HISTRIS

Istarska kobasica ponovno dotaknula zvijezde

VL
Autor
Promo
06.02.2026.
u 14:21

Osvojiti zlato oduševljava, no još je veći zalogaj zadržati kvalitetu nakon sjajnog bljeska reflektora. Jer gurmani u svakom novom zalogaju traže ono nešto više: dosljednost, karakter i priču. I zato imponira novo osvojeno zlato istarske kobasice. Jer velika je to priča u kojoj mali suhomesnati div iz istarskog Svetog Petra u Šumi još jednom pokazuje da vrhunski proizvod ne nastaje slučajno.

Histris zna tko su bili Histri u Istri i koliko je taj mići kuščić zemlje značio istarskom seljaku. Kobasica i panceta nisu bile luksuz, već sigurnost, nagrada nakon rada i simbol zajedništva za stolom. To nije samo suhomesnati proizvod, to je jestiva nematerijalna kulturna baština, pozlaćena trudom, znanjem i strašću. Ovo je naš doprinos u skorašnjoj zaštiti tradicionalnog istarskog proizvoda, ističe vlasnik Histrisa Ivica Milotić. 

U vremenu kad se sve mjeri brzinom, Histris bira sporost. I baš zato pobjeđuje. Na Međunarodnom institutu za okuse hrane i pića sa sjedištem u Bruxellesu istarskoj kobasici Histris dodijeljene su maksimalne tri zvjezdice, dok je s dvjema zvjezdicama nagrađena Histris istarska panceta. Za cijenjenu nagradu konkuriraju kompanije iz 130 zemalja svijeta s tisućama proizvoda. 

Prije tri godine tri zlatne zvjezdice osvijetlile su nam put. Danas nove zlatne zvjezdice potvrđuju da smo na dobro utabanoj stazi, s mnoštvom novih vidika koje tek treba doživjeti, vjeruje direktorica marketinga Histrisa Jasminka Benazić, dodajući kako nagradu Superior Taste Award priznaju i renomirane institucije poput Le Guide Michelin i Gault & Millau.

I tako su mali suhomesnati proizvodi iz srca Istre postali njezini ambasadori, čuvari tradicije, strasti i autentičnih okusa. Stvoreni da osvoje i najzahtjevnija nepca. Jer prava vrijednost ne bljesne jednom. Ona traje. Slijedite zvijezde. Doživite HISTRIS!

Histris

