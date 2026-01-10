Doktori otkrivaju: 'Ovo su prvi znakovi da ste zaraženi gripom; reagirajte na vrijeme'

Gripa je ove sezone praktički posvuda. Iako se ona može dogoditi svakome, može izazvati ozbiljne komplikacije čak i kod inače zdravih ljudi. Pranje ruku, nošenje maski i cijepljenje pomažu u smanjenju rizika, ali virus je u sezoni vrlo teško u potpunosti izbjeći. Za razliku od prehlade, gripa dolazi brzo i snažno. “Ljudi često mogu točno reći u kojem su trenutku počeli osjećati simptome”, objašnjava za HuffPost dr. Hopkins.

Vrućica, glavobolja i bolovi u tijelu: To su najčešći rani znakovi gripe kod svih dobnih skupina. “Nagla vrućica, jaka glavobolja i bolovi u mišićima vrlo su tipični”, kaže pedijatrica dr. Madison Szar.

Respiratorni simptomi: Kašalj, grlobolja i curenje nosa često se javljaju rano, ali su obično izraženiji nego kod obične prehlade.

Mučnina i povraćanje kod djece: Kod djece se gripa često manifestira gastrointestinalnim tegobama poput bolova u trbuhu, mučnine, povraćanja ili gubitka apetita.

Kada se javiti liječniku?

Ako primijetite simptome gripe, važno je što prije kontaktirati liječnika. “Antivirusni lijekovi najbolje djeluju ako se uzmu unutar prvih 48 sati od pojave simptoma”, objašnjava dr. Szar. To je osobito važno za osobe s kroničnim bolestima poput astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti.

Posebnu pozornost treba obratiti ako se temperatura povuče pa se ponovno vrati, osjetite jaku slabost, vrtoglavicu ili znakove dehidracije, rijetko mokrite ili imate otežano disanje. To mogu biti znakovi sekundarnih infekcija, poput upale pluća, koje zahtijevaju liječničku procjenu.

Što učiniti ako dobijete gripu?

Ako se razbolite, ostanite kod kuće. “Čak i ako se vi s gripom nosite relativno dobro, netko drugi u vašoj okolini možda neće”, upozorava dr. Hopkins.

Pijte puno tekućine – voda, biljni čajevi, elektrolitski napitci

Snižavajte temperaturu i bolove prema savjetu liječnika ili ljekarnika

Odmarajte se i dajte tijelu vremena za oporavak

Kod djece starije od godinu dana, med može pomoći kod kašlja

Cjepivo i dalje ostaje najbolja zaštita

Stručnjaci naglašavaju da je cjepivo protiv gripe i dalje jedan od najučinkovitijih načina zaštite. Ono smanjuje rizik od teške bolesti, hospitalizacije i skraćuje trajanje simptoma – čak i ako se zarazite. “Iako je jesen idealno vrijeme za cijepljenje, još uvijek nije kasno”, ističe dr. Szar. S obzirom na to da je sezona gripe već sada izrazito teška, stručnjaci poručuju jedno: prepoznajte simptome na vrijeme, ostanite kod kuće ako ste bolesni i razmislite o cijepljenju.