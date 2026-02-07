Započinjete dan u zagrljaju, a završavate u kandžama ljubomore? Večernji preokret donosi dramu svim znakovima!
Subota pred nama donosi dramatičnu promjenu kozmičke energije koja će utjecati na sve znakove Zodijaka. Dan započinje pod utjecajem Mjeseca u diplomatskoj Vagi, potičući nas na traženje sklada i ljepote u odnosima, da bi večer donijela potpuni preokret ulaskom Mjeseca u misterioznog i intenzivnog Škorpiona, otvarajući vrata dubokim emocijama i transformaciji.
Ovan: Dan započinjete s fokusom na partnerstvima i odnosima. Suradnja i spremnost na kompromis bit će ključni za održavanje harmonije. Iskoristite diplomatsku energiju Vage za rješavanje bilo kakvih nesuglasica s voljenom osobom ili poslovnim partnerima. Međutim, večernji ulazak Mjeseca u Škorpiona prebacuje vašu pažnju na zajedničke financije, dugove i intimna pitanja. Mogući su intenzivni razgovori o povjerenju i resursima koje dijelite s drugima. Večer nije za površne odnose, već za duboko povezivanje.
Bik: Vaša subota isprva će biti u znaku obaveza, organizacije i brige o zdravlju. Posvetite se sitnim zadacima koje ste odgađali i uspostavite red u svojoj svakodnevici. Produktivnost će vam donijeti osjećaj zadovoljstva. S dolaskom večeri i Mjesecom u Škorpionu, fokus se seli na vaše najbliže odnose. Partner će zahtijevati vašu punu pažnju, a interakcije će postati dublje i emocionalno nabijenije. Otvorenost i iskrenost bit će presudni za jačanje veza.
Blizanci: Kreativnost, zabava i romantika obilježit će veći dio vašeg dana. Energija Vage potiče vas na igru, druženje s djecom i uživanje u hobijima. Dopustite si opuštanje i prepustite se stvarima koje volite. Ipak, večer donosi zaokret. Mjesec u Škorpionu usmjerava vas natrag na posao i odgovornosti. Odjednom ćete osjetiti potrebu da se organizirate i posvetite detaljima koje ste tijekom dana zanemarili. Iskoristite taj nalet energije da pripremite teren za nadolazeći tjedan.
Rak: Dom i obitelj bit će vaše utočište tijekom dana. Mjesec u Vagi potiče vas da stvorite mirnu i skladnu atmosferu u svom domu i posvetite se svojim najbližima. Osjećat ćete se najugodnije u poznatom okruženju. No, kako večer odmiče, vaša se energija budi. Mjesec u Škorpionu aktivira vaše polje kreativnosti, ljubavi i zabave, pozivajući vas na izlazak i druženje. Strast se budi, a ovo je savršena večer za romantični spoj ili prepuštanje omiljenom hobiju.
Lav: Dan je ispunjen komunikacijom, kraćim putovanjima i susretima. Bit ćete vrlo aktivni, voditi brojne razgovore i razmjenjivati ideje s okolinom. Iskoristite ovaj period za učenje i povezivanje. Pripazite na nestrpljivost u odnosima zbog izazovnog Marsa. Srećom, večer donosi smirenje. Mjesec u Škorpionu potaknut će vas da se povučete u sigurnost svog doma. Željet ćete provesti mirnu večer s obitelji i napuniti baterije u privatnosti.
Djevica: Fokus će tijekom dana biti na financijama, materijalnoj sigurnosti i osobnim vrijednostima. Razmislite o svom proračunu i onome što vam je uistinu važno. Ovo je dobar dan za promišljene kupnje koje unose ljepotu u vaš život. Večer, međutim, donosi potrebu za dubokom i iskrenom komunikacijom. Mjesec u Škorpionu potiče vas da izrazite ono što vam leži na duši. Važne istine mogle bi izaći na vidjelo u razgovoru s bliskom osobom. Nemojte se bojati reći što mislite.
Vaga: S Mjesecom u vašem znaku veći dio dana, vi ste u centru pažnje. Osjećat ćete se energično, samopouzdano i šarmantno. Iskoristite ovaj dan za ostvarenje osobnih ciljeva i posvetite se sebi. Vaša privlačnost bit će na vrhuncu. Kako večer stigne, fokus se prebacuje na financije i osjećaj vlastite vrijednosti. Intenzivna energija Škorpiona potaknut će vas da preispitate svoje materijalno stanje i način na koji upravljate resursima.
Škorpion: Dan započinjete u mirnom i povučenom raspoloženju. Energija Vage potiče vas na introspekciju, odmor i pripremu za nadolazeći energetski val. Mnogi od vas će htjeti provesti vrijeme sami, "iza kulisa". A onda, navečer, slijedi vaš trenutak. Ulaskom Mjeseca u vaš znak osjetit ćete snažan nalet energije, samopouzdanja i magnetizma. Svijet je vaš, a vi ste spremni preuzeti kontrolu. Ovo je vaša večer za pobjedu i ostvarenje želja.
Strijelac: Druženje s prijateljima, timski rad i planiranje budućnosti obilježit će vaš dan. Uživajte u društvenim aktivnostima i povezivanju s ljudima koji dijele vaše ideale. Razgovori s drugima mogu vam donijeti nove, inspirativne ideje. Ipak, kako se večer približava, osjetit ćete sve jaču potrebu za samoćom i tišinom. Mjesec u Škorpionu poziva vas na povlačenje i duhovnu obnovu. Odmorite se i poslušajte svoj unutarnji glas.
Jarac: Vaša karijera i javni imidž bit će u prvom planu tijekom dana. Ljudi će vas primjećivati, stoga pazite kako se predstavljate. Ovo je prilika da pokažete svoje diplomatske vještine i ostavite dobar dojam na nadređene. Večer donosi opušteniju atmosferu i preusmjerava vašu pažnju na prijatelje i društveni život. Povežite se s istomišljenicima i uživajte u zajedničkim aktivnostima. Vaša uloga u grupi postaje važna.
Vodenjak: Dan je kao stvoren za širenje horizonata, bilo kroz učenje, čitanje ili planiranje nekog budućeg putovanja. Vaš um je otvoren za nove filozofije i ideje, a astrološki uvidi mogu vam ponuditi svježu perspektivu. Romantika s nekim tko je drugačiji je također naglašena. S dolaskom večeri, vaša pažnja seli se na karijeru i odgovornosti. Ambicije se bude, a vi ćete se naći u centru pažnje. Pazite što radite, jer će vas svi gledati.
Ribe: Pitanja zajedničkih resursa, dugova ili dubokih emocionalnih veza zaokupljat će vas tijekom dana. Ovo je vrijeme za rješavanje financijskih obaveza ili intimnih tema koje zahtijevaju ravnotežu i pravednost. Večernji sati donose vam oslobođenje i želju za avanturom. Mjesec u Škorpionu budi vašu potrebu za novim iskustvima i promjenom okoline. Istražujte, učite i učinite nešto što će vas izbaciti iz rutine. Intuicija vam je iznimno jaka.