Pripazite na ponašanje na prvom spoju: Ovo je 5 stvari koje muškarci rade, a koje odmah odbijaju žene

Prvi spoj često je mješavina uzbuđenja, očekivanja i blage nervoze. To je trenutak kada se dvije osobe prvi put susreću s namjerom da upoznaju jedno drugo na dubljoj razini, istraže moguće zajedničke interese i osjete postoji li među njima iskra. Upravo zbog toga mnogi mu pristupaju s dozom opreza, ali i nade jer prvi dojam, iako nije sve, često ostavlja snažan trag.

Stručnjakinja za upoznavanje Louanne Ward otkrila je nekoliko pogrešaka koje muškarci čine, a koje mogu brzo dovesti do kraja veze, piše New York Post. Prema njezinim riječima, te greške kod žena izazivaju trenutačni osjećaj odbojnosti, poznat kao "ick", koji može potpuno ugasiti libido i emocionalnu privlačnost.

"Jednom kad to vidi, više ne može 'ne vidjeti'. A iskra? Nestala je", napisala je stručnjakinja u opisu objave na Instagramu koju je podijelila prošlog mjeseca. Ward je upozorila muškarce izbjegavaju korištenje "slatkastog dječjeg govora" tijekom faze udvaranja. "Govoriti s njom kao da je vaše štene, dijete ili pomoćnica? To nije slatko. To je neugodno. Ona nije ‘mamica’. U svojoj glavi već napušta razgovor", rekla je stručnjakinja.

Osim toga, muškarci bi trebali pripaziti i na manire za stolom, stoga je upozorila muškarce da ne čačkaju zube tijekom obroka. "Ona se pokušava koncentrirati na razgovor, a ti si potpuno uronjen u svoje zube. Loš zadah je jedno, ali vaditi komadiće hrane iz svojih zuba noktima? To nije samo higijenski propust, to je iskonska odbojnost", rekla je Ward.

Ostatak Wardinih pogrešaka odnosi se na tehnologiju, uključujući način na koji se muškarci predstavljaju na aplikacijama za upoznavanje. Objavljivanje napućenih selfija i profilnih slika generiranih umjetnom inteligencijom klasificirala je kao treću fatalnu pogrešku. "Ako tvoj profil za upoznavanje izgleda kao da pripada kastingu za Marvel, žena neće pasti u nesvijest", oštro je prokomentirala.

Također je savjetovala muškarcima da izbjegavaju zavodnički pogled dok poziraju za fotografije koje će objaviti na internetu. "Ti misliš da je zavodljivo, ali ona misli da si na audiciji za reklamu za losion poslije brijanja", rekla je Ward.

Petu i posljednju grešku uključuju muškarci koji ne mogu kontrolirati svoj temperament kada koriste tehnologiju. "Vikanje na daljinski, bacanje mobitela... To nije strast. To je pritisak, a pritisak ne stvara osjećaj sigurnosti", zaključila je.