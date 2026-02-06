Naši Portali
KULTURNI ŠOK U SAD-U

Hrvatica šokirana iskustvom iz Amerike: 'Roditelji vode djecu u šoping oružja, napali su me zbog boje kože'

@lovrichma/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
06.02.2026.
u 11:30

Poznata hrvatska travel influencerica Marija Lovrić podijelila je s pratiteljima svoja iskustva iz Amerike koja su je ostavila bez teksta. Od pasa u dječjim kolicima do verbalnog napada u teretani, njezina je objava izazvala lavinu komentara.

Marija Lovrić, domaća travel influencerica, poznata po svom Instagram profilu @lovrichma, nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila objavu koji je brzo postala viralna. Nakon tri mjeseca provedena u Sjedinjenim Američkim Državama, Marija je sažela sve ono što je, kako kaže, "zbunjivalo ili nasmijavalo njezin hrvatski mozak". Kroz niz kratkih isječaka, prikazala je svakodnevne situacije koje su Amerikancima potpuno normalne, ali su za nekoga iz Europe, a pogotovo s Balkana, pravi kulturni šok.

Među prizorima koji su najviše iznenadili nju i njezine pratitelje našli su se roditelji koji s malom djecom razgledavaju oružje u trgovini, ljudi koji guraju pse u dječjim kolicima te odlasci u kino u pidžami. Tu su i druge bizarnosti poput "male" ledene kave koja je zapravo ogromna, znakova upozorenja na aligatore na svakom koraku te činjenice da je vožnja bicikla smatrana opasnom aktivnošću.

Također, Amerikanci su je smatrali čudnom jer vozi bicikl te joj savjetovali da prestane jer - nije sigurno. Jednom prilikom otišla je u, kako kaže, "kava bar" ne znajući da "kava" ima THC. Nadalje, otišla je isprobati i haljine za maturalne zabave gdje je prodavačicama bio problem naći njenu veličinu (S). Marija je dodala da je prosjek za djevojke u 4. razredu srednje škole - XL.  Dodaje i kako tamo nitko ne suši kosi iako je vani minus, ručak se jede na brzaka, najčešće u automobilu, a jagode su "žarko crvene izvana, a bijele kao sir iznutra". 

Ova 23-godišnja Vodičanka, koja je studij logopedije zamijenila karijerom putopisne kreatorice, trenutno boravi u SAD-u u sklopu programa Work & Travel, o kojem redovito educira svoje pratitelje. Nakon što je proputovala više od pedeset zemalja, Marija se specijalizirala za studentska i pristupačna putovanja, a svoja znanja dijeli putem platforme travelanje.com koju je sama pokrenula. Njezin boravak u Americi, gdje uz Zagreb održava i svoju drugu bazu u Miamiju, dio je promocije njezina novog "Work & Travel 2026" vodiča za studente. Osim toga, nedavno je lansirala i vlastitu AI aplikaciju za planiranje putovanja pod nazivom PREP, čime je svoj brend proširila i na digitalne proizvode.

Od rasizma do cijene zdravstva

Iako je objava većinom humorističnog tona, Marija se dotaknula i nekih ozbiljnijih društvenih problema s kojima se susrela. Posebno je odjeknuo dio u kojem opisuje verbalni napad u teretani, gdje ju je nepoznata žena nazvala "little white btch" (mala bijela kua), da bi je na kraju optužila za rasizam. Uz to, istaknula je i apsurd zdravstvenog sustava, komentirajući kako su cjepiva protiv COVID-a i gripe besplatna i dostupna na svakom koraku, dok "za antibiotik trebaš dignuti kredit". 

Objava je očekivano izazvala lavinu reakcija, a pratitelji su u komentarima dijelili svoja zapažanja i iskustva. "Zadnja tri mjeseca provela sam u Americi i ovo su stvari koje su njima skroz normalne… a moj hrvatski mozak su zbunile ili nasmijale", napisala je Marija u opisu i upitala pratitelje što je njima najčudnije. Komentari su se samo nizali. "Sve je čudno i odvratno", napisala je jedna pratiteljica, dok se druga osvrnula na pse u kolicima: "Šta bi s trčkaranjem?". Mnogi koji su i sami živjeli u Americi potvrdili su njezine navode. "Moj sin živi tamo, već nam je sve postalo kao normalno, a šta ćemo drugo", glasio je jedan od komentara, potvrđujući koliko se percepcija mijenja s vremenom.
