Oni ne dramatiziraju i ne podižu glas: Najstrpljiviji su ljudi rođeni u ova 4 horoskopska znaka
Strpljenje je jedna od onih osobina koje svi priželjkujemo, u gužvi, u vezi, na poslu i u obitelji. Neki ljudi kao da imaju unutarnji timer koji im kaže da će sve doći na svoje mjesto, samo treba izdržati. Drugi planu već na prvi znak kašnjenja, nereda ili neodgovorenih poruka. Astrologija kaže da temperament nije slučajan pa se i strpljivost često veže uz određene horoskopske znakove.
Naravno, na to utječu i odgoj, iskustva i karakter, ali znak može dati zanimljiv okvir. Najstrpljiviji obično ne dižu glas, ne dramatiziraju i rijetko ulaze u sukobe na prvu. Oni radije slušaju, promatraju i biraju pravi trenutak za reakciju. Ako vam treba netko tko će ostati smiren kad drugima pukne film, velika je šansa da je rođen u jednom od sljedećih znakova.
Bik: Bikovi su poznati po mirnoj energiji i sposobnosti da izdrže dugo bez naglih reakcija. Oni strpljivo grade rezultate, korak po korak, i ne vole preskakati faze. Kad se nešto zakomplicira, Bik će najčešće ostati prizemljen i tražiti praktično rješenje, umjesto da se uzrujava.
Djevica: Djevice strpljenje često pokazuju kroz pedantnost i spremnost da se stvari odrade kako treba, čak i kada traje dulje. One će radije ponoviti postupak, ispraviti grešku i dotjerati detalje nego odustati ili zbrzati. U odnosima su tolerantne na sitne nesavršenosti, ali očekuju da se s vremenom vidi trud i napredak.
Jarac: Jarci imaju dug dah i izdržljivost koja se rijetko viđa, posebno kada imaju cilj. Strpljivi su jer razumiju da uspjeh obično ne dolazi preko noći i da se stabilnost gradi postupno. U stresnim situacijama često djeluju hladno, ali zapravo samo kontroliraju emocije i čekaju pravi trenutak za potez.
Vaga: Vage su strpljive jer im je mir važniji od dokazivanja tko je u pravu. One će saslušati, vagati argumente i pokušati smiriti situaciju, čak i kad bi drugi već odavno digli ruke. U njihovoj je prirodi da daju ljudima prostora i stvarima vremena, vjerujući da se sklad može postići bez žurbe.