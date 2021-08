Parovi otkrili najgluplje razloge svađe: 'Pojeo je keks koji sam ja htjela, obrijala sam mu glavu dok je spavao...'

Pandemija koronavirusa svima je teško pala, pogotovo kada smo bili u karanteni i cijelo vrijeme provodili kod kuće sa svojim bližnjima. Većina ljudi prošla je kroz nove stresne situacije sa svojim partnerima, a sada su na društvenim mrežama podijelili oko čega su se sve posvađali u posljednjih godinu dana.

Naime, kako piše Daily Mail, jedna radio emisija, KIISFM iz Australije, tražila je svoje slušatelje da podijele najgluplje svađe koje su imali sa svojim bližnjima, a njihove priče su nasmijale mnoge.

“Jedna slastičarnica ne dostavlja na našu adresu pa sam naručila da nam kekse dostave u suprugovu tvrtku. Cijeli dan sam bila uzbuđena zbog tih keksa, a onda me suprug nazvao i rekao: ‘Ajme, ovi keksi su tako dobri! Upravo sam pojeo onaj od Nutelle.’ Bila sam tako bijesna. Kad je došao kući, sve ostale kekse sam izrezala pojedinačno i podijelila ih s djecom i nisam mu dopustila da proba druge. Bila sam ljuta jer je svaki keks bio drugačijeg okusa, a on je pojeo Nutellu”, napisala je majka troje djece Eleni.

“Moja djeca imaju školu od doma. Svako jutro se probudim, stavim rublje u perilicu, izaberem ciklus i jednostavno ga upalim, ne razmišljam ni o čemu drugom. Moj suprug tada dolazi kući i stavlja odjeću sušiti, ali svaki put dobijem lekciju jer ne odaberem određeni ciklus pa se osuše u perilici. A tek ako na pogrešan način objesim odjeću na konopac, to je pravi rat”, podijelila je druga korisnica.

“Pet tjedana sam slušala muža kako se žali na kosu i bradu. Sve brijačnice su bile zatvorene pa sam mu ponudila da ga ja ošišam, ali on mi nije dopustio, govoreći kako ne znam što treba napraviti. Pa sam čekala da zaspi te uzela aparat za šišanje i počela mu brijati glavu. Učinila sam mu uslugu, ali on to nije shvatio i nastala je velika svađa”, ispričala je.

“Zamolila sam dečka da me prestane ‘zaigrano’ udarati po nogama, no nije. Kad sam ga idući put uhvatila da me pokušava udariti, uhvatila sam njegovu ruku dok se spuštala i otišla sam je baciti natrag kako bi ga udarila u lice. No, prst mu se zabio u oko. Počeo se jako ljutiti na mene i rekao je da sam ja kriva što se ozlijedio”, rekla je jedna djevojka.

