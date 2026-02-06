Danas nas čeka ključna astrološka promjena koja će utjecati na sve: Spremite se za kaos u komunikaciji i bujicu osjećaja
Petak donosi ključnu astrološku promjenu koja će utjecati na sve. Dok Mjesec u Vagi poziva na sklad, ulazak Merkura u sanjive Ribe okreće logiku naglavačke i stavlja intuiciju u prvi plan. Slijedi dan intenzivnih osjećaja, kreativnosti, ali i opasnih nesporazuma.
Ovan: Vaši odnosi su u fokusu i traže kompromis. Dok slušate drugu stranu, Merkur u Ribama budi vašu podsvijest, donoseći snažnu intuiciju, ali i mentalni umor. Usporite i iskoristite energiju Marsa za konstruktivno rješavanje problema, a ne za sukobe.
Bik: Fokusirani ste na posao i zdravlje, a Mjesec u Vagi potiče sklad s kolegama. Istovremeno, Merkur u Ribama produbljuje komunikaciju s prijateljima i čini je emotivnijom. Financijski, dan je povoljan za planiranje, no pripazite na prekomjerno trošenje na luksuz.
Blizanci: Dan je stvoren za igru i kreativnost, no ulazak vašeg vladara Merkura u Ribe unosi potencijalni kaos u karijeru. Komunikacija s nadređenima postaje nejasna, ali intuicija na poslu je izoštrena. Ključno je balansirati između zabave i posla te biti kristalno jasni u dogovorima.
Rak: Dom i obitelj su vaše utočište, no pripazite da ne pretjerujete s brigom. Merkur u Ribama budi vašu želju za učenjem i širenjem vidika. Možda isplanirate putovanje ili upišete tečaj dok vaša komunikacija poprima filozofske tonove.
Lav: Komunikacija vam je danas jača strana, no Merkur u Ribama je usmjerava na duboke i intimne teme. Izbjegavajte površnost i budite spremni na razgovore o financijama ili tajnama. Iskrenost i ranjivost danas donose važne spoznaje.
Djevica: Financije su u prvom planu, no pravi izazov donosi Merkur u vaše polje partnerstva. Komunikacija s partnerom postaje emotivna i mogući su nesporazumi zbog neizrečenih očekivanja. Slušajte srcem i budite precizni kod potpisivanja ugovora.
Vaga: Ovo je vaš dan! Samopouzdani ste i spremni za akciju. Iskoristite energiju za osobne projekte. Merkur u Ribama donosi fokus na posao i zdravlje, gdje intuicija pomaže, ali prijeti i konfuzija. Zapisujte zadatke i slušajte svoje tijelo.
Škorpion: Osjećate potrebu za povlačenjem i introspekcijom, stoga izbjegavajte gužve. Srećom, ulazak Merkura u Ribe donosi vam val kreativne i romantične inspiracije. Vaš ljubavni i kreativni život cvjetaju, čineći ovo sjajnim danom za umjetnike i zaljubljene.
Strijelac: Društveni život vam je u punom jeku, idealno za druženje i umrežavanje. Istovremeno, Merkur ulazi u vaše polje doma, čineći obiteljsku komunikaciju osjetljivijom. Unesite više suosjećanja u razgovore s ukućanima i ne obećavajte previše.
Jarac: U centru ste pažnje na poslu, gdje vaše diplomatske vještine dolaze do izražaja. S ulaskom Merkura u Ribe, vaša komunikacija postaje maštovitija, ali i manje precizna. Budite oprezni s detaljima u važnim dokumentima.
Vodenjak: Optimistični ste i željni novih znanja. Iskoristite dan za učenje i istraživanje. Merkur ulazi u vaše polje financija, donoseći intuitivne ideje za zaradu, ali i opasnost od obmana. Odluke o novcu donosite pažljivo, kombinirajući intuiciju i provjeru činjenica.
Ribe: Ovo je iznimno važan dan jer Merkur ulazi u vaš znak! Osjećat ćete se elokventnije i samopouzdanije, a intuicija vam je na vrhuncu. Istovremeno, Mjesec u Vagi potiče iskrene razgovore s partnerom o zajedničkoj budućnosti. Vaša ranjivost danas je vaša snaga.