RECEPT DANA Miris tradicije: Isprobajte suhi hvarski kolač

Suhi hvarski kolač jedan je od onih recepata koji vraća okuse tradicije i mirise domaće kuhinje. Ovaj jednostavan, a opet bogat kolač izvorno dolazi s otoka Hvara i savršeno spaja prhko tijesto, slatku marmeladu i hrskave orahe. U nastavku donosimo recept za ovaj prepoznatljivi dalmatinski klasik, idealan za svaku prigodu.

Sastojci za tijesto:

60 dkg brašna

20 dkg maslaca

25 dkg šećera

2 jaja

4 velike žlice mlijeka

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

Naribana korica limuna i naranče

Nadjev:

350 g krupno sjeckanih oraha

Marmelada po želji

Priprema: Od navedenih sastojaka zamijesite glatko tijesto. Pazite da maslac bude sobne temperature kako bi se lakše povezao s ostalim sastojcima. Tijesto podijelite na šest jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi. Premažite ga s otprilike dvije žlice marmelade po vašem izboru i pospite krupno sjeckanim orasima. Savijte tijesto u roladu i posložite rolade u lim za pečenje obložen papirom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta. Pazite da ih ne prepečete kako bi ostali mekani iznutra. Još vruće rolade narežite na ploške i pospite šećerom u prahu.