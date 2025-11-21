Praznični odmor ispunjen wellness opuštanjem i vodenim avanturama za sve generacije

Jesensko-zimsko razdoblje donosi blagdansku čaroliju, koja stiže u Terme Čatež.

U nadolazećem blagdanskom razdoblju Terme Čatež pretvaraju se u pravu malu oazu opuštanja, svjetla i topline idealnu za obitelji, parove i za sve ljubitelje termalnih užitaka.

Cijeli resort poprima poseban blagdanski duh, uz razne dekoracije, prigodnu atmosferu i široku ponudu aktivnosti čine ga idealnim mjestom za opušten i bezbrižan odmor. Potražite ADVENT U TERMAMA ČATEŽ na njihovim web stranicama sa bogatim programom.

Foto: Terme Čatež

Dom najljepših zimskih doživljaja

I ove sezone naša zimska Termalna rivijera nudi niz atrakcija koje pružaju utočište od niskih zimskih temperatura i koje će vaš posjet učiniti nezaboravnim. Kupanje ispod tri kupole, adrenalinske avanture a i noćni termalni provod. Petkom i subotom uživajte u posebnom noćnom ugođaju - u zimskoj Termalnoj rivijeri i/ili u elegantnoj sauna oazi - Wellness Rivieri. Dva raspoloživa termina - 20:00-24:00 ili 22:00-24:00 - omogućuju odabir između duže i kraće noćne relaksacije prema vašim željama. Noćni ambijent, uz nježne mirise eteričnih ulja, čini ovaj program jednim od najtraženijih zimskih događanja u Termama Čatež.

Foto: Terme Čatež

Novi rituali - resetiranje tijela i uma

Jesensko-zimsko razdoblje donosi i novi sauna program u Wellness rivijeri. Svaki vikend, od petka do nedjelje, u ulaznicu bit će uključena i cijena Sauna rituala koji uključuje vrtloženje zraka, pilinge eteričnim uljima i aromatičnim biljem te rashlađujuće obloge i posebne rituale namijenjene dubokoj regeneraciji i mirnom snu. Sauna rituali osmišljeni su kako bi podigli razinu opuštanja, potaknuli cirkulaciju i kako bi pružili osjećaj potpunog resetiranja cijelog tijela.

Foto: Terme Čatež

Ponude za svaki tip odmora

Naša ponuda smještaja bogatija je nego ikad. Sezonski paketi poput Black Friday ( brzo, iskoristite samo još do 28.11. ), posebne ponude i Novogodišnje slavlje & wellness doživljaji omogućuju vam da po povoljnim cijenama doživite čari termi, a ponude poput Odmor za nas dvoje ili paket Mini jesen za obitelj omogućuje vam da personalizirate svoj odmor prema vlastitim željama.

Svaki paket pažljivo je kreiran kako bi svatko mogao odabrati nešto za sebe, bilo da traže romantičan bijeg, obiteljski odmor ili intenzivan wellness vikend.

Obiteljski kutak

Posebno se ističe Hotel Toplice - Family Inn. Prvi slovenski obiteljski hotel. Bajkoviti kutak savršen za uživanje s djecom. Toplina doma i neposredna blizina Termalne rivijere savršene su za obiteljske dane ispunjene kupanjem, igrom i zabavom.

Prostrane obiteljske sobe, prilagođeni sadržaji i animacijski programi čine ga jednim od najomiljenijih odabira za obitelji za vrijeme zimskih praznika.

Foto: Terme Čatež

Najduži tobogan u Sloveniji

Za najmlađe i za ljubitelje dinamičnijeg odmora,tu je nova atrakcija - KONG tobogan, najduži tobogan u unutarnjim bazenima u Sloveniji. Tobogan dug čak 77 metara razveselit će vašu djecu i unijeti dozu avanture u mirnu blagdansku atmosferu.

Najljepši novogodišnji doček u Termama Čatež

Blagdansko razdoblje u Termama Čatež završava raskošnim novogodišnjim programima. Posjetitelji mogu odabrati paket koji uključuje smještaj i doček Nove godine, Nova se može dočekati i na bazenima zimske Termalne riviere ili pak u raskošnoj Wellness rivijeri.

Foto: Terme Čatež

Program počinje od 19.30 sati pa sve do 2 sata ujutro. Odrasle očekuju topli bazeni i wellness sadržaji uz ponoćnu zdravicu koja je uključena u cijenu, a za najmlađe će biti organiziran poseban doček Nove Godine pun zabave i veselja s početkom u 21 sat.

Ovakav doček je jedinstvena prilika da se godina isprati u potpunom miru, dok vaši najmlađi istovremeno uživaju u veseloj i sigurnoj proslavi rezerviranoj samo za njih.

A ako želite izbječi noogodišnji groznicu, predlažemo, da na web stranicama Terma Čatež potražite još povoljnije ponude za početak 2026. Ili pak več za ljeto - FIRST MINUTE ponude.

Dobrodošli u TERME ČATEŽ. Više na: https://terme-catez.si/hr.