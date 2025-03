Poruka koju joj je poslao neznanac uništila joj je vezu: 'Natjerala me da sve preispitam'

Ponekad, u dugim vezama, otkrivamo tajne svojih partnera koje nismo očekivali. Iako mnogi parovi dijele gotovo sve, postoje trenuci kada nas iznenadi nešto što nismo znali o osobi s kojom dijelimo svoj život. Tajne mogu biti male i nevine, ali ponekad i značajnije, te mogu izazvati različite emocije, od iznenađenja do nesigurnosti. Saznanje da vaš partner skriva stvari od vas može dovesti do kraha vaše veze.

Odnose treba graditi na povjerenju. Trebali biste moći vjerovati da vas vaš partner neće prevariti ili tajiti od vas, a on bi trebao moći očekivati ​​isto od vas. No, jedna žena počela je sumnjati može li vjerovati svom dečku nakon što je primila poruku od neznanca zbog koje je sve preispitala. U objavi na Redditu, žena je objasnila da je u vezi oko godinu dana i da je to bila "najnevjerojatnija veza" dosad, piše Mirror.

Međutim, prije nekoliko dana, žena je primila poruku putem interneta od muškarca kojeg nikada nije srela, a koji je tvrdio da je njezin dečko slao poruke njegovoj ženi i pokušavao je zavesti. Žena je objasnila da osjeća da može vjerovati svom dečku, pa mu je odmah rekla za poruku i rekla da pretpostavlja da je stranac poslao poruku pogrešnoj osobi.

No, njezin se partner počeo čudno ponašati prije nego što je konačno priznao da je žena tog muškarca bila njegova prijateljica iz škole i da su nedavno razmijenili poruke da bi si čestitali rođendane. Sumnjičava, žena je odgovorila neznancu te je tražila da vidi poruke između njegove žene i njezinog dečka. Dok je čekala odgovor, dodatno je ispitivala svog partnera te je zahtijevala da vidi njegov mobitel zbog čega se on počeo još više braniti.

"Postaje sav obramben i ne dopušta mi da mu pregledam mobitel, već mi ga pokazuje dok on sam pretražuje. Rekao je da je izbrisao poruke s tom djevojkom jer je uvijek bio optuživan za varanje u prošlim vezama i nije želio da ja to pretpostavljam. Rekla sam mu da ga nikad nisam ni za što optužila, niti sam gledala po njegovom telefonu, što mi se čini čudnim", napisala je žena.

Njezin partner je ostao pri svom stavu te je tvrdio da su on i žena tog stranaca dobri prijatelji, no žena je odgovorila da to sigurno nije istina jer nikada nije čula za tu ženu niti je upoznala. Zatim joj je strančeva žena poslala poruku u kojoj tvrdi da je njezin muž ljubomoran te da ju je optuživao za varanje, iako nije učinila ništa loše, što je autoricu objave ostavilo još zbunjenijom i nesigurnijom oko toga kome vjerovati. Sada žena nije sigurna što učiniti jer nema čvrstih dokaza da joj je dečko nevjeran, ali misli da je njegovo ponašanje sumnjivo i zna da je dio povjerenja već poljuljan.

"Ne pokušavam biti naivna. Ovo izgleda tako loše. Bila sam s varalicama i uvijek vidite znakove koji vode ka tome. Nisam primijetila ništa. Njegovo ponašanje kada sam ga optužila za to i tražila da pogledam mobitel je ono što me najviše brine. Sve ovo izgleda tako loše. Ludim. Htjeli smo se vjenčati. Nikada u životu nisam imala više povjerenja ni u koga", objasnila je žena. Komentatori objave pozvali su ženu da preispita svoju vezu. Mnogi su rekli da, iako je moguće da je njezin partner pretjerao i da nije imao aferu, njegova pretjerano obrambena reakcija ne može se objasniti.

"Reakcija tvog dečka, ljutnja, obrambeni stav i odbijanje da ti dozvoli da pregledaš njegov mobitel je vrlo zabrinjavajuća. Žao mi je, ali to ne izgleda dobro za vašu vezu. Tvoj dečko je ovo lako mogao riješiti da ti pokaže mobitel i da pokaže da nema što skrivati, ali očito to nije mogao", napisala je jedna korisnica. "Ako tvoj dečko nije imao što skrivati, trebao ti je dati svoj mobitel. Nije. Oprosti, ali jako se varaš i sigurno skriva nešto što definitivno ne želi da znaš", zaključila je druga.

