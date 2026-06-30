Liječnici mislili da muškarac ima smrtonosni rak mozga, a onda doživjeli šok: 'Pronašli smo crve'

Počelo je s kroničnim glavoboljama i blagim promjenama u ponašanju, simptomima koji su 60-godišnjeg muškarca iz Castellóna u Španjolskoj odveli liječniku. Nakon prvih snimanja mozga, uslijedio je šok. Liječnici su uočili nejasno definirane lezije, odnosno abnormalna tkiva zamućenih rubova, što je u medicinskoj praksi često znak smrtonosnog karcinoma koji se proširio s nekog drugog dijela tijela. Svi su znakovi upućivali na najgori mogući scenarij, a pacijentu je priopćena sumnja na metastatski rak mozga. Međutim, detaljne pretrage cijelog tijela, uključujući kolonoskopiju i specijalizirana snimanja, nisu uspjele otkriti nikakav primarni tumor, što je unijelo prvi tračak sumnje u prvotnu dijagnozu i potaknulo liječnike na daljnju, precizniju istragu.

Kako bi točno utvrdili lokaciju i prirodu lezija, medicinski tim odlučio je provesti magnetsku rezonancu (MRI) visoke rezolucije. Rezultati su donijeli dramatičan preokret. Dobra vijest bila je da pacijent nema rak i da se njegovo stanje može izliječiti. Loša vijest bila je uzrok njegovih problema, nešto što bi većini ljudi sledilo krv u žilama. Umjesto tumora, snimke su otkrile brojne ciste ispunjene tekućinom, a u njima su se nalazile žive ličinke svinjske trakavice (Taenia solium). Izvještaj, objavljen u časopisu Emerging Infectious Diseases, potvrdio je parazitsku infekciju specifičnim krvnim testom, a stanje je dijagnosticirano kao neurocisticerkoza. Cijeli slučaj bio je još čudniji jer 60-godišnjak nikada nije putovao izvan Španjolske, u endemska područja gdje je ova bolest uobičajena, što upućuje na izuzetno rijedak "kriptični lokalni prijenos".

Neurocisticerkoza je parazitska infekcija središnjeg živčanog sustava i, suprotno uvriježenom mišljenju, ne nastaje jedenjem nedovoljno termički obrađenog svinjskog mesa. Konzumacijom takvog mesa može se unijeti odrasla trakavica koja potom živi u crijevima. No, stanje ovog pacijenta uzrokovano je gutanjem jajašaca parazita, što se najčešće događa putem hrane, vode ili ruku kontaminiranih fekalijama zaražene osobe. Jednom kada se progutaju, jajašca putuju do crijeva gdje se iz njih izlegu ličinke. Te sićušne ličinke zatim probijaju stijenku crijeva, ulaze u krvotok i putuju tijelom. Iako se mogu nastaniti u mišićima, jetri ili očima, najopasnije je kada se nastane u mozgu, gdje formiraju ciste ispunjene tekućinom i kalcificiraju se unutar mekog tkiva. Jajašca se u crijevima mogu razviti i u odrasle trakavice, obično u roku od pet do dvanaest tjedana.

Kada se ciste nastane u mozgu, simptomi mogu biti raznoliki i često oponašaju druge neurološke bolesti, uključujući tumore. Pacijenti se najčešće žale na jake glavobolje, epileptične napadaje, vrtoglavicu, mišićnu slabost, probleme s govorom i pamćenjem. Upravo je ta sličnost simptoma razlog zašto se početne dijagnoze mogu postaviti pogrešno. Ako se neurocisticerkoza ne liječi, može dovesti do po život opasnih komplikacija. Jedna od najozbiljnijih je intrakranijalna hipertenzija, odnosno opasno povišenje tlaka unutar lubanje, što može uzrokovati trajna oštećenja mozga. Također, mogu se javiti i kontinuirani, nekontrolirani napadaji koji dodatno ugrožavaju pacijenta. Stoga je pravovremena i točna dijagnoza ključna za uspješno liječenje i izbjegavanje teških posljedica.

Iako su slučajevi u Europi rijetki, nisu posve nepoznati, a sličan se dogodio i u Njemačkoj ranije ove godine. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), procjenjuje se da se svinjskom trakavicom godišnje zarazi oko 2,8 milijuna ljudi, a slučajevi se najčešće bilježe u Aziji, Južnoj Americi i istočnoj Europi. Neurocisticerkoza je zapravo vodeći uzrok stečene epilepsije u svijetu. Srećom, liječenje je u većini slučajeva vrlo uspješno. Pristup ovisi o pacijentu, broju i lokaciji cista, ali antiparazitski lijekovi često su prva linija obrane. Španjolski pacijent uspješno je liječen kombinacijom albendazola i prazikvantela te se oporavio bez komplikacija. Ponekad se koriste i protuupalni lijekovi poput kortikosteroida kako bi se smanjila upala koju uzrokuju umirući paraziti, kao i lijekovi za kontrolu simptoma poput napadaja, glavobolja i povišenog tlaka u lubanji.

Ovaj slučaj nije jedini koji je privukao pozornost javnosti. Prošle godine, jedan drugi slučaj infekcije svinjskom trakavicom postao je viralan nakon što je Sam Ghali, liječnik s hitnog prijema, podijelio na društvenoj mreži X izuzetno uznemirujuću snimku pacijenta. Opisao ju je kao "jednu od najluđih rendgenskih snimki" koje je ikada vidio, napominjući da je cijeli poprečni presjek trupa pacijenta bio prožet kalcificiranim cistama parazita. Taj pacijent vjerojatno je razvio stanje nakon što je jeo sirovu ili nedovoljno kuhanu svinjetinu zaraženu ličinkama parazita.

Here's a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I've ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5 — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) January 16, 2025

Stručnjaci ističu da, iako je dijagnoza parazita u mozgu zastrašujuća, ona je gotovo uvijek izlječiva i rijetko smrtonosna. To je velika utjeha u usporedbi s dijagnozom agresivnih tumora mozga, poput glioblastoma, zbog čega slučajevi poput ovog iz Španjolske naglašavaju važnost temeljitosti u dijagnostičkom procesu.