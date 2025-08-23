Naši Portali
sigurno ih već imate doma!

Pauci i grinje izbjegavat će vas madrac ako ga poprskate sa sprejom od ova tri sastojka

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
23.08.2025.
u 10:00

Ako tražite prirodan i brz način da spriječite da vam se neželjeni “cimeri” uvuku u krevet, ovaj jednostavan trik mogao bi biti pravi spas.

Kraj ljeta često znači jedno – više pauka u kućanstvima. Ako ih se grozite, ovo sigurno nije dobra vijest. Još gore, postoji i rizik da vam se zavuku u krevet, a uz grinje mogu izazvati neugodne osipe ili alergijske reakcije. Srećom, postoji jednostavno rješenje koje ne zahtijeva skupe preparate ni kemikalije. Chantel Mila, popularna TikTok influencerica i stručnjakinja za čišćenje s više od 1,6 milijuna pratitelja, otkrila je svoj omiljeni trik – sprej od samo dva sastojka.

Potrebno vam je:

  • 1 šalica vode
  • ½ šalice bijelog octa
  • nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili paprene metvice
@mama_mila_ Say goodbye to spiders + dust mites in your bedroom 👋 this mix is my go-to to leave your room bug-free and smelling amazing 🌻 will you try this one? #homehacks #hometips #bedroomaesthetic #tipsandtricks #mamamilastips ♬ EVERLASTING LOVE - GROWS

Sve sastojke ulijte u bocu s raspršivačem, protresite i poprskajte po krevetu, madracu, uzglavlju ili noćnim ormarićima. “Ova snažna mješavina odbija insekte i ostavlja svjež miris u sobi”, kaže Chantel.

Pauci ne podnose intenzivan miris bijelog octa, a razrijeđen u vodi ne ostavlja neugodan trag u prostoru, dok lavanda i paprena metvica prirodno odbijaju ne samo pauke i grinje, već i muhe, miševe i štakore. Također, možete posipati cimet uz prozorske daske i vrata, gdje stvara barijeru koju pauci izbjegavaju.
