Želite ukloniti ogrebotine s drvenih podova? Ponovno će zablistati uz ovu namirnicu

Drveni podovi unose toplinu i eleganciju u svaki prostor, ali su istovremeno osjetljivi na ogrebotine i tragove habanja. Čak i uz pažljivo hodanje i redovitu njegu, sitne ogrebotine mogu se pojaviti zbog namještaja, kućnih ljubimaca ili svakodnevnog korištenja. Iako one možda ne narušavaju funkcionalnost poda, mogu utjecati na njegov izgled i sjaj, pa je pravovremeno i pravilno uklanjanje ogrebotina ključno za očuvanje ljepote drvenog poda.

Osim toga, grijanje uključeno dulje vrijeme može isušiti zrak u zatvorenom prostoru, što će često učiniti drvo puno krhkijim i puno ranjivijim. Na Facebook stranici Mrs Hinch Cleaning Tips, žena po imenu Dorota pitala je postoji li način da se uklone stare ogrebotine s drvenog poda. "Utrljajte orah po njima!", napisala je jedna osoba. "Pokušajte koristiti orah, stvarno djeluje", dodala je druga. Ispostavilo se da je trljanje oraha po drvenom podu staromodna, ali vrlo učinkovita metoda čišćenja za uklanjanje manjih ogrebotina, piše Daily Express.

Orasi sadrže prirodna ulja koja se mogu upiti u sitne utore u drvu i pomoći u prekrivanju ogrebotina tako da ih više ne možete vidjeti. Ova ulja također će ispolirati pod da bi izgledao puno sjajnije, a cijeli postupak traje tek pet minuta. Radi se o prirodnom načinu održavanja drvenog poda bez potrebe za kemijskim proizvodima, brisanjem ili puno čišćenja.

Za početak, pometite ili usišite oko izgrebanog područja, a zatim obrišite pod lagano vlažnom krpom. To uklanja prašinu i pijesak, sprječavajući da se utrljaju u ogrebotinu i uzrokuju daljnja oštećenja. Zatim uzmite orah i prelomite ga na pola. Pažljivo trljajte izloženi dio oraha duž godova drvenog poda.

Budite nježni i izbjegavajte prejaki pritisak, jer ne želite oštetiti površinu ribanjem. Zatim ostavite ulja da stoje na podu otprilike dvije minute, nikako dulje od pet minuta. Obrišite područje čistom krpom da biste ispolirali drvo. Vaš drveni pod sada bi trebao izgledati obnovljeno, sjajnije i bez ikakvih tragova.