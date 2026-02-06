Naši Portali
Koliko seks treba trajati da bi žena uživala? Evo odgovora....

VL
Autor
Večernji.hr
06.02.2026.
u 19:02

Ako imate neke seksualne maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnericom i otkrijete o čemu maštate.

Istraživanja su dokazala da seks u prosjeku traje između 5,5 i 7,5 minuta, ne uključujući predigru. Poznato je da je predigra važan dio seksa i o njoj će ovisiti i postizanje orgazma i razina užitka. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "Journal of Sex Research", otkrilo je da žene žele predigru koja će trajati 11 do 13 minuta i zatim 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. 

"Uvijek potičem parove da uživaju u što duljoj predigri prije samog čina seksa. Što više predigre, to će razina uzbuđenja biti veća te ćete lakše postići orgazam, savjetuje Ian Kerner", seksualni i bračni terapeut.

Ako imate neke seksualne maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnericom i otkrijete o čemu maštate. Možda će vas druga strana iznenaditi i predložiti da nešto od toga isprobate već danas.
