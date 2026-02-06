Naši Portali
obavezan orgazam

Znanstvenici tvrde: Zbog ovoga se trebate seksati svaku večer

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.02.2026.
u 22:23

Znanstvenici tvrde kako večernji orgazam poboljšava vaše raspoloženje i izvedbu na poslu idući dan.

Ako niste seksualno aktivni svaku večer, evo još jedan razlog zašto biste to trebali biti. Znanstvenici, naime, tvrde kako večernji orgazam poboljšava vaše raspoloženje i izvedbu na poslu idući dan. Znači, osim što ćete biti sretni i zadovoljni tu večer, isto raspoloženje pratit će vas i sutradan na poslu. 

Endorfin koji se orgazmom oslobađa ne samo da ima dobre učinke na vaše raspoloženje već se ljudi zbog toga bolje osjećaju na poslu i više su posvećeni onome što rade. Autor istraživanja Kevin Leavitt stoga savjetuje kako bi svakodnevno trebali pratiti razinu vaše seksualne aktivnosti isto kao što pratite koliko vježbate ili što jedete.

"Prije 20 godina brojanje koraka koje napravite ili kalorija koje unesete u organizam činilo se pretjeranim, no danas je to normalno. Ako želite poboljšati svoju produktivnost, seks je nešto o čemu trebate razmišljati", kaže Kevin Leavitt. Oni koji pak nisu u vezama i nemaju partnera za izmjenjivanje nježnosti, orgazam mogu postići svaku večer sami, savjetuju stručnjaci. 
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Le-Freak
Le-Freak
22:41 06.02.2026.

Ja sam navecer umoran. ☝️🤓 Ali zato svako jutro (skoro).

