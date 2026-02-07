Liječnici su joj 20 godina govorili da je samo pod stresom, a onda je jedan test otkrio zastrašujuću istinu o njenim migrenama

Veći dio svog odraslog života, Suzanne Kelleher započinjala je dan na isti način. Prije doručka. Prije provjere e-mailova. Prije nego što bi sjela za računalo kako bi započela još jedan dugi dan vodeći vlastiti dizajnerski posao, uzela bi tablete protiv bolova. 'Dan bih započela s Panadolom ili Nurofenom, ponekad i oboje, kao dio svoje jutarnje rutine', ispričala je za Daily Mail. 'Bilo je to preventivno. Jednostavno sam pretpostavljala da glavobolja dolazi.'

I gotovo svakog dana, glavobolja bi se i pojavila. Suzanne danas ima 48 godina. Celijakija joj je dijagnosticirana prije deset godina, u dobi od 38. Prije toga, živjela je s gotovo svakodnevnim glavoboljama i migrenama više od 20 godina. Simptome su joj liječnici opetovano pripisivali stresu, naprezanju očiju, lošem držanju ili neizbježnom teretu zaposlene majke. Nitko joj nikada nije predložio krvni test za celijakiju.

U najgorim trenucima, Suzannine migrene potpuno su je sprječavale u radu. 'Kada bi to bila prava migrena, nisam mogla podnijeti svjetlost', rekla je. 'Ja sam grafička dizajnerica. Sjedenje ispred ekrana bilo je nemoguće.' Ali nastavila je raditi. Morala je. Suzanne je vodila vlastiti posao i bila je glavni izvor prihoda u obitelji dok je njezin suprug ostajao kod kuće s djecom. Odmor nije bio realna opcija. 'Radila bih unatoč bolovima', prisjetila se. 'Uzimala bih tablete ujutro, a zatim ponovno poslijepodne kad bi popustile. Tako sam jednostavno preživljavala dan.'

Glavobolje su bile neumoljive. 'Bilo je to gotovo svakodnevno, što zvuči smiješno kad to kažete naglas.' U to vrijeme, to joj se nije činilo neobičnim, već jednostavno životom. Suzanne je odrasla jedući kruh, žitarice i sendviče. Gluten je bio stalan i neupitan dio njezine prehrane. Kada su se glavobolje pojavile u kasnim tinejdžerskim godinama, krivila je alkohol ili kasne izlaske. Kasnije su to bili stres, ekrani i posao. Liječnici su se slagali s tim objašnjenjima. Tijekom godina, Suzanne je mnogo puta tražila pomoć, no objašnjenja su uvijek bila ista: naprezanje očiju, stres, predugo sjedenje, previše rada.

"Liječnici bi mi rekli: 'Morate manje raditi. Ustanite od stola. Odmorite oči'', ispričala je. Probala je sve što su joj predlagali: testove vida, nošenje naočala, prilagođavanje radnog stola. Ništa nije pomoglo. 'Činilo se da je uzrok sve, osim glutena', rekla je. Na kraju je prestala postavljati pitanja. "Mislila sam, pa svi su pod stresom. Imam djecu, posao, hipoteku. Ovo mora da je normalno". Tako se prilagodila. Bol je postala dio njezine rutine, kao i lijekovi. "Nisam ni shvaćala koliko je to postalo normalizirano", ali njezina djeca jesu. "Imali su oko deset ili jedanaest godina kad sam prestala uzimati tablete", rekla je. "Odmah su primijetili. Rekli su mi: 'Mama, više ne gutaš tablete'".Taj trenutak je još uvijek boli. "Sada se pitam kakvu sam štetu nanijela uzimajući tablete svaki dan tijekom 20 godina? Da je netko samo ranije predložio test, možda se to moglo izbjeći".

Trenutak koji je sve promijenio

Celijakija je autoimuna bolest, a ne intolerancija na hranu ili životni stil. Kada osoba s celijakijom konzumira gluten, protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži, njezin imunološki sustav napada sluznicu tankog crijeva. S vremenom to oštećuje sposobnost crijeva da apsorbira hranjive tvari. Ta šteta ne ostaje ograničena samo na probavni sustav. Iako se celijakija često povezuje sa simptomima u crijevima, mnogi odrasli doživljavaju simptome koji se čine nepovezanima, poput glavobolja, umora, nedostatka željeza, trnaca u rukama i nogama te 'moždane magle'. Neki ljudi uopće nemaju očite probavne smetnje, što je jedan od razloga zašto se dijagnoza često odgađa, posebno kod žena. Kod Suzanne, nisu samo glavobolje potaknule daljnje istraživanje. Prije otprilike deset godina preselila se iz tropskog Sjevernog Queenslanda u Brisbane. Odjednom joj je postalo nemoguće ugrijati se.

"Bilo mi je hladno do kostiju", rekla je, "Ta fraza mi je odjednom imala smisla". Spavala je ispod nekoliko deka pored supruga koji se žalio na vrućinu. Ništa nije pomagalo. "Izgledala sam kao Michelinov čovječuljak u vlastitoj kući", rekla je. Bilo je i drugih znakova: stalni umor, niska razina željeza, razdoblja anemije i trnci u stopalima. "Počela sam sama povezivati točkice", rekla je, "Počneš guglati. Pomisliš, čekaj, može li sve ovo biti povezano?".

Suzanne je na kraju upućena u kliniku za štitnjaču. Kao dio tog procesa, savjetovano joj je da izbaci gluten iz prehrane. Gotovo odmah, sve se promijenilo. Suzanne se sjeća kako se probudila nekoliko dana nakon što je izbacila gluten. "Probudila sam se i pomislila: Imam li glavobolju? I nisam je imala". Migrene se nisu vratile. U roku od nekoliko tjedana, lijekovi protiv bolova nestali su iz njezine rutine. Energija joj se vratila. Sjedenje za stolom više nije bilo borba. "Radila sam bolje. Bila sam bolja majka, bolja supruga, bolja prijateljica. Nisam se više stalno nosila s boli". Tek je tada shvatila koliko je zapravo bila bolesna. "Nisam razumjela koliko je bilo loše sve dok toga više nije bilo", rekla je. Daljnji testovi potvrdili su ono što nitko prije nije predložio. Celijakija. Suzanne je imala 38 godina.

Život nakon dijagnoze

Nakon prvotnog olakšanja, uslijedio je bijes. "Osjećala sam se prevareno", rekla je Suzanne. "Samo želim da mi je netko spomenuo ovaj test godinama ranije". Umjesto toga, provela je dva desetljeća baveći se simptomima umjesto uzrokom. Dijagnoza celijakije obično započinje jednostavnim krvnim testom koji traži antitijela povezana s bolešću. Ako su rezultati pozitivni, mogu se preporučiti daljnji testovi poput endoskopije. Ključno je da se testiranje obavi dok osoba još uvijek konzumira gluten, jer njegovo izbacivanje može dovesti do lažno negativnih rezultata i odgoditi dijagnozu. Za Suzanne, taj prvi krvni test nikada nije bio predložen.

Trenutno ne postoji lijek koji liječi celijakiju. Jedino učinkovito rješenje je doživotna prehrana bez glutena. To znači izbjegavanje očitih izvora glutena poput kruha i tjestenine, ali i skrivenih izvora u umacima, prerađenoj hrani i unakrsnoj kontaminaciji s posuđa. Izbacivanje glutena omogućilo je njezinim crijevima da zacijele, ali nije bilo jednostavno. "Postala sam anksiozna oko hrane", rekla je, "Mrvice. Tave. Jedenje vani". Kupila je poseban toster i dasku za rezanje. Gotovo sve je kuhala od nule, a to je imalo i svoju cijenu. "Bezglutenska hrana je skupa. Plaćate šest eura za pola štruce kruha i to morate uračunati u obiteljski proračun".

Ograničenja su uzela danak. U prvim mjesecima, Suzanne je postala toliko tjeskobna oko toga što može sigurno jesti da se njezina prehrana dramatično suzila. Kruh, žitarice i peciva su nestali. Obroci su se uglavnom sastojali od mesa i povrća. "Izgubila sam puno kilograma", kaže. "Sada imam oko 56 kilograma, ali tada sam pala na 44". U to vrijeme nije odmah prepoznala koliko je ta promjena bila ekstremna. "Samo sam mislila da sam oprezna", prisjetila se, "Nisam shvaćala koliko sam postala restriktivna". Na kraju je potražila pomoć dijetetičara kako bi naučila kako se sigurno hraniti, a da i dalje zadovoljava svoje prehrambene potrebe, što je bilo iznimno važno kako bi naučila upravljati celijakijom bez upadanja u strah ili osjećaj uskraćenosti.

Suzanne je također umjetnica. Danas slika nostalgičnu hranu na keramičkim tanjurima, poput kolača i slastica s kojima je odrasla. "Shvatila sam da slikam sve one stvari koje više ne mogu jesti", rekla je. Ta hrana predstavlja obitelj, djetinjstvo i sjećanja, što je posebno nostalgično za nekoga tko je dobio kasnu dijagnozu. "Odrasla sam odlazeći u poznate pekarnice. Vodila sam i svoju djecu tamo. Sada ne bih mogla ući i pojesti većinu toga". Iako postoje bezglutenske alternative, one jednostavno nisu iste. "Kada dobijete dijagnozu kasnije u životu, već ste formirali te asocijacije", kaže ona, "U tome postoji određena tuga".

Nekoliko godina nakon Suzanneine dijagnoze, njezina kći tinejdžerica postala je neobično umorna. "Došla bi kući iz škole i odmah otišla u krevet", rekla je Suzanne, "To nije bilo normalno". Zbog vlastitog iskustva, Suzanne je inzistirala na sveobuhvatnom testiranju, uključujući i test na celijakiju. Liječnik je oklijevao, ali Suzanne je bila uporna. Dva dana kasnije, zazvonio je telefon. "Rekli su mi: Morate se vratiti. Rezultati su joj izvan svake granice". Njezina kći dijagnosticirana je sa 16 godina. Iako je to bilo teško vrijeme za tinejdžericu, razlika je bila golema. "Rano smo prepoznali znakove. Pravilno smo je podržali. Nije morala provesti 20 godina pitajući se što nije u redu s njom".

Suzanne ne krivi pojedine liječnike, jer razumije koliko su ambulante prezaposlene i kako se simptomi lako preklapaju. Ali vjeruje da se ženama, posebno onima u srednjim godinama, simptomi i dalje prečesto zanemaruju. "Umorni ste. Imate djecu. Radite. Sada se spominje perimenopauza. Sve se otpisuje kao stres", rekla je. Njezin je savjet jednostavan: "Nemojte prihvatiti da je to 'samo stres' ako osjećate da nešto nije u redu". Posebno je važno prepoznati da celijakija ne mora uvijek imati probavne simptome, a kod odraslih se može manifestirati kroz kronične glavobolje ili migrene, stalni umor, nedostatak željeza, osjećaj hladnoće, moždanu maglu, trnce u rukama i nogama, bolove u zglobovima, osipe na koži ili promjene raspoloženja. Ako već radite krvne pretrage zbog kroničnih simptoma, inzistirajte i na testu za celijakiju.

