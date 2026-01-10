Suprug ju je prevario s 30 godina mlađom ženom: 'Način na koji su se upoznali mi se gadi'

Žena je ispričala da se osjeća užasno zbog afere svog supruga s mnogo mlađom djevojkom– a dodatno ju je šokirao način na koji su se upoznali. Naime, otkrila je poražavajuću istinu nakon što je primijetila promjene u ponašanju svog 50-godišnjeg supruga. Bila je izbezumljena kada joj je priznao aferu, a šok je postao još veći kada je saznala da je žena s kojom ju je prevario 20-godišnjakinja koju je on trenirao još dok je bila djevojčica od 10 godina, piše Mirror.

Podijelila je svoju priču na Mumsnetu, tražeći savjet kako se nositi s ovom situacijom. Objasnila je: ‘Moj muž je krajem prosinca napunio 50 godina, a zajedno smo 25 godina. Dugi niz godina bio je sportski trener u jednom klubu’. Nastavila je: ‘Ta djevojka bila je njegova štićenica. Ustajao bi rano kako bi je trenirao kad je imala 10 ili 11 godina. Kasnije se odselila, ali ostao je u kontaktu s njezinim roditeljima, a zatim i s njom dok je postajala starija. Ne znam bavi li se još uvijek tim sportom’.

Dodala je da je djevojka došla u njihov grad za Novu godinu, a suprug ju je pozvao na rođendansku zabavu koju je priredio vikend prije. ‘Sljedeće večeri izašao je s izlikom da se sastaje s prijateljem. Nisam to dovodila u pitanje’, napisala je. Međutim, ubrzo je primijetila promjene u njegovu ponašanju. ‘Zadnjih nekoliko tjedana bio je čudan – distanciran, nezainteresiran za seks’, tvrdi. Na kraju joj je priznao što se dogodilo: ‘Rekao mi je sinoć da se našao s njom u pubu, da su se napili, vratili se u njezin hotel i spavali zajedno’.

‘Shrvana sam. Htjela sam postaviti tisuću pitanja, ali samo sam plakala’, napisala je. Suprug ju je uvjeravao da se to dogodilo samo jednom, no njoj je dodatni šok bio što je djevojka mlađa od jedne od njihovih kćeri. Zaključila je: ‘Naš brak je gotov. Kako da se nosim s ovim?’.

Korisnice Mumsneta brzo su osudile suprugovo ponašanje. Jedna je komentirala: ‘Tvoj muž je odvratan. To bi 100% značilo kraj mog braka’. Druga je savjetovala: ‘Uzmi si vremena da obradiš sve ovo. Ne moraš odmah donositi odluke, ali od ovoga nema povratka’.