Pravi heroj: Stogodišnji veteran 2. svjetskog rata prikupio 12 milijuna funti za zdravstvene djelatnike

Kapetan Tom Moore iz Ujedinjenog Kraljevstva zakleo se da će napraviti sto krugova oko svoje kuće do svog stotog rođendana, kako bi prikupio novac za zdravstvene djelatnike te osvojio srca ljudi diljem svijeta, prenosi Daily Mail. Njegov cilj bio je prikupiti tisuću funti, oko devet tisuća kuna, ali taj cilj postigao je nakon samo jednog dana.

Do današnjeg dana Tom je skupio više od 12 milijuna funti, iako ta brojka svakodnevno raste. U samo 24 sata uspio je prikupiti više od pet milijuna funti, a napravio je sedamdeset od sveukupno sto krugova oko svoje kući. Iako je njegov plan bio završiti krugove do 30. travnja, kada mu je rođendan, Tom planira do kraja današnjeg dana završiti sve do kraja.

He's only gone and raised £3million for the NHS 👏👏

Well done @captaintommoore #walkwithtom pic.twitter.com/bUOUbg5d1s — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 14, 2020

Obećao je kako planira nastaviti hodati krugove oko svoje kuće, sve dok ljudi nastave donirati novce. “Pokazuje kako imamo dobre i brižne ljude diljem naše zemlje. Vrlo smo darežljivi, a ovaj novac stigao je za liječnike i medicinske sestre, sve pozadinske pomagače koji ga itekako zaslužuju”, rekao je Tom za Daily Mail.

“Svim osobama iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva, svim liječnicima i ostalom osoblju, koji danas u osam sati ulazite u borbu u kojoj sebe stavljate u opasnost radi dobrobiti svih drugih, želim poručiti da radite sjajan posao”, rekao je Tom. "Naravno da se neki ljudi boje virusa, ali samo trebate gledati na pozitivnu stranu i razmišljati kako to nećete biti vi. Nemam vremena za bolest, jednostavno sam previše zauzet."

Foto: Twitter

Tom dolazi iu Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je prvo bio inženjer, a zatim se upisao u vojsku za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kasnije je postao kapetan, služeći u Indiji u Burmi. S pedeset godina oženio se svojom suprugom Pamelom i dobio dvoje djece, ali je ona preminula 2006. Svoj stoti rođendan htio je proslaviti sa sto uzvanika, ali ga je morao otkazati zbog trenutne situacije u svijetu.

Prikupljeni novac stiže u savršeno vrijeme jer trenutna kriza tereti zdravstvene usluge, ali Tom kaže kako je novac htio prikupiti zbog odlične brige koju je dobio kada se borio protiv raka te kada je slomio kuk. “Nastavit ću hodati, do svog rođendana i dalje. Dok ljudi nastave donirati novac, ja ću nastaviti hodati”, zaključio je Tom cijelu priču.

