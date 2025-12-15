Pomozite pticama da prežive zimu: Napravite hranilicu i pojilicu od stvari koje već imate kod kuće

Zima je za ptice jedno od najtežih razdoblja u godini: dani su kratki, prirodne hrane je manje, a svaka hladna noć 'pojede' dio njihove energije. Upravo zato mali potezi koje može učiniti svatko od nas mogu napraviti veliku razliku, pogotovo u gradovima i naseljima gdje su travnjaci uredni, grmlje prorijeđeno, a sjemenke i kukci pticama teže dostupni. Dobra vijest je da ne trebate skupe kućice ni posebne alate: hranilica i pojilica mogu se napraviti od stvari koje već imate doma. Važno je samo da pticama ponudimo pomoć pametno, higijenski i bez opasnosti.

Najjednostavnija hranilica nastaje od plastične boce, kartonske ambalaže ili drvene daske. U bocu se mogu izrezati otvori i umetnuti kuhače kao 'prečke' pa se unutra nasipa sjemenje, dok se drvena hranilica može sastaviti kao mala natkrivena platforma koja štiti hranu od kiše i snijega. Ako želite nešto brzo i simpatično, možete koristiti i polovicu naranče ili kokosove ljuske kao posudicu, no takve hranilice treba češće mijenjati. Smjestite ih na mirno mjesto, dovoljno visoko da budu izvan dohvata mačaka i po mogućnosti blizu grma ili stabla gdje se ptice mogu skloniti. Jednom kad počnete hraniti, pokušajte biti redoviti jer ptice brzo usvajaju rutinu.

Što staviti u hranilicu? Najsigurniji izbor su suncokretove sjemenke, proso, zobene pahuljice i mješavine sjemenja, a mogu pomoći i neslani, usitnjeni orašasti plodovi. U hladnim danima dobro dođe i komadić neslanog loja ili masne pogače za ptice jer im to daje energiju. Kruh i peciva bolje je izbjegavati jer takva hrana zasiti pticu, ali joj ne daje kvalitetne hranjive tvari, a u vlažnim uvjetima brzo se kvare i pljesnive. Također, hrana ne smije biti slana, začinjena ni pokvarena.

Pojilica je često jednako važna kao i hrana. Kad se voda zaledi, ptice je teže pronalaze pa je plitka zdjelica s čistom vodom zlata vrijedna. Idealno je da bude hrapava ili s kamenčićima kako se ptice ne bi klizale, a vodu zimi treba mijenjati svakodnevno. Nikad nemojte dodavati sol ni antifriz, a ako se voda smrzne, dovoljno je povremeno uliti mlaku vodu i razbiti tanak led. Najvažnije pravilo je higijena. Hranilice i pojilice treba redovito prati toplom vodom i povremeno očistiti blagom otopinom, npr. razrijeđenim octom, jer se na ostacima hrane i izmetu lako šire bolesti. Hranu stavljajte u manjim količinama kako bi uvijek bila svježa, a ako primijetite da se skupljaju glodavci, smanjite količinu i češće čistite prostor ispod hranilice.

Uz hranjenje, pticama možete pomoći i 'zimskim skloništima': ostavite dio vrta prirodnijim, ne režite sve suhe stabljike i ne uklanjajte baš sve bobice s grmlja. Zimi je ponekad najveća pomoć upravo to da prirodi dopustimo malo nereda. A zauzvrat ćete dobiti najljepšu nagradu u obliku jutarnjeg cvrkutanja i živosti pred prozorom, čak i kad je vani minus.