‘Svekrva je na moju svadbu pozvala suprugovu bivšu, a razlog je bizaran'

Anonimna mladenka podijelila je frustrirajuću priču o vlastitom vjenčanju i svekrvi koja se umiješala u cijelu organizaciju.



Prije četiri godine upoznala je sadašnjeg supruga koji je iza sebe imao brak sa ženom koju njegova obitelj nikako ne može preboljeti jer tvrde da je to 'ljubav njegovog života', unatoč tome što on taj odnos opisuje kao vrlo toksičan.



"Objasnio mi je da ona nije ljubav njegovog života, da je toksična osoba i da je rastanak bio dobar za obje strane. Ipak, njegovi roditelji rade probleme, oni su ti koji kažu da je bila odlična za njega."



Napisala je i da je u početku teško uspostavila odnos sa svekrvom, ali zbližile su se kada je svekar preminuo i kada je rodila prvo unuče.



Odlučili su se vjenčati, ali pandemija ih je uništila financijski, pa su promijenili prioritete. "Kupili smo kuću od ušteđevine, a vjenčanje smo odlučili održati s uskim krugom ljudi, ali svekrva nikako nije bila za to. Rekla je da će ona financirati ceremoniju."

Pristali su, a to je očito svekrvi bio znak da može i ona donositi odluke kada su u pitanju uzvanici i organizacija. Pozvala je tako jednu osobu koju ni mladoženja ni mlada nisu htjeli ondje - njegovu bivšu - i ništa im nije rekla!

"Stigao je veliki dan i ugledali smo bivšu i svekrvu zajedno. Pitali smo je što se događa, a ona je objasnila da je to važna gošća koja treba biti prisutna na ovako bitnom događaju. Suprug je rekao da treba otići odmah, a ja sam se složila. Svekrva je prijetila da će onda i ona otići i da nismo uredu jer je sve financirala, pa može zvati koga hoće."

Bivša je otišla, svekrva je ostala, ali je cijelu večer bila ljuta. Ponudili su da vrate novac, barem pola iznosa, ali nije htjela prihvatiti to.

Svi korisnici Reddita koji su pročitali objavu rekli su ženi da nije ništa krivo napravila, kao ni suprug, već je svekrva potpuno u krivu. "Ne bih joj ni ponudila novac", napisala je jedna osoba, a drugi su komentirali da je postupak jako ružan i pokvaren, prenosi The Sun.

