Privatne kabine, tuševi...Putnici odlučili: Emirates ima najbolju prvu klasu

Emirates, najveća svjetska međunarodna aviokompanija, osvojila je nagradu „Best First Class“ na dodjeli nagrada TripAdvisor Travellers’ Choice Awards for Airlines za 2019. godinu. Emirates je, uz to, osvojio nagrade „Best Regional Business Class Middle East“, „Best First-Class Middle East“ i „Travelers` Choice Major Airline Middle East“.

TripAdvisor je najboljim svjetskim avioprijevoznicima dodijelio nagrade na temelju količine i kvalitete prikupljenih recenzija i ocjena svojih korisnika i putnika aviokompanija u razdoblju od 12 mjeseci.

Emiratesovo iskustvo prve klase u zrakoplovu definira vrhunski doživljaj putovanja inovativnim proizvodima kao što su privatne kabine, usluga ShowerSpa, lounge prostor u zrakoplovu i mnogim drugim premijernim uslugama u ovoj industriji. Za potpuno zatvorene privatne kabine u prvoj klasi Emirates je inspiraciju pronašao u automobilskoj industriji i uspostavio blisku suradnju s brendom Mercedes-Benz na brojnim detaljima dizajna koji pružaju udobnost i funkcionalnost. Ova suradnja rezultirala je privatnim apartmanima čija se pokretna vrata prostiru od poda do stropa te su opremljeni mekim kožnim sjedalima, a nude i mnogobrojne rasvjetne i temperaturne značajke.

„Emiratesova prva klasa zaista nudi proizvode i usluge koji osiguravaju izvanredno iskustvo leta. Vrhunska usluga počinje i prije

no što zrakoplov poleti s obzirom na to da su putnicima dostupne usluge vozača za prijevoz do zračne luke, ekskluzivni prostor check-ina te pristup Emiratesovim lounge-salonima u prostorima pojedinih zračnih luka diljem svijeta. Standard i ideal prve klase postavili smo odavno i kontinuirano ulažemo u razvoj i inovacije naših proizvoda i usluga na letu, stoga smo zadovoljni ovom nagradom i činjenicom da su naši korisnici prepoznali neusporediv doživljaj prve klase koji nudimo,“ izjavio je Sir Tim Clark, predsjednik Emirates Airline.

Emiratesovi putnici u svim klasama u zrakoplovu mogu uživati u nagrađivanom sustavu za zabavu na letu s 4.000 kanala najnovijih filmova, glazbe i TV programa. Putnicima su također dostupna besplatna pića i regionalno inspirirani jelovnici uz sveprisutno srdačno gostoprimstvo multikulturalne kabinske posade koja, među ostalim, posebnu pažnju pruža obiteljima koje putuju s djecom putem

specijaliziranih proizvoda i usluga.

