Koliko seks treba trajati da bi žena uživala? Evo odgovora....

Istraživanja su dokazala da seks u prosjeku traje između 5,5 i 7,5 minuta, ne uključujući predigru. Poznato je da je predigra važan dio seksa i o njoj će ovisiti i postizanje orgazma i razina užitka. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "Journal of Sex Research", otkrilo je da žene žele predigru koja će trajati 11 do 13 minuta i zatim 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije.

"Uvijek potičem parove da uživaju u što duljoj predigri prije samog čina seksa. Što više predigre, to će razina uzbuđenja biti veća te ćete lakše postići orgazam, savjetuje Ian Kerner", seksualni i bračni terapeut.

Ako imate neke seksualne maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnericom i otkrijete o čemu maštate. Možda će vas druga strana iznenaditi i predložiti da nešto od toga isprobate već danas.