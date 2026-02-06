Proglasili su ga mrtvim nakon nesreće: Dva dana kasnije probudio se u mrtvačnici

Iako zvuči poput scene iz filma, u stvarnom životu postoje rijetki slučajevi u kojima su ljudi proglašeni mrtvima, a zatim se iznenada "vrate među žive". Takve situacije najčešće se događaju zbog pogrešnih procjena vitalnih znakova ili specifičnih medicinskih stanja koja mogu oponašati smrt.

Tako je jedna zaručnica tugovala za svojim partnerom nakon što je par doživio naizgled smrtonosnu prometnu nesreću. Sipho William Mdletshe proglašen je mrtvim nakon teške prometne nesreće 1993. godine. Zatim je muškarac u dvadesetim godinama, iz mjesta Sebokeng južno od Johannesburga u Južnoafričkoj Republici, prevezen u mrtvačnicu. Tamo je, prema uobičajenoj proceduri nakon takvih proglašenja, smješten u hladnjaču. No, priča je dobila jezivi obrat dva dana kasnije kada su djelatnici mrtvačnice čuli zastrašujuće zvukove koji su dolazili iz jedne od metalnih ladica, prenosi Mirror.

Shvativši da nešto nije u redu, osoblje je otvorilo odjeljak i na njihov šok Mdletshe je bio živ, došao je svijesti i te je zvao upomoć. Njegovo preživljavanje bilo je ništa manje nego izvanredno i, prema objavljenim izvješćima, nakon nesreće se postupno probudio, postao dovoljno priseban da shvati gdje se nalazi, a zatim je počeo vikati. Upravo mu je taj čin na kraju spasio život.

No, muke tu nisu završile za nesretnog muškarca. Pokušao je ponovno stupiti u kontakt sa svojom zaručnicom, koja je i sama zadobila nekoliko ozljeda u nesreći, no ona se navodno povukla, vjerujući da on više nije ljudsko biće nakon što je čula da je bio proglašen mrtvim. Čak je mislila da je zombi koji se vratio iz mrtvih.

Mdletshe nije jedini koji se vratio iz mrtvih. Essie Dunbar umrla je u dobi od samo 30 godina nakon što je pretrpjela epileptički napadaj, a njezini voljeni bili su shrvani. Njezin sprovod je brzo organiziran i pokopana je dva metra pod zemljom u drvenom lijesu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini 1915. godine.

Međutim, njezina ožalošćena sestra zakasnila je na službu i zatražila je da se lijes ponovno iskopa da bi mogla posljednji put vidjeti svoju sestru. Nakon što su otvorili poklopac, Dunbar je bila itekako živa i osmjehivala se okupljenima. Svećenici koji su vodili službu uspaničili su se i svi su pali u grob, a jedan od njih slomio je nekoliko rebara, prema knjizi "Buried Alive" objavljenoj 2002. godine.

Čak je i njezina obitelj pobjegla u strahu, vjerujući da svjedoče nečemu nadnaravnom dok je žena izlazila iz lijesa i pokušavala ih slijediti. Dunbar se nakon svega vratila svom mirnom životu. Izvješća iz desetljeća kasnije opisuju njezin rad na poljima, branje pamuka i samostalan život.