Pauci i grinje izbjegavat će vas madrac ako ga poprskate sa sprejom od ova tri sastojka

Kraj ljeta često znači jedno – više pauka u kućanstvima. Ako ih se grozite, ovo sigurno nije dobra vijest. Još gore, postoji i rizik da vam se zavuku u krevet, a uz grinje mogu izazvati neugodne osipe ili alergijske reakcije. Srećom, postoji jednostavno rješenje koje ne zahtijeva skupe preparate ni kemikalije. Chantel Mila, popularna TikTok influencerica i stručnjakinja za čišćenje s više od 1,6 milijuna pratitelja, otkrila je svoj omiljeni trik – sprej od samo dva sastojka.

Potrebno vam je:

1 šalica vode

½ šalice bijelog octa

nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili paprene metvice

Sve sastojke ulijte u bocu s raspršivačem, protresite i poprskajte po krevetu, madracu, uzglavlju ili noćnim ormarićima. “Ova snažna mješavina odbija insekte i ostavlja svjež miris u sobi”, kaže Chantel.

Pauci ne podnose intenzivan miris bijelog octa, a razrijeđen u vodi ne ostavlja neugodan trag u prostoru, dok lavanda i paprena metvica prirodno odbijaju ne samo pauke i grinje, već i muhe, miševe i štakore. Također, možete posipati cimet uz prozorske daske i vrata, gdje stvara barijeru koju pauci izbjegavaju.