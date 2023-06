Pronašla je ljubav na Tinderu s 23 godine mlađim muškarcem: 'Imamo puno toga zajedničkog'

Kada se 48-godišnja Rachel Caudele nakon razvoda prijavila na Tinder, nije ni očekivala da će pronaći ljubav s nekim više od dva desetljeća mlađim od nje. Naime, mama dvoje djece razvela se u rujnu 2020. i, unatoč tome što je uživala u svojoj slobodi, Rachel je odlučila isprobati aplikacije za spojeve. Nakon teškog početka s neugodnim porukama i neželjenim slikama od muškaraca, Rachel je na kraju naišla na Alexa Michaela,koji je tada imao 23 godine, kako prenosi Metro.

'Zvuči stvarno klišej, ali mislila sam da ima lijepe oči. Počeli smo razgovarati i pojavilo se pitanje o godinama', objašnjava Rachel iz Teksasa. 'Kad mi je rekao da ima 23 godine, rekla sam: ‘Uh, on je premlad, ništa neće biti od ovoga.’ No, volio je razgovarati na telefon, a glas mu je bio vrlo seksi i privlačan. Imali smo sjajne razgovore i puno toga zajedničkog'.

Alex, kreator web stranica za farmaceutske tvrtke, dodaje: 'Slučajno sam promijenio dob na Tinderu i spojio sam se s njom. Pomislio sam, o moj Bože, izgleda odlično za svoje godine, uopće ne izgleda kao da je u četrdesetima. Bila je super cool i iskrena, ona je više od lijepog lica'. Nakon što se isprva pomirila da između njih neće biti ništa, Rachel se odlučila odvažiti i prvi put odletjeti kako bi se upoznala s Alexom u New Yorku. Putovanje je prošlo vrlo dobro i odlučili su otputovati u Miami i Austin kasnije te godine, gdje su shvatili da oboje gaje snažne osjećaje jedno prema drugom. I u prosincu 2020. službeno su započeli vezu.

'U siječnju 2021. otišao sam u Houston gdje je Rachel živjela', objašnjava Alex, 'Radio sam posao na daljinu i pitala me želim li živjeti s njom. Uzeo sam kofer i nikad se nisam vratio. Živjeli smo zajedno tu cijelu godinu'. Međutim, nije sve bilo jednostavno jer je nakon pet mjeseci zajedničkog života, Rachel otkrila da je Alex slao poruke drugim ženama na društvenim mrežama. 'Nikad prije nije iskusio takve granice u vezi, a ja sam se osjećala slomljeno i izdano. Ima problema s anksioznošću, a ženska mu je pažnja pomogla da se osjeća bolje. Htjela sam napustiti vezu, ali nisam osoba koja lako odustaje', objasnila je Rachel.

Alex je od tada izbrisao svoj Instagram i Facebook i naporno je radio na napretku u svojoj vezi s Rachel. 'Bilo je jako pogrešno od mene to što sam učinio. Odrastao sam s puno nesigurnosti i nisam dobivao puno pažnje kad sam bio mlađi. Želio sam to doživjeti. Nikad nisam imao namjeru varati, samo sam želio pažnju. Pomoglo mi je da shvatim što je ispravno učiniti u vezama', tvrdi Alex. Nakon kratkog prekida veze početkom ove godine, par kaže da su sada ponovno sretni zajedno. Unatoč različitim godinama, par se ne poistovjećuje s pojmovima poput 'sugar baby' ili 'cougar' i potiče druge da rade ono što ih čini sretnima.

'To neće biti najlakša stvar, stvari izvan veze utjecat će na vas te će ljudi misliti da je to čudno. Dob ne bi trebala biti glavni čimbenik, ako ste oboje odrasli ljudi i pristali na vezu. Ako pronađete nešto tako stvarno kao što mi imamo, trebali biste to prihvatit', zaključila je Rachel.

