koji se vratio iz mrtvih.

Mdletshe nije jedini koji se vratio iz mrtvih. Essie Dunbar umrla je u dobi od samo 30 godina nakon što je pretrpjela epileptički napadaj, a njezini voljeni bili su shrvani. Njezin sprovod je brzo organiziran i pokopana je dva metra pod zemljom u drvenom lijesu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini 1915. godine.

Međutim, njezina ožalošćena sestra zakasnila je na službu i zatražila je da se lijes ponovno iskopa da bi mogla posljednji put vidjeti svoju sestru. Nakon što su otvorili poklopac, Dunbar je bila itekako živa i osmjehivala se okupljenima. Svećenici koji su vodili službu uspaničili su se i svi su pali u grob, a jedan od njih slomio je nekoliko rebara, prema knjizi "Buried Alive" objavljenoj 2002. godine.

Čak je i njezina obitelj pobjegla u strahu, vjerujući da svjedoče nečemu nadnaravnom dok je žena izlazila iz lijesa i pokušavala ih slijediti. Dunbar se nakon svega vratila svom mirnom životu. Izvješća iz desetljeća kasnije opisuju njezin rad na poljima, branje pamuka i samostalan život.

Ključne riječi
nesreća mrtvačnica Klinička smrt smrt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Žene koje mijenjaju Hrvatsku priznanja
Svečana dodjela

Dodijeljene Večernjakove nagrade za Žene koje mijenjaju Hrvatsku: evo tko su dobitnice prvog izdanja priznanja

Večernji list je ove godine po prvi put dodijelio priznanje Žene koje mijenjaju Hrvatsku – nagradu koja slavi snagu, predanost i iznimna postignuća onih koje pomiču granice i otvaraju nove putove. Nagrađene su Dora Mlinarić u kategoriji sport, Mia Pečnik u kategoriji mlada nada, Ines Slunjski u kategoriji poduzetništvo, Ivana Tlak Gajger u kategoriji znanost, Melinda Šefčić u kategoriji umjetnost i Jovana Čutul u kategoriji inspiracija godine.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!