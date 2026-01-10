Stručnjak otkriva pet mjesta u vašem domu gdje ste najviše izloženi mikroplastici koja uzrokuje rak

Mnogi domovi danas su prepuni mikroplastike – sitnih čestica koje znanstvenici sve češće povezuju s oštećenjem DNK, upalama i razvojem ozbiljnih bolesti, uključujući rak. Dok su neki izvori očiti, poput plastičnog pribora za jelo, drugi su znatno manje sumnjivi i često prolaze ispod radara.

Dr. Paul Saladino, zdravstveni influencer i bivši psihijatar, u nedavnom je videu upozorio na pet mjesta u kućanstvu gdje je izloženost mikroplastici najveća. Među “najgorim krivcima”, kako ih naziva, ističe papirnate šalice za kavu, vrećice čaja s plastičnom podlogom, konzervirane proizvode, plastične daske za rezanje i dječje bočice. U ranijim objavama upozorio je i na četkice za zube kao značajan izvor mikroplastike.

Znanstvena istraživanja već su pronašla mikroplastične čestice u flaširanoj vodi, sokovima, energetskim i bezalkoholnim pićima, ali i u vodi iz slavine diljem svijeta. Otkrivene su i u voću, povrću, mesu, prerađenoj hrani, ribi te u vrućem čaju i kavi.

Mikroplastika se osobito lako oslobađa kada plastične obloge u proizvodima poput šalica za kavu, vrećica čaja ili dječjih bočica dođu u kontakt s vrućom tekućinom. Limenke hrane i pića također mogu ispuštati mikroplastiku, kao i plastične daske za rezanje tijekom svakodnevne pripreme hrane.

Riječ je o iznimno sitnim fragmentima plastike, često nevidljivima golim okom, veličine do pet milimetara, koji nastaju razgradnjom većih plastičnih proizvoda. Istraživanja su ih pronašla u testisima, bubrezima, jetri, posteljici, pa čak i u prvoj stolici novorođenčadi. Neka su istraživanja pokazala da ljudski mozak može sadržavati i do 0,5 posto mikroplastike po težini – oko sedam grama, što odgovara težini jedne plastične žlice.

Mikroplastika se povezuje s nizom kroničnih bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest, kardiovaskularne probleme, moždani udar, pojedine vrste raka i povećan rizik od prerane smrti. “Ovo je pet najvećih izvora izloženosti mikroplastici u svakodnevnom životu. Upravo zbog njih ljudi vjerojatno unose milijune čestica svaki dan”, tvrdi Saladino.

Primjerice, iako su jednokratne šalice za kavu izvana papirnate, iznutra su obložene tankim slojem plastike kako bi bile vodootporne. Kada se u njih ulije vrući napitak, toplina može uzrokovati razgradnju obloge i oslobađanje tisuća mikroplastičnih čestica koje se odmah konzumiraju.

Sličan problem predstavljaju i moderne “svilenkaste” vrećice čaja, često izrađene od najlona ili druge plastike. Studije su pokazale da jedna takva vrećica, uronjena u kipuću vodu, može osloboditi milijarde nanočestica u samo jednoj šalici čaja.

Dječje bočice od polipropilena dodatni su razlog za zabrinutost. Tijekom sterilizacije u kipućoj vodi i pripreme formule s vrućom vodom, one mogu ispuštati milijune plastičnih čestica po litri. Dojenčad je posebno osjetljiva na potencijalne posljedice zbog svoje male tjelesne mase i razvoja organizma.

Konzervirana hrana i piće također nisu bezazleni. Unutrašnjost većine limenki obložena je epoksidnom smolom, često s bisfenolima, koja se s vremenom može razgrađivati – osobito u dodiru s kiselom, slanom ili masnom hranom – oslobađajući mikro- i nanoplastiku.

Na kraju, plastične daske za rezanje svakodnevnim rezanjem oslobađaju sitne čestice koje se izravno ugrađuju u hranu. Kako daska stari i razvija utore, taj se proces dodatno ubrzava, a procjenjuje se da osoba godišnje može unijeti desetke milijuna čestica samo na ovaj način.

“Smanjenje izloženosti mikroplastici može značajno poboljšati zdravlje”, poručuje Saladino. Iako je mikroplastiku gotovo nemoguće u potpunosti izbjeći, stručnjaci savjetuju ograničavanje plastike za jednokratnu upotrebu, biranje stakla ili metala umjesto plastike, izbjegavanje plastike u pripremi i zagrijavanju hrane, rjeđe pranje sintetičke odjeće te filtriranje vode iz slavine.

Unatoč tome, problem se globalno pogoršava. Istraživanja pokazuju da razine mikroplastike u ljudskom tijelu rastu iz godine u godinu, iako dio znanstvene zajednice upozorava na potrebu opreza pri interpretaciji nekih nalaza. Ono oko čega se većina slaže jest da je mikroplastika postala neizbježan dio modernog života – i da svijest o izvorima izloženosti predstavlja prvi korak prema smanjenju rizika.