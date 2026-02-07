Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
mljac!

RECEPT DANA Miris tradicije: Isprobajte suhi hvarski kolač

SOS Kuhinja/ YouTube
VL
Autor
Ana Hajduk
07.02.2026.
u 09:00

Birajte marmeladu s intenzivnim okusom, poput marelice ili šipka, kako bi kolač dobio bogatiji okus. Poslužite ga uz šalicu kave ili čaja i uživajte u okusu koji odiše mediteranskim šarmom!

Suhi hvarski kolač jedan je od onih recepata koji vraća okuse tradicije i mirise domaće kuhinje. Ovaj jednostavan, a opet bogat kolač izvorno dolazi s otoka Hvara i savršeno spaja prhko tijesto, slatku marmeladu i hrskave orahe. U nastavku donosimo recept za ovaj prepoznatljivi dalmatinski klasik, idealan za svaku prigodu.

Sastojci za tijesto:

  • 60 dkg brašna
  • 20 dkg maslaca
  • 25 dkg šećera
  • 2 jaja
  • 4 velike žlice mlijeka
  • 1 vanilin šećer
  • 1 prašak za pecivo
  • Naribana korica limuna i naranče

Nadjev:

  • 350 g krupno sjeckanih oraha
  • Marmelada po želji

Priprema: Od navedenih sastojaka zamijesite glatko tijesto. Pazite da maslac bude sobne temperature kako bi se lakše povezao s ostalim sastojcima. Tijesto podijelite na šest jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi. Premažite ga s otprilike dvije žlice marmelade po vašem izboru i pospite krupno sjeckanim orasima. Savijte tijesto u roladu i posložite rolade u lim za pečenje obložen papirom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta. Pazite da ih ne prepečete kako bi ostali mekani iznutra. Još vruće rolade narežite na ploške i pospite šećerom u prahu.
Ključne riječi
suhi hvarski kolač recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!