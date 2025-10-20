Ovo stanje pogađa milijune muškaraca nakon seksa: Evo zašto doživljavate 'post-ejakulacijski fenomen'

Na internetu se sve više govori o takozvanom "post-nut fenomenu", a mnogi se pronalaze u iskustvu neobičnih osjećaja koji se javljaju nakon intimnog odnosa. Iako seksualni čin sam po sebi može biti iznimno ugodan, nalet emocija nakon vrhunca često može krenuti u neočekivanom, negativnom smjeru. Ovo nije samo zbog osjećaja da niste 'izdržali dovoljno dugo', već je povezano sa zdravstvenim stanjem koje, kako piše LADbible, pogađa milijune ljudi.

Možda ste na društvenim mrežama čuli za izraz "post-nut clarity" (post-orgazmička bistrina), no psihološki stručnjaci su ovaj, sada već poznati fenomen, definirali pod znanstvenim nazivom. Dok "post-orgazmička bistrina" opisuje mentalnu jasnoću koju osoba može osjetiti nakon orgazma, vjeruje se da se čak 40 posto muškaraca suočava s fenomenom poznatim kao postkoitalna disforija (PCD).

Ovaj pojam opisuje iznenadan i neobjašnjiv osjećaj tuge, tjeskobe, razdražljivosti ili melankolije koji se javlja neposredno nakon seksualnog odnosa, čak i ako je iskustvo bilo potpuno zadovoljavajuće.

Istraživači Robert D. Schweitzer i Joel Maczkowiack otkrili su ovo stanje nakon studije provedene na muškarcima, jer se ranije smatralo da je češće kod žena. Njihova studija je pokazala da je 41 posto muškaraca barem jednom u životu iskusilo PCD. Sudionici su svoje stanje opisivali riječima poput: "Osjećam se nezadovoljno, nervozno i nemirno", "prazno i bez emocija" ili "ne želim da me se dira, želim biti sam".

Koji su mogući uzroci?

Prema pisanju portala Psych Central, postoji nekoliko mogućih razloga za pojavu postkoitalne disforije.

Hormonski vrtuljak: Tijekom seksa tijelo preplavljuju hormoni poput oksitocina i dopamina koji stvaraju osjećaj ugode. Orgazam potiče oslobađanje prolaktina. Nagli porast, a zatim i pad ovih hormona, može značajno utjecati na raspoloženje i izazvati privremeni osjećaj tuge ili praznine.

Psihološki okidači i trauma: Seksualno iskustvo, čak i ako je ugodno i odvija se u sigurnom okruženju, može nesvjesno potaknuti sjećanja na neko prošlo traumatično iskustvo. Prizori, mirisi, teksture ili čak određene misli mogu djelovati kao okidači za negativne emocionalne reakcije.

Neriješeni problemi u vezi: Intimnost može na površinu iznijeti potisnute ili neriješene probleme u partnerskom odnosu. Seks je intenzivno emocionalno iskustvo, pa osjećaji koji tinjaju ispod površine mogu "proključati" i ostaviti vas preplavljenima i tjeskobnima.

Osobne nesigurnosti: Mnogi ljudi imaju proturječne osjećaje vezane uz seks. Čak i ako ste uživali u činu, kasnije se možete osjećati preplavljeno ili tužno. To može biti posljedica osjećaja krivnje zbog seksa, brige oko vlastite izvedbe u krevetu ili negativne slike o vlastitom tijelu.

Stres i anksioznost: Stres iz drugih područja života – posla, obitelji ili financija – lako pronalazi put i do spavaće sobe. Iako se tijekom odnosa možete osjećati opušteno, nakon što intenzitet popusti, nakupljena tjeskoba ili tuga mogu vas iznenada "udariti" kao posljedica pojačanih hormona i emocija.

Nije uvijek znak za uzbunu

Važno je napomenuti da plakanje nakon seksa nije automatski znak PCD-a. To mogu biti i suze radosnice. Stručnjaci naglašavaju da postkoitalna disforija ne znači nužno da ste nesretni u vezi ili da ne vjerujete svom partneru.

Ako se redovito suočavate s ovim problemom, prvi korak je otvorena komunikacija s partnerom. Ako se osjećaji nastave i značajno utječu na vaš život, Psych Central savjetuje traženje pomoći kroz individualnu ili partnersku terapiju. Stručnjak vam može pomoći da shvatite uzrok problema i pronađete rješenje.

