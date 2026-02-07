RECEPT DANA Miris tradicije: Isprobajte suhi hvarski kolač

Suhi hvarski kolač jedan je od onih recepata koji vraća okuse tradicije i mirise domaće kuhinje. Ovaj jednostavan, a opet bogat kolač izvorno dolazi s otoka Hvara i savršeno spaja prhko tijesto, slatku marmeladu i hrskave orahe. U nastavku donosimo recept za ovaj prepoznatljivi dalmatinski klasik, idealan za svaku prigodu.
Sastojci za tijesto:
- 60 dkg brašna
- 20 dkg maslaca
- 25 dkg šećera
- 2 jaja
- 4 velike žlice mlijeka
- 1 vanilin šećer
- 1 prašak za pecivo
- Naribana korica limuna i naranče
Nadjev:
- 350 g krupno sjeckanih oraha
- Marmelada po želji
Priprema: Od navedenih sastojaka zamijesite glatko tijesto. Pazite da maslac bude sobne temperature kako bi se lakše povezao s ostalim sastojcima. Tijesto podijelite na šest jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi. Premažite ga s otprilike dvije žlice marmelade po vašem izboru i pospite krupno sjeckanim orasima. Savijte tijesto u roladu i posložite rolade u lim za pečenje obložen papirom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta. Pazite da ih ne prepečete kako bi ostali mekani iznutra. Još vruće rolade narežite na ploške i pospite šećerom u prahu.