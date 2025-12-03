Naši Portali
'Osjećala je da nešto nije u redu'

31-godišnjakinja dobila šokantnu dijagnozu nakon što se njen pas počeo neobično ponašati oko nje

Ana Hajduk
03.12.2025.
u 12:30

“Uvijek se zabrinem kad se počne tako ponašati, jer znam da je osjetljiva na moje zdravstvene probleme”.

Žena iz SAD-a podijelila je nevjerojatnu priču o tome kako je njezin pas prvi prepoznao da joj se nešto ozbiljno događa – čak i prije nego što je ona osjetila simptome. Kenzie Kinney Seymour, ponosna vlasnica dvogodišnje kujice Sunny udomljene iz azila, primijetila je da se njezin inače miran pas počeo čudno ponašati. Sunny je iznenada postala nemirna, neprestano je pratila Kenzie i opsesivno se fokusirala na njezin vrat.

“Osjećala je da nešto nije u redu”, ispričala je 31-godišnjakinja za Newsweek, “Cvilila je, pretjerano me lizala, stajala tik iza mene i gurala se uz moja leđa, vrat i ramena”. Kenzie je na Instagramu objavila sada već viralni video koji prikazuje Sunnyno uporno, neobično ponašanje – pas doslovno ne želi maknuti glavu s njezinog ramena.

U opisu videa napisala je: “Dan prije nego što mi je dijagnosticirana aneurizma mozga, moj pas se stalno penjao iza mene i nije mi puštao vrat na miru”. Ispostavilo se da Sunny ovo ponašanje ne pokazuje prvi put. “Radi isto s mojom nogom, na kojoj imam trajno oštećenje zbog krvnog ugruška”, objasnila je Kenzie, “Uvijek se zabrinem kad se počne tako ponašati, jer znam da je osjetljiva na moje zdravstvene probleme”. 

Aneurizma mozga, prema klinici Mayo, nastaje kao izbočenje na krvnoj žili u mozgu. Stručnjaci smatraju da se stvara zbog pritiska krvi na oslabljeni dio stijenke krvne žile, što može dovesti do curenja ili puknuća – a to uzrokuje opasno krvarenje u mozgu.

Nakon što je podijelila svoju priču, ljudi su počeli ostavljati vlastite primjere situacija u kojima su ih njihovi psi pokušali upozoriti da nešto nije u redu. “Neistrenirani pas me upozorio prije sinkope. Predvidio je epizodu prije nego što sam išta osjetio – vjerojatno me spasio”, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: “Kunem se da je pas moje majke namirisao moj tumor na mozgu. Nije htio napustiti njezin dom dok nismo otkrili što se događa. Psi su čudo”. A znanost potvrđuje da to nisu puke slučajnosti. Psi doista mogu otkriti suptilne promjene u mirisu i ponašanju svojih vlasnika. Jedna studija, primjerice, otkrila je da psi s nevjerojatnih 94 posto uspješnosti mogu detektirati COVID-19 kod ljudi.
