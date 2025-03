Prestao je spavati sa ženom u krevetu zbog njezine noćne navike: 'Spavam u autu'

Od položaja spavanja i navika prije odlaska u krevet do temperature sobe i pokrivača, svaki partner ima svoje preference. Dok neki vole tišinu, drugi zaspu uz laganu glazbu, dok je jednima potreban potpuni mrak, drugima ne smeta noćna lampa. Prema Nacionalnoj zakladi za spavanje, 25 posto parova spava u odvojenim krevetima, što je fenomen poznat kao "razvod u snu".

Taj se izraz odnosi na parove koji odlučuju spavati u odvojenim krevetima ili čak odvojenim sobama da bi poboljšali kvalitetu sna i riješili potencijalne probleme uzrokovane navikama svojih partnera, poput hrkanja, prevrtanja i okretanja u snu. Ovaj trend se pojavljuje jer parovi daju prioritet svom zdravom snu i žele osigurati da se oba partnera mogu dovoljno odmoriti, što zauzvrat može poboljšati njihov odnos, piše Mirror.

Jedan je muškarac otkrio neobičan bračni problem koji je sve šokirao i zbog kojeg već dva tjedna ne može spavati sa svojom ženom u istom krevetu. U nedavnoj objavi na Redditu koja je postala viralna, muškarac je otkrio svoje frustracije i kako je cijela situacija dovela do napetosti u vezi. Rutinu odlaska na spavanje svoje supruge opisao je kao "uznemirujuću" te je istaknuo određenu naviku koja je prešla granicu.

Naime, njegova je žena svake večeri puštala zvukove kitova da bi lakše zaspala. Iako se to može činiti bezazlenim, samo možda iritantnim, situacija se pogoršala zbog glasnoće i ponavljanja zvuka. "Punom glasnoćom, zvučnici s obje strane kreveta, duboki pozivi kitova odjekuju našom sobom kao da spavamo na dnu Marijanske brazde", napisao je muškarac. Kao rezultat toga, više nije mogao tolerirati spavanje s njom, unatoč pokušajima da smanji glasnoću jer su zvukovi kitova bili neophodni za njezin san.

To je dovelo do toga da je par spavao odvojeno, a muškarac je čak odlučio spavati u svom automobilu. Dva tjedna kasnije, odlučio je to podijeliti na Redditu da bi pitao druge korisnike za njihovo mišljenje o tome je li nerazumno reagirao. Viralna objava izazvala je različite reakcije, od suosjećanja i nevjerice do humora. Mnogi su korisnici predložili očita rješenja, poput korištenja čepića za uši ili slušalica za suzbijanje buke, dok su se drugi šalili kako je apsurdno da zvukovi kitova utječu na brak.

Međutim, drugi su izrazili zabrinutost i ponudili savjete o tome da bračni par može riješiti problem i poboljšati svoju komunikaciju, a da to ne utječe na njihov odnos. "Ona ne može preoteti spavaću sobu. Kao što su drugi rekli, mogla bi nositi slušalice. Ona mora biti bolja partnerica i napraviti kompromis oko toga", napisao je jedan korisnik. "To nije kao hrkanje koje je nesvjesno. Ona je bezobzirna prema vašem zajedničkom prostoru. Zatražite svoj zajednički prostor", zaključio je drugi.