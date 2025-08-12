Rijetka, ali opasna vrsta: Evo kako prepoznati ugriz crne udovice i kako pravilno reagirati

Iako ugriz crne udovice može predstavljati opasnost, panika nije najbolji saveznik. Donosimo ključne informacije o ovom otrovnom pauku, što učiniti ako vas ugrize i kako pravilno reagirati. Budući da je prisutna i u Hrvatskoj, svaki boravak u prirodi nosi mogućnost susreta s njom.

Crna udovica (Latrodectus tredecimguttatus) je autohtona vrsta pauka koja obitava u našoj zemlji, posebno u priobalnim područjima poput Istre, Primorja, Dalmacije i na otocima. Preferira suhe, zaklonjene i sjenovite prostore, pa se skriva u niskom raslinju, ispod kamenja, u starim zidovima, šupama ili podrumima. Važno je znati da je opasna samo ženke, dok su mužjaci manji i nisu štetni.

Ženka crne udovice ima prepoznatljivo kuglasto tijelo sjajne crne boje, veličine oko 1 do 1,5 cm. Njen zaštitni znak je crvena oznaka u obliku pješčanog sata na donjoj strani trbuha. Ponekad se na leđima mogu vidjeti i crvene točkice, a noge su joj duge i tanke. Zbog ovog specifičnog izgleda lako se razlikuje od drugih paukova. Ugriz se u početku može osjetiti kao oštri ubod ili može proći gotovo neprimijećeno. Pravi simptomi javljaju se unutar pola do sat vremena.

Glavni simptomi uključuju:

Intenzivne bolove i grčeve u mišićima, posebno u trbuhu, leđima i prsima, koji počinju na mjestu ugriza i šire se.

Pojačano znojenje i mučninu, često praćenu povraćanjem.

Dodatne simptome poput glavobolje, povišenog krvnog tlaka, otežanog disanja, ubrzanog rada srca, nemira, slabosti i poteškoća u pomicanju nogu.

Na mjestu ugriza može se pojaviti crvenilo, oteklina, osip, svrbež te ponekad dvije male točkice koje su trag kliješta pauka.

U slučaju sumnje na ugriz, važno je ostati pribran i što prije potražiti liječničku pomoć, prenosi Net.hr.

Prva pomoć kod ugriza:

Nježno operite mjesto ugriza sapunom i vodom. Stavite hladan oblog ili led omotan u krpu na ugriz kako biste usporili širenje otrova i ublažili bol i oteklinu. Imobilizirajte i držite ugrizeni ud podignutim i mirnim. Hitno potražite liječničku pomoć. Ako je moguće, napravite fotografiju pauka radi lakše identifikacije, ali nemojte pokušavati uhvatiti pauka zbog dodatnog rizika.

Nemojte rezati ranu, isisavati otrov niti koristiti podvezu, jer to može pogoršati stanje. Iako otrov crne udovice može biti vrlo jak, smrtni slučajevi su rijetki, osobito kod zdravih odraslih osoba. Najugroženiji su djeca, stariji i kronični bolesnici. U bolnici se uglavnom liječe simptomi pomoću analgetika, mišićnih relaksanasa i lijekova za regulaciju krvnog tlaka. U težim slučajevima koristi se specifični protuotrov (antivenin) koji brzo neutralizira otrov.