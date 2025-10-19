Znate li što znači kada prevarite partnera u snovima - i što morate učiniti sljedeće jutro?

Dr. Rahul Jandial, neurokirurg i znanstvenik, u svojoj je novoj knjizi, This is why you dream, objasnio značenja naših snova. Izvor snova je isti kao i sve mentalne aktivnosti, valovi elektriciteta koji se kreću kroz mozak svakog trenutka kada smo živi. Snovi su proizvod normalne funkcije mozga i izvanredne transformacije koja se događa u mozgu svake noći dok spavamo, slijedeći cirkadijalne ritmove - cikluse dan-noć - koji biološki upravljaju cijelim životom, piše Daily Mail.

Svake noći naši mozgovi i tijela slijede ponavljajući 90-minutni ciklus laganog sna nakon kojeg slijedi dubok san, pri čemu su moždani valovi spori i ritmični. Oči počinju kolutati ispod kapaka i većina mišića u tijelu postaje paralizirana. Kada oči titraju ispod kapaka, to je poznato kao brzi pokreti očiju ili REM spavanje.

Snovi se mijenjaju kako noć odmiče. Ranonoćni snovi obično uključuju više elemenata iz našeg budnog života. Snovi na kraju noći vjerojatnije će biti emocionalni i uključivati ​​starija autobiografska sjećanja, a upravo tih snova neposredno prije nego što se probudimo najvjerojatnije ćemo se sjetiti.

Mijenja se i tenor naših snova. Snovi su negativniji na početku noći i postaju pozitivniji kako noć odmiče. Snovi duboko utječu na nas jer ih doživljavamo kao stvarne. Radost koju doživljavamo u snovima fiziološki se ne razlikuje od radosti budnog stanja, kao ni užas, frustracija, seksualno uzbuđenje, ljutnja i strah.

Ako trčite u snovima aktivira se motorički korteks, isti dio vašeg mozga koji biste koristili da stvarno trčite. Osjetite dodir ljubavnika u snu i osjetilni korteks se stimulira, baš kao što bi bio da ste budni. Erotski snovi dio su ljudske prirode. Ne biste ih mogli zaustaviti ni da ste htjeli. Ne gasi ih menopauza, kao ni kemijska kastracija. Nije važno jeste li seksualno aktivni, u celibatu, u braku ili slobodni. Erotski snovi su univerzalni.

U anketama je seksualne snove prijavilo 90 posto Britanaca, 87 posto Nijemaca, 77 posto Kanađana, 70 posto Kineza, 68 posto Japanaca i 66 posto Amerikanaca. Procjenjuje se da jedan od 12 svih snova sadrži seksualne slike, a najčešći su ljubljenje, snošaj, senzualni zagrljaj, oralni seks i masturbacija.

Mogu nas ostaviti zajapurene od zadovoljstva ili ispunjene ljubomorom. Često su uznemirujući. Što znači sanjati seksualni san o bivšem? Što ako vaš partner ima erotski san o nekom drugom? Otkrivaju li išta o našim pravim željama?

Samci imaju veću učestalost erotskih snova u odnosu na muškarce u stabilnim partnerstvima. S druge strane, žene navode više seksualnih snova kada im nedostaju partneri ili su na vrhuncu ljubavne veze, dok muškarci ne navode sličan porast erotskih snova u tim scenarijima. Ali, postoji jedan način na koji se život iz snova muškaraca i žena usklađuje - gotovo svi varamo u svojim snovima.

Što bismo trebali učiniti s ovim? Kao kreatori svojih snova, mi biramo glumačku postavu naših noćnih drama, pozornicu i radnju. Snovi koje prizivamo naša su vlastita senzualna produkcija. Ne bi li san u kojem varamo partnera bio znak da želimo biti nevjerni ili barem otvoreni za to? Zasigurno je erotski san naš nefiltrirani i oslobođeni libido. Ako nije, što bi onda moglo biti?

Svi su snovi proizvod ‘mreže mašte’ u našem mozgu, nevezani za pravila i logiku našeg budnog života. Kad sanjamo, mašta je nesputana, slobodna da pronađe labave asocijacije i veze u našim sjećanjima. Može nas navesti da razmišljamo o ljudima u našim životima na iznenađujuće, uznemirujuće, pa čak i erotske načine.

U erotskim snovima slobodni smo zamišljati seksualne susrete koji bi bili tabu ili nezamislivi u našem budnom životu. Vjerojatno neće uključiti našeg trenutnog partnera. Umjesto toga, imamo mnogo više sklonosti prema biseksualnosti i novim seksualnim interakcijama općenito.

Dakle, što erotski snovi zapravo znače? Istraživači su proveli ankete o seksualnoj aktivnosti, ispitujući koliko su ljudi sretni u svojim ljubavnim vezama, imaju li ljubomorne osobnosti i kako te osobne karakteristike utječu na njihove snove. Pokušali su izazvati erotske snove tražeći od sudionika da gledaju pornografiju.

Ono što su otkrili bilo je iznenađujuće. Erotski snovi nisu vezani za to koliko se seksate u budnom životu niti za to masturbirate li. Nisu čak ni povezani s time koliko pornografije konzumirate. Čini se da je najbolji pokazatelj erotskog sanjanja koliko vremena budnog života provedemo sanjareći o erotskim fantazijama. To nas čini otvorenijima za erotske snove noću.

Međutim, postoji jedna vrlo važna razlika između dnevnih maštarija i erotskih snova. Kad maštamo tijekom dana, te erotske misli obuzdava racionalni dio našeg mozga, Izvršna mreža, koja ograničava seksualne želje. Ovaj umjereni utjecaj nestaje kada sanjamo, dopuštajući našim erotskim snovima da budu divlje kreativni i istražuju.

Erotski snovi čine više od odražavanja ili oslobađanja naših emocija, mašte i libida. Mogu pružiti jednako intenzivno zadovoljstvo kao pravi seks. Možda su čak i bolji. U erotskim snovima mozak ne prima nikakve signale dodirivanja. Erotski snovi javljaju se samo u mozgu. Unatoč tome, više od dvije trećine muškaraca i više od trećine žena kaže da su doživjeli orgazam jednostavno kao rezultat sna. Bez ikakvih osjetilnih inputa, mozak stvara i percipira zadovoljstvo tijela. Seks i druge erotske užitke koje doživljavamo u snovima ne osjećamo ništa drugačije jer, što se mozga tiče, razlike nema. Mozak ne doživljava prave ili lažne orgazme; za mozak, svi su stvarni.

A budući da naš neobuzdani emocionalni sustav dok sanjamo može premašiti razine koje dosegnemo u budnom životu, razumno je zaključiti da nas orgazam u snu može odvesti do visina koje seks u budnom stanju ne može.

Što onda erotski snovi otkrivaju o našim vezama? Znanost sugerira da snovi o nevjeri vjerojatno neće biti znak da želimo biti nevjerni. Varanje partnera u snu može jednostavno biti znak znatiželje i normalnog seksualnog uzbuđenja, a ne želje da odstupite od veze.

Ni snovi u kojima istražujemo drugačiju seksualnu orijentaciju nisu znak tajne ili potisnute želje, već znatiželje, libida i mašte. Unatoč tome, erotski snovi imaju mnogo toga za reći nam o zdravlju naših trenutnih ljubavnih veza i o tome koliko smo dobro preboljeli bivše ljubavne partnere, ali možda ne na način na koji bismo očekivali.

Erotski snovi mogu izazvati snažne osjećaje želje, ljubomore, ljubavi, tuge ili radosti dovoljno snažne da utječu na to što ćemo sljedećeg dana osjećati prema partneru. Kao i osjećaje u snu, mozak percipira emocije kao stvarne. Istraživači su otkrili da sukob s partnerom u snu obično rezultira sukobom sljedeći dan.

U nezdravim vezama, snovi o nevjeri povezani su sa smanjenim osjećajem ljubavi i intimnosti u danima koji slijede. U zdravim vezama snovi o nevjeri nemaju previše učinka. Ono što osjećamo prema partneru dok smo budni također može utjecati na naše snove. Osjećaj ljubomore tijekom dana može proizvesti snove o nevjeri, koji zauzvrat utječu na ponašanje prema partneru.

Vrlo je vjerojatno da negativne emocije u erotskom snu o partneru mogu poslužiti kao važan signal o tome što osjećate prema toj osobi. Ali, emocije povezane s erotskim snovima daleko su važnije od same priče o snu.

Ako vi ili vaš partner sanjate da ste nevjerni, to nije znak nečijih istinskih želja. Iako se možete probuditi uznemireni, zapamtite da su snovi osmišljeni kako bi nas natjerali da razmišljamo drugačije, uključujući i naše seksualne živote. Ono što se zaista računa nije naša erotska priča o snovima ili priča našeg partnera, već kako reagiramo na te snove.

Bivši partneri mogu se i pojavljuju se u snovima dugo nakon što prestanu biti dio naših života. Dok snovi sadašnjih partnera često uključuju da nešto radite zajedno, snovi bivših partnera vjerojatnije su erotski. Možda ćete biti u iskušenju zaključiti da ovo znači da žudimo za bivšim. Ali, na temelju brojnih studija obično je suprotno. Čini se da nam ovi snovi pomažu da prebolimo svoje bivše partnere. Oni jednostavno mogu biti način obrade emocija nakon prekida.

Naši su se mozgovi razvili tako da su vrlo prilagođeni erotskom razmišljanju. Fantazija, erotsko sanjarenje - i naposljetku naša seksualnost - nastali su iz suštinskog nagona za razmnožavanjem.

