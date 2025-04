Prakticirate li ih? Ove tri poze vode do najintimnijeg seksa

Kada je riječ o seksu, mnogi često razmišljaju o tome kako im je važno doći do vrhunca, pa im seks zapravo niti nije toliko ugodan koliko bi mogao biti. Seksualna terapeutkinja otkrila je tri seks poze koje će vas ponovno dovesti u stanje povezanosti i romantike koji neizbježno vodi do dubljeg zadovoljstva, piše Your Tango.

Misionarska: Poza licem u lice omogućuje partnerima da se intimnije povežu na dubljoj i značajnijoj razini. Nema nikakvih akrobacija, samo ste usredotočeni jedno na drugo. Partneri se mogu gledati u oči, disati zajedno, dugo se strastveno ljubiti, održavati bliskost tijelo uz tijelo i sinkronizirati svoje pokrete. Uzmite si vremena i uživajte u pozi koja penetraciju čini ugodnijom, često dovodeći do intenzivnih orgazama za žene i muškarce.

Žena na vrhu: Žene vole ove položaje jer im omogućuju da kontroliraju brzinu, kut i dubinu penetracije. Kada je žena na vrhu to joj olakšava kretanje na način koji joj je ugodniji. Muškarčeve ruke su slobodne da lutaju i stimuliraju druge točke zadovoljstva na njenom tijelu, kao što su grudi, leđa, stražnjica itd., što također pomaže povećati osjetljivost njenog tijela. Ovi položaju također nude izravnu stimulaciju G-točke što može povećati njezine šanse za orgazam.

Žlica: U položajima žlice, oba partnera se mogu čvrsto maziti. Kut ovog položaja vrši pritisak na svim pravim mjestima za oba partnera. Iako ne dopušta kontakt očima, ono nudi blizinu koju je teško nadmašiti.