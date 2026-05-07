Postoje ljudi koji bez srama mokre u tušu: Evo što o toj diskutabilnoj navici kažu liječnici

Mokrenje u tušu, da ili ne? Tema je to koja redovito izaziva rasprave i žučne komentare, od zaprepaštenog 'Pa tko to, pobogu, čini?!' do nonšalantnog 'To je najpraktičnija stvar na svijetu!' No, prije nego što ponovno krene rasprava o bontonu i etici, svatko bi si prije svega trebao postaviti pitanje je li ova diskutabilna navika sigurna i zdrava. Urolog dr. Neel Parekh objašnjava da je u većini slučajeva, za većinu ljudi, mokrenje u vlastitom tušu, dok voda teče, medicinski prihvatljivo, piše Cleveland Clinic.

Je li mokrenje u tušu sigurno? Prema riječima dr. Parekha, uglavnom jest. 'Urin je većinom voda. Iako nije sterilan, količina bakterija u zdravom urinu relativno je niska. I to su vaše vlastite bakterije. Dakle, ako redovito čistite tuš, ne postoji veći zdravstveni rizik povezan s mokrenjem u tušu', kaže on. Drugim riječima, ako pitate njega, definitivno je sigurno mokriti u vlastitom tušu.

Što je s odvodom i cijevima? Dobra vijest za one koji brinu o instalacijama: urin ne bi trebao začepiti niti nagristi metalne ili PVC cijevi u kućanstvu. Logika je jednostavna. Sredstva za čišćenje koja koristimo u kupaonici često su puno 'agresivnija' od urina, a odvodne cijevi ionako vode u zajedničku kanalizacijsku mrežu. 'Moderna vodovodna instalacija projektirana je da podnese ljudski otpad, bilo urin ili kruti sadržaj iz WC-a', objašnjava dr. Parekh, napominjući da se urin u tušu dodatno razrjeđuje vodom. Ipak, postoji važna napomena: mokrenje u tušu ima smisla samo dok voda teče. Ako urin ostane stajati, to je nehigijenski, a s vremenom može oštetiti ili obojiti fuge.

Kada to ipak nije dobra ideja? Iako je uobičajeno sigurno, postoje situacije kada je pametnije preskočiti ovu naviku, osobito u javnim tuševima ili kod određenih zdravstvenih stanja. Primjerice, kod urinarne infekcije, nekih bakterijskih infekcija ili spolno prenosivih bolesti, količina bakterija u urinu može biti veća. Ako pak imate otvorenu ranu, dr. Parekh upozorava da kontakt urina s ranom može ometati cijeljenje i čak pogoršati ozljedu.

Tu je i potencijalni problem s urgentnom inkontinencijom. 'Ako stalno mokrite u tušu, možete istrenirati tijelo da osjeti nagon za mokrenjem čim čuje vodu', kaže dr. Parekh. Dodaje i da, ako dijelite tuš s drugima, morate imati na umu da ne nose svi zaštitnu obuću, a održavanje zajedničkog tuša bez mokrenja u njemu jednostavan je način da se smanji rizik od infekcija. A i pristojnije je, dakako.

Utječe li na zdjelično dno? Oko ovog pitanja ni medicina nije potpuno jednoglasna, a rasprava se uglavnom vrti oko činjenice da u tušu stojimo. 'Obično preporučujemo i muškarcima i ženama da kod kuće mokre sjedeći, s razmaknutim nogama', objašnjava dr. Parekh. 'Tako se mišići zdjeličnog dna lakše opuštaju, manje je naprezanja i veća je šansa da se mjehur potpuno isprazni.'

Topla voda pod tušem može pomoći opuštanju, pa mnogima mokrenje stojeći neće biti problem. No, možda je bolje suzdržati se ako imate zadržavanje urina, inkontinenciju ili curenje, povećanu prostatu, slabije mišiće zdjeličnog dna ili mokraćnog mjehura te česte urinarne infekcije. Ako ste na fizikalnoj terapiji za zdjelično dno, najbolje je pitati terapeuta što je pametno baš u vašem slučaju, savjetuje liječnik.

Drugim riječima, mokrenje u tušu za mnoge je praktično, no 'faktor gađenja' je individualan. Dok je pojedincima to potpuno normalno, drugima je jednostavno nezamislivo. Zato vrijedi jednostavno pravilo: u svom tušu radite kako vam odgovara, ali ako tuš dijelite, svakako se prvo se uskladite s drugima.