Gubite 200 eura svakog mjeseca, a niste ni svjesni: Otkrivamo 5 rupa kroz koje vam 'curi novac' i kako ih odmah zakrpati

Prvi i najvažniji korak prema financijskoj stabilnosti je izrada osobnog proračuna, što je, srećom, proces koji trebate napraviti samo jednom, osim ako se vaša životna ili financijska situacija bitno ne promijeni. Cilj je stvoriti jasnu tablicu proračuna kako biste točno utvrdili koliko novca trebate za pojedine stavke i, najvažnije, koliko vam na kraju mjeseca ostaje. U tablicu najprije upišite sve prihode koji vam redovito sjedaju na račun, poput neto plaće i eventualnih bonusa. Zatim detaljno popišite fiksne troškove kao što su najamnina ili rata kredita, ali i varijabilne troškove poput onih za mobilnost, što uključuje javni prijevoz, gorivo ili taksi. Ne zaboravite ni na izdatke za zdravlje, gdje spadaju stomatološki tretmani, pregledi ili lijekovi.

Nakon što ste popisali fiksne troškove, posvetite se onima koje je teže precizno izračunati, poput troškova za namirnice, odjeću ili odlaske u restorane. Za to vam mogu poslužiti funkcije za praćenje budžeta unutar vaše e-banking aplikacije, izvodi s kreditnih kartica ili računi iz programa vjernosti. Kada steknete cjelovit pregled, možete započeti s pravim budžetiranjem. Najbolji pristup, kako preporučuju financijski stručnjaci, jest da za svaki segment proračuna otvorite poseban račun i početkom mjeseca na njega trajnim nalogom uplatite fiksni iznos. Primjerice, sto eura za "izlaske i restorane", četiristo eura za režije i petsto eura za "štednju". Pravilo je da bi ušteđevina trebala pokrivati vaše životne troškove za razdoblje od tri do šest mjeseci. Već samim stvaranjem proračuna vjerojatno ćete uočiti neki veliki trošak, recimo dvjesto eura mjesečno na dostavu hrane. Ako samo jednom tjedno na posao ponesete ostatke od ručka prethodnog dana, uštedjet ćete prvih pedeset eura.

Sada je vrijeme da smanjite ili u potpunosti ukinete nepotrebne troškove, a najbolje je početi od bankovnih računa na kojima držite novac. Otvaranje više računa nije uvijek sinonim za uštedu jer se bankarske naknade mogu znatno razlikovati, stoga je ključno prvo utvrditi što vam je točno potrebno i što očekujete od svog računa. Ako vam račun služi samo za primanje plaće i plaćanje računa, postoje banke koje ne naplaćuju vođenje računa ni podizanje gotovine. S druge strane, za štedni račun najvažniji su uvjeti poput visine kamatne stope i pravila za podizanje novca. Kod investicija je ključno držati naknade što nižima jer razlika između 0,6 % i 0,8 % tijekom godina može značiti i nekoliko tisuća eura. Prelaskom na banku koja ne naplaćuje svakodnevne usluge možete uštedjeti i do dvadeset eura mjesečno.

Sljedeći korak je detaljna provjera svih vaših polica osiguranja. Postavite si dva ključna pitanja: koji rizici realno postoje u vašem životu i možete li sami pokriti eventualnu štetu ako se dogodi? Osiguravajte samo one rizike koji bi vas mogli financijski ozbiljno ugroziti, dok štete koje možete sami platiti ne trebate dodatno osiguravati. Primjerice, skupa polica osiguranja za mobilni telefon star pet godina koji se može slomiti nije isplativa; bolje je uložiti u zaštitnu masku i kaljeno staklo. Prilagođavanjem osiguranja svojim stvarnim potrebama možete ostvariti uštedu od otprilike pedeset eura mjesečno.

Mali koraci, ogromne uštede: Evo kako osigurati bezbrižnu mirovinu!

Koja su osiguranja zaista potrebna?

Svatko od nas ponekad nešto slomi ili ošteti. Osiguranje od privatne odgovornosti je iznimno važno jer, u najgorem slučaju, ako nekoga ozbiljno ozlijedite, i najmanja nepažnja može dovesti do milijunske štete. Osiguranje kućnog namještaja ovisi o vrijednosti vaše opreme, ali može biti korisno jer namještaj može biti oštećen ili ukraden. Premije su uglavnom pristupačne, a često se nude paketi koji uključuju i osiguranje od odgovornosti, dok skupi dodaci poput osiguranja stakla ili drugih vrijednih stvari uglavnom nisu potrebni. Slična logika vrijedi i za ostala osiguranja: puna kasko polica za automobil isplati se za nova vozila do dvije godine starosti, pravno osiguranje može opravdati premiju ako vam zatreba skupa odvjetnička pomoć, a putno osiguranje isplati se samo za skupa putovanja jer neke rizike već pokrivaju kreditne kartice. Osnovno zdravstveno osiguranje je obvezno i najčešće dovoljno, no preporučuje se godišnja provjera treba li mijenjati franšizu ili osiguravajuću kuću.

Uštedite na pretplatama

Plaćate li 180 eura godišnje za Spotify? Kada se mjesečni troškovi za razne pretplate zbroje na godišnjoj razini, mnogi se zapitaju je li taj izdatak opravdan. Najlakše je početi s mobilnim telefonom, gdje postoji najviše alternativa. Ako plaćate više od pedeset eura mjesečno za telefon i internet, vjerojatno plaćate previše. Postoje neovisne internetske platforme koje nude usporedbu pretplata za mobilne telefone, internet i TV, kao i pregled aktualnih akcija. Postavite si ključna pitanja: treba li mi zaista tri gigabajta podatkovnog prometa? Opcija "mjesečno otkazivanje" može uštedjeti novac jer omogućuje brzu promjenu ponude. Na Android uređajima pretplate možete vidjeti u Trgovini Play pod "Plaćanja i pretplate", dok na Apple uređajima idite u postavke, kliknite na svoje ime, pa na "Pretplate". Tamo ih možete jednostavno otkazati. Isti princip primijenite na sve ostale pretplate, provjerite izvode s računa i zapitajte se vrijedi li taj trošak i postoje li jeftinije alternative.

Nadmudrite sami sebe

Kupovne zamke vrebaju posvuda, a trgovci poznaju sve trikove kako bi vas naveli na potrošnju. Zato i vi morate biti lukavi i postaviti si jasne granice. Najbolji i najjednostavniji trik je pravilo "prvo prespavajte", što znači da online kupovinu ne smijete potvrditi isti dan, već tek sutradan. Velika je vjerojatnost da ćete na taj način uštedjeti najmanje trideset eura mjesečno, jer ćete shvatiti da vam taj proizvod zapravo ne treba. Na kraju, važno je pitanje koje si trebate postaviti kod svake potrošnje, ali i kod štednje: isplati li se? Odgovor je osoban, jer trošenje novca samo po sebi nije loše. Ključno je da ono bude svjesno i da za vas ima stvarnu vrijednost.

Kako uštedjeti struju i vodu pri pranju rublja?