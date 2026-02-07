Psihijatrica s Harvarda tvrdi: Ovo je jednostavno pitanje može spasiti vašu vezu

Psihijatrica dr. Ashwini Nadkarni tvrdi kako je za partnerski sklad i razumijevanje potrebno postaviti samo jedno pitanje sastavljeno od četiri riječi. Ona smatra da je upravo to rješenje koje će osigurati da vaša veza ostane na pravom putu, pa čak i dati poticaj romantici jer potiče razgovor koji omogućuje bolje razumijevanje "jezika ljubavi" oba partnera. Dr. Nadkarni, docentica psihijatrije na Medicinskom fakultetu na Harvardu, objasnila je da joj se ljudi često obraćaju s pitanjem kako se mogu bolje uskladiti sa svojim partnerom te da postoji jednostavna tajna za postizanje tog cilja.

Iako možda mislite da svog partnera već dovoljno dobro poznajete, postavljanje ovog kratkog i jednostavnog pitanja pomoći će vam da ga razumijete na znatno dubljoj razini. Prema dr. Nadkarni, sve što trebate učiniti jest upitati partnera: "Kada se osjećaš najvoljenije?". Objašnjavajući zašto je ova metoda tako učinkovita, u razgovoru za Reader's Digest istaknula je: "Ono pomaže parovima da razumiju međusobne jezike ljubavi, odnosno što je svakome od njih potrebno da bi se osjećao posebno i voljeno". Umjesto da nagađate, ona predlaže da izravno pitate partnera na koje načine voli primati ljubav, a zatim i vi podijelite svoj odgovor, jer metoda "najbolje funkcionira kada oba partnera odgovore".

Čak i ako ste vi i vaš partner savršen spoj, to ne mora nužno značiti da dijelite iste stilove povezivanja ili jezike ljubavi. Neki ljudi mogu imati izbjegavajući stil povezivanja, zbog čega se osjećaju tjeskobnije ili se čvršće vežu za partnera. Drugi pak više cijene autonomiju, što psihijatrica naziva izbjegavajuće-odbacujućim stilom povezivanja. Postoje i oni sa sigurnim stilovima povezivanja, koji mogu izravno komunicirati kada se osjećaju uzrujano i općenito su fleksibilniji u odnosu. Bez obzira u koju kategoriju spadate, otvoreno komuniciranje o tome znatno olakšava stvari za sve uključene, jer tada oboje jasno znate što vam je potrebno da biste se osjećali uravnoteženo i povezano.

Objašnjavajući kako bi taj razgovor idealno trebao teći, dr. Nadkarni je rekla da odgovori otkrivaju ključne informacije. Primjerice, odgovori poput "želim djela", "želim emocionalnu prisutnost" ili "želim fizičku nježnost" daju vam uvid u temeljne dimenzije partnerovih potreba. Na taj način prikupljate informacije koje pomažu da se druga osoba osjeća istinski viđeno, cijenjeno i sigurno. Ona vjeruje da postavljanje ovog pitanja može "zbližiti ljude na način na koji pet godina veze možda ne bi uspjelo".

Dr. Nadkarni također sugerira da bi parovi trebali povremeno ponavljati ovaj iskreni razgovor, jer se odgovori osobe mogu mijenjati s obzirom na životne faze, stres, bolest ili roditeljstvo. Kako je naglasila, potrebe koje imamo nisu statične i važno je prilagođavati se promjenama kako bi veza ostala čvrsta i ispunjavajuća. "Čak i nakon dvadeset pet godina zajedničkog života, vaša veza još uvijek može razviti nove nijanse i slojeve", zaključila je.