Pinkypromiss konferencija okupila vrhunske stručnjake za podršku oboljelima od raka dojke

Strah zbog mogućih ishoda je jedan od čestih razloga zbog kojeg žene odustaju od samopregleda i pregleda dojki. Ta pojava je toliko česta da američki psiholozi imaju i termin za nju – breast cancer screening anxiety. Upravo zato ove godine naglasak #Pinkypromiss kampanje stavljamo na emocionalnu podršku potrebnu ženama te želimo razbiti taj strah i motivirati čitateljice na preglede i samopreglede uz poruku "Tu sam, za tebe" te ih podsjetiti da kroz taj proces ne moraju prolaziti same i da će uz njih uvijek netko biti.

Na konferenciji održanoj u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice o toj su važnoj temi govorili Mihaela Trajbar, dr. med., specijalistica internističke onkologije sa Zavoda za internističku onkologiju, Andrej Prošev, dr. med., specijalist psihijatrije, Vedrana Raguž, MD, Oncology Category Lead, Adriatic Pfizer Croatia, Mirela Miharija, prof. psihologije te ambasadorice ovogodišnje #Pinkypromiss kampanje, Marija Butković i Simona Augustić.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Za početak je dr. Trajbar pojasnila kako je najveći postotak oboljelih žena onih koje su bile u postmenopauzi, a podatke o nekim novim trendovima što se spominju, da je veća incidencija raka dojke u mladih osoba, trenutno nemaju. "Možemo govoriti o nekakvom trendu porasta mlađih oboljelih žena, no nemamo statistički jasne podatke. Kada govorimo o mlađoj podskupini bolesnica govorimo o ženama do 40 godina, a kroz povijest se zna da će to biti šest do osam posto bolesnica. Općenito predmenopauzalnih bolesnica će biti možda od 15 do 20 posto, no sve ostalo su zapravo bolesnice koje su starije od 50 godina ili više", zaključila je dr. Trajbar.

Dr. Prošev ima velikog iskustva u radu s psihoonkološkim grupama te je pojasnio kako se psihosocijalna podrška osim samog medicinskog pristupa pokazala vrlo važnom, pogotovo u početnim, ali i kasnijim fazama suočavanja sa samom bolešću. "Suočavanje sa samom bolešću je za svaku osobu jedinstveno, neki u toj fazi prolaze kroz negaciju i zanemarivanje dijagnoze, nekada će biti jako ljuti, bijesni na druge ili sebe, netko će se povući u izolaciju, a netko odmah doći u prihvaćanje", rekao je dr. Prošev i dodao kako žene u psihoonkološkim grupama mogu dobiti priliku vidjeti kako se druge žene suočavaju s dijagnozom i tako si međusobno biti podrška.

Jednako je važna i podrška obitelji i bliskih osoba jer dijagnoza potrese cijelu obitelj. "Često se radi o ženama koje su u naponu snage te dolazi do velike promjene i u obitelji i na poslu. Tu je upravo ključna podrška okoline jer daje ženama priliku da se suoče i ne negiraju dijagnozu", zaključio je

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Prof. Miharija objasnila je kako je jedan od dobrih načina kako da prevladamo strah od ishoda pregleda i same dijagnoze da dobro upoznamo predmet našeg straha: "U ovom slučaju prvenstveno mislim da se žene informiraju, a ne bježe od onog što im govore liječnici, neka poslušaju. Kada čuju da je u 90 posto slučajeva karcinom izlječiv ako se otkrije na vrijeme, to može biti jedan poticaj za samopreglede i odlaske na redovite preglede". Također je poručila ženama neka poslušaju iskustva žena koje su se liječile od karcinoma jer često možemo čuti kako žene govore da im je žao što nisu malo ranije otišle na pregled, a nikada da im je žao što su otišle na pregled. To je potvrdila i osobnim iskustvom: "Strah koji sam osjetila prije pregleda u odnosu na zahvalnost koju sam osjetila kada su stigli loši rezultati, ali su stigli na vrijeme, taj strah je u cijelom mom procesu izblijedio i postao nevažan".

Ovogodišnje ambasadorice kampanje #Pinkypromiss su žene koje žive poruku "Tu sam, uz tebe" i svaka na svoj način pruža emocionalnu i/li praktičnu podršku ženama oboljelima od raka dojke. Marija Butković kroz svoju udrugu Marra Altrui pomaže ženama koje se liječe od raka da se lakše nose s tjelesnim promjenama koje dolaze kao posljedica liječenja te im donira repigmentaciju obrva, a ženama kojima su zbog bolesti uklonjene dojke kreiraju 3D areole. "Udrugu sam osnovala nakon susreta s

jednom mladom djevojkom koja je bila onkološki bolesnik. Za vrijeme snimanja sam shvatila koliko je ljepota neodvojiva od svake žene, bila ona zdrava ili bolesna, te me to potaknulo da 2014. osnujem udrugu", ispričala je Marija i dodala: "Mislim da sama ljepota koju im rekonstruiramo u fazama liječenja jako pridonosi njihovom psihološkom zdravlju".

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Ambasadorica Simona Augustić je dobila dijagnozu u posljednjem mjesecu trudnoće, a danas je inspiracija mnogima. "Žena je žena i nakon dijagnoze. Sve vam se promijeni preko noći, a meni je bilo jako bitno osjećati se lijepo i ženstveno od prvog dana dijagnoze kroz cijelo liječenje i nakon liječenja", ispričala je Simona i dodala da je dug put do prihvaćanja sebe nakon dijagnoze: "Sama sam to odrađivala i žao mi je što se nisam u početku pridružila udrugama ili zajednici žena koje su prošle isto kao i ja".

Malo po malo je ponovno pronašla sebe te se htjela osjećati lijepo i dobro, a u tome joj je pomoglo i donje rublje: "Naručila sam najbolje i najljepše grudnjake koje sam našla, u njima sam se osjećala kao žena i spoznala da se ne identificiram kroz svoje dojke. Sada sam sebi lijepa i privlačna i dobro se osjećam i bez njih". Upravo ju je to potaknulo na osnivanje brenda Arya Intimo u sklopu kojeg pruža ženama nakon mastektomije lijepo, kvalitetno i udobno donje rublje, kupaće kostime i pidžame, izrađene posebno za tijela nakon operacije, a u prvi plan stavljajućí lijep dizajn. Uspjela je postići da dio asortimana plaća HZZO.

Simona je ženama poručila da uvedu samopregled u svoju rutinu i ne gledaju na njega kao da svaki mjesec traže rak ili idu na pregled tražiti rak, nego ga koriste kako bi upoznale svoje dojke i pravovremeno reagirale na promjene. A razlog zašto žene nekada ne obavljaju samopregled je i zato što nisu sigurne kako se radi. U sklopu kampanje napravljen je i poseban microsite na kojem možeš pronaći sve informacije o samopregledu kao i o samom raku dojke. Klikom na microsite tvoja prijateljica i ti možete dati #Pinkypromiss da ćete se podsjećati na redoviti samopregled i tako paziti jedna na drugu.

#Pinkypromiss je nagrađivana javno-zdravstvena kampanja koju je pokrenuo portal missZDRAVA uz podršku 24sata, miss7 i missMAMA portala. Generalni pokrovitelj kampanje je Pfizer, a Avon partner projekta. Cilj ove edukativne kampanje je podizanje svijesti o nužnosti redovitog samopregleda dojki – jednostavne i brze metode koja može spasiti život te omogućava rano otkrivanje raka dojke.