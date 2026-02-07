Naši Portali
JEDNOSTAVNIJE NE MOŽE

Pacijenta od 103 godine pitala u čemu je tajna dugovječnosti, odgovor je sve ostavio bez riječi

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
07.02.2026.
u 14:00

Stručnjaci ističu da pozitivni odnosi mogu pružiti osjećaj svrhe i pripadnosti, dok su usamljenost i izolacija među najjačim prediktorima lošijeg psihičkog i tjelesnog zdravlja

Jedna liječnica na TikToku je podijelila tajnu dugovječnosti koju joj je otkrio 103-godišnji pacijent, a njegov odgovor na vječno pitanje bio je toliko jednostavan da je mnoge iznenadio. Većina ljudi, kaže ova liječnica, želi živjeti dugo i zdravo: smanjiti rizik od kroničnih bolesti i provesti više vremena s onima koje voli. No, kako piše The Mirror, kada je pitala čovjeka koji je prešao stotu u čemu je trik, nije dobila savjet o posebnoj prehrani ili skupim dodacima, nego jednostavnu konstataciju: prijatelji.

Dr. Tulsi Patel, liječnica hitne medicine koja se na TikToku predstavlja kao @Dr.tulsipatel, objavila je video pod naslovom 'Longevity Tips 101'. U njemu je prepričala razgovor s pacijentom kojem je postavila klasično pitanje: 'Koja je vaša tajna?' Njegov odgovor, navodi, glasio je: 'Imati prijatelje.' Upravo je ta poruka postala glavna tema rasprava jer podsjeća da se dug život ne gradi samo u teretani ili kuhinji, nego i kroz odnose.

@dr.tulsipatel Longevity Tips 101 🥺🥹 #wellnesstiktok #nhs #nhsdoctor #juniordoctor #healthcareworkers ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Da kvaliteta ezva ima utjecaj na zdravlje, potvrđuju i drugi medicinski stručnjaci koji često ističu da bliski, pozitivni odnosi mogu pružiti osjećaj svrhe i pripadnosti, dok su usamljenost i izolacija među najjačim prediktorima lošijeg psihičkog i tjelesnog zdravlja. Dugotrajni osjećaj usamljenosti, navode, u različitim je istraživanjima povezan s većom smrtnošću, lošijim fizičkim ishodima i manjim zadovoljstvom životom.

Slično poručuje i Mayo Clinic: prijateljstva imaju važnu ulogu u ukupnom zdravlju, a odrasli s čvrstim društvenim vezama imaju manji rizik od niza problema, uključujući depresiju, povišeni krvni tlak i nezdravu tjelesnu težinu. Prema navodima s njihove stranice, starije osobe koje imaju bliske prijatelje i dobru socijalnu podršku često žive dulje od vršnjaka s manje takvih veza. Ipak, usamljenost mnoge pogodi barem jednom u životu.

Britanski zdravstveni stručnjaci predlažu da se u takvim trenucima nastoji održavati kontakt s ljudima, priključiti nekoj grupi, raditi aktivnosti u kojima uživate, podijeliti osjećaje, povezati se s drugima kroz volontiranje te nekoga pozvati da vam se pridruži na događanjima u vašoj sredini. Uz društvene veze, podsjeća se i na klasične temelje zdravih navika: uravnoteženu prehranu, kvalitetan san, smanjenje stresa te prestanak ili smanjenje alkohola.

Ako imate brige oko mentalnog ili fizičkog zdravlja, savjet je potražiti pomoć liječnika opće prakse jer podrška i resursi postoje posvuda. No, poruka 103-godišnjaka s početka priče ostaje najglasnija: možda je jedan od najvažnijih 'vitamina' za dug život upravo onaj koji ne dolazi u bočici nego u obliku dobrog prijatelja i razgovora.

Ključne riječi
međuljudski odnosi Prijatelji zdravlje starost dugovječnost

