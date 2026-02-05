Znanstvenici stavili štopericu u 500 spavaćih soba: Otkrivena prava istina o trajanju seksu - jeste li iznad ili ispod prosjeka?

Pritisak da se u spavaćoj sobi pruži maratonski performans, potaknut mitovima iz popularne kulture i filmova za odrasle, stvara nepotrebnu anksioznost kod muškaraca diljem svijeta. Mnogi se pitaju je li njihova izdržljivost "normalna", no stvarnost je, prema stručnjacima i znanstvenim podacima, daleko od cjelonoćnih pothvata. Umjesto oslanjanja na anegdote, precizna istraživanja nude jasan uvid u to što se događa iza zatvorenih vrata, a brojke se značajno mijenjaju ovisno o životnoj dobi muškarca. Od eksplozivne energije u dvadesetima do zrele intimnosti u kasnijim godinama, svako desetljeće nosi svoje specifičnosti.

Ako bismo tražili znanstveno najpouzdaniji odgovor, on dolazi iz studije koja je koristila štoperice kako bi precizno izmjerila takozvano "intravaginalno vrijeme latencije ejakulacije" (IELT). U istraživanju, objavljenom u uglednom časopisu Journal of Sexual Medicine, sudjelovalo je 500 parova iz pet zemalja, a rezultat je pokazao da prosječno vrijeme od penetracije do ejakulacije iznosi 5,4 minute. Ovaj podatak demistificira ideju o polusatnim odnosima kao normi i postavlja realnija očekivanja. Zanimljivo je da, prema istoj studiji, korištenje kondoma ili činjenica je li muškarac obrezan nisu značajno utjecali na trajanje odnosa.

No, što sami parovi i seksualni terapeuti smatraju idealnim? Stručnjaci se slažu da je zadovoljstvo važnije od pukih minuta. Prema anketama provedenim među terapeutima, trajanje odnosa od tri do sedam minuta smatra se "adekvatnim", dok je period od sedam do 13 minuta opisan kao "poželjan". Sve ispod dvije minute može ukazivati na problem s prijevremenom ejakulacijom, dok odnosi koji traju duže od 20 ili 30 minuta mogu postati fizički neugodni ili naporni za partnere. Ovi okviri potvrđuju da je ključ u kvaliteti, a ne kvantiteti.

Najnovija istraživanja, međutim, otkrivaju fascinantnu povezanost između godina i izdržljivosti. Opsežna studija koju je 2025. godine provela tvrtka Lovehoney pokazuje kako se prosječno trajanje seksualnog odnosa kod muškaraca mijenja iz desetljeća u desetljeće. Dok mlađi muškarci imaju više fizičke spreme, s godinama dolaze iskustvo, samopouzdanje i bolja komunikacija, što sve utječe na performanse u krevetu. Ovi podaci daju detaljan uvid u seksualni život muškarca od mladosti do zlatnih godina.

Vrhunac u kasnim dvadesetima, a onda postepeni pad

Prema spomenutom istraživanju, muškarci u dobi od 18 do 24 godine u prosjeku traju 16,14 minuta. U ovoj fazi života, uzbuđenje i novost iskustava su na vrhuncu, što može dovesti do bržih orgazama, ali je i oporavak brz, a izdržljivost na zavidnoj razini. Ipak, pravi vrhunac doseže se u skupini od 25 do 34 godine, gdje se prosječno trajanje penje na čak 18,29 minuta. Smatra se da je to razdoblje u kojem muškarci kombiniraju fizičku spremu s dovoljno iskustva, samopouzdanja i boljom komunikacijom s partnericom, što rezultira dužim i ispunjenijim odnosima.

Zrele godine: Kvaliteta postaje važnija od kvantitete

Nakon trideset i pete godine života, brojke se počinju lagano smanjivati. U dobnoj skupini od 35 do 44 godine, prosjek pada na 17,4 minute, što stručnjaci pripisuju hormonalnim promjenama, stresu i obiteljskim obavezama. Značajniji pad primjećuje se između 45. i 54. godine, kada prosječno trajanje odnosa iznosi 14,14 minuta. U ovim godinama erekcije mogu postati manje predvidljive, a fokus se prirodno prebacuje s trajanja na druge aspekte intimnosti poput predigre i emocionalne povezanosti. Trend se nastavlja i u kasnijim godinama, pa tako muškarci od 55 do 64 godine prosječno traju 11,3 minute, dok oni stariji od 65 godina bilježe prosjek od 8,15 minuta.

Iako brojke s godinama opadaju, stručnjaci naglašavaju da to ne znači pad zadovoljstva. Stariji parovi često razviju dublju intimnost i bolje poznaju tijela i želje svojih partnera. U konačnici, najvažniji faktori za ispunjen seksualni život u bilo kojoj dobi nisu minute na štoperici, već otvorena komunikacija, tehnika i međusobna povezanost. Važno je imati na umu i takozvani "jaz u orgazmu" - dok 95 posto muškaraca redovito doživljava orgazam tijekom seksa, to isto uspijeva tek za 65 posto žena. To je najbolji podsjetnik da je istinski uspješan seks onaj u kojem oba partnera uživaju, bez obzira koliko dugo trajao.