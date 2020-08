Zaljubio sam se u ženu koja je kao dijete išla u razred s mojim sinom

Imao sam sjajan seks i zaljubio se u ženu 20 godina mlađu od mene, nekada je išla u razred s mojim najmlađim sinom. Ima li za nas budućnosti? Imam 46 godina, razveden sam, imam tri sina. Najmlađi ima 26 godina i živi sa mnom sada dok traži posao. Druga dva su odselila. Poznavao sam tu ženu većinu svog života. Sada joj je 25 godina i družila se kao dijete s mojim sinom. Tada mi nije palo na pamet da bismo se jednog dana mogli spojiti. Ali onda sam je prošli tjedan vidio u gradu pa sam joj mahnuo i prišao razgovarati. Čavrljali smo i učinilo mi se flerta sa mnom. Prošlo je dosta dugo otkad mi se to dogodilo, a nikad s nekim tako mladim. Ona je prekrasna žena i činilo se da smo kliknuli - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Pozvao ju je u svoju kuću na piće, dok sina nije bilo. Te večeri stvari su se promijenile. Ona mu je pružila oralni seks, a kaže kako dalje nije pokušavao ništa. No onda se jedne večeri dopisivali i on ju je ponovno pozvao kod sebe. Tada su se i poseksali. Njemu je to bio prvi seks nakon dugog vremena i bio je oduševljen. Rekla mu je da joj se sviđa, ali da nije spremna za vezu jer ima malo dijete. Iako on to poštuje i dalje se nada da ima budućnosti za njih dvoje pa za savjet pita stručnjakinju.

- Osjećate se kao da se zaljubljujete, ali morate priznati da ste se tek upoznali, barem kao dvije odrasle osobe, i zapravo je ne poznajete dobro. Bili ste neko vrijeme sami i razumijem da je privlačnost jaka, ali smatram da je to više požuda nego ljubav, s dozom fantazije. Postoji li budućnost za vas? Bojim se da vam razlika u godinama neće pomoći. U takvim ste različitim životnim fazama, djeca su odrasla i njezin sin je još uvijek mali - i možda će htjeti braću i sestre za svog dječaka. Jeste li spremni ponovo imati malu bebu? Oboje ste odrasli i ove stvari mogu funkcionirati ako to oboje želite. Ali prema onome što je rekla, sumnjam da je krenulo tim putem. U svakom slučaju, obavezno koristite kontracepciju - odgovorila mu je Deidre.

