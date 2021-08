Možete li pogoditi tko je majka djeteta na ilustraciji? Odgovor puno otkriva o vama

Pogledajte dobro ilustraciju ispod i probajte zaključiti tko je prava majka djeteta koje se igra, od dvije žene koje sjede jedna nasuprot druge.

Foto: HUMAN EXPLORE

Ako ste odgovorili žena lijevo, odgovor nije točan. Ipak, odluka govori dosta o vama i vašem karakteru.



Vi ste kreativna osoba, razmišljate izvan okvira i želite izraziti taj svoj duh kroz sve u životu. Slikanje, glazba, stvaranje - sve su to neka polja na kojima se osjećate i više nego ugodno. Također ste avanturistički tip, a sve to čini vas vrlo zanimljivom osobom u društvu. Dobar ste prijatelj i kada nekome treba savjet prvo zove vas. Emotivni ste i novac vam nije na prvom mjestu.



Ako ste, pak, odabrali ženu desno, odgovor je točan, ona je majka djeteta, a to se vidi po tome što je okrenuto u njezinom smjeru. Djeca obično traže odobrenje roditelja za sve što rade, pa su zato i tijekom igre često okrenuti prema njima.



Vaš odgovor otkriva da ste dobri u obraćanju pozornosti na detalje i da se znate nositi s važnim stvarima u životu. Lijeva strana mozga vam je aktivna i utječe na logičko razmišljanje. Uvijek imate kontrolu nad svojim emocijama, čak i kada je u pitanju donošenje teških odluka. Niste baš otvoreni prema drugim ljudima, ali ste u krugu bliskih ljudi omiljeni, najviše zbog svog humora.

