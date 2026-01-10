Iskreno i neočekivano: Ovo je razlog zašto muškarci prestaju željeti seks sa svojim ženama

Kada muškarci ne žele seks? Iako je široko rasprostranjeno razmišljanje da su žene te koje prve u vezi izgube seksualnu želju, istina je da se to događa i muškarcima. Nedostatak seksualne želje kod muškaraca događa se iz mnogobrojnih razloga: od bioloških, emotivnih pa sve do okoline. Ovo su česti, ali uglavnom zanemareni, razlozi zašto toliko muškaraca prestane željeti seks, piše Your Tango.

Depresija može uzrokovati gubitak zadovoljstva u svim područjima života: Depresija, prema kliničkoj definiciji, uzrokuje da osoba izgubi interes ili užitak u stvarima koje su je nekoć veselile. Može izgledati kao postupno odvajanje od svijeta, udaljavanje od osjeta, ljudi i aktivnosti. Depresija utječe na svako područje muškarčevog života i, naravno, može duboko utjecati na njegov seksualni nagon. Kad se ljude pita zašto se seksaju, najčešći odgovori, kako muškaraca tako i žena, zbog užitka i osjećaja povezanosti s drugom osobom.

Što se događa kada je nečiji osjećaj zadovoljstva kritično oslabljen? Ne samo da mogu pasti motivacija i poriv za seksualnom aktivnošću, već i fantazije o seksu, što može ojačati nečiji libido. Nije iznenađenje da mnogi ljudi s depresijom prijavljuju smanjeni seksualni nagon. Dodajte ovome opći osjećaj preopterećenosti, iscrpljenosti i poteškoća u funkcioniranju svakodnevnih aktivnosti koje mogu biti dio depresije, a seks može postati još jedan primjer u njihovom životu "prolaženja kroz pokret". To može biti frustrirajuće za partnere koji pitaju: "Što možemo učiniti da ti seks ponovno bude zabavan?", a njihov depresivni partner ne može odgovoriti jer su izgubili vezu sa svojim zadovoljstvom.

Seks može biti umirujući ili izvor stresa: Svi mi jedinstveno reagiramo na životne stresore, uključujući depresiju. Neki muškarci s depresijom prijavljuju povećani seksualni nagon. Govore o seksu kako bi dobili fizički poticaj te kako bi se osjećali voljeno i prihvaćeno od strane druge osobe. Doista, ako to želimo, seks može biti izvrstan način za povećanje kemijskih tvari u našim tijelima, poput dopamina, koji olakšava traženje zadovoljstva i može pomoći u budnosti i energiji. Ako ne djeluje averzivno ili pretjerano stresno, seks ili masturbacija mogu biti dobar izbor za poboljšanje raspoloženja bilo koga.

Prirodni je impuls da se oslobodimo negativnih osjećaja ili neugodnih situacija, a svi razvijamo vještine za to dok smo mala djeca i dodajemo ih tijekom života. Razvijamo navike za koje znamo da će nas u u kratkom roku oraspoložiti. Možda naučimo sebi odvratiti pažnju TV-om, odlaskom na trčanje ili jedenjem nečeg slatkog. Ljudi koji se bore s depresijom većinu vremena osjećaju se loše pa njihove navike samoumirivanja mogu postati automatskije i ukorijenjenije. Neke od ovih navika su uistinu korisne, a neke na kraju pogoršavaju stvari. Ako je okretanje seksu ono što čini da se osjećate dobro emocionalno i fizički, onda je to odličan izbor. Međutim, neki muškarci s depresijom navode da su se okrenuli seksualnom ponašanju zbog kojeg se općenito ne osjećaju dobro.

Povećana uporaba vizualnih materijala za stimulaciju može uzrokovati nerealna očekivanja ili nepovezanost ili izolaciju od partnera. Traženje novih partnera može zakomplicirati ili iznevjeriti trenutne dogovore u vezi. Osjećaj prisiljenosti na seks s partnerom kako bi ublažili njihovu bol može stvoriti pritisak ili ljutnju u tom odnosu. Ovi se muškarci mogu osjećati kao da njihova seksualnost klizi u kompulzivno ponašanje, vođeno potrebom da pobjegnu od negativnih osjećaja, a ne pozitivnim nagonom. Sukobljeni osjećaji o seksualnom ponašanju mogu stvoriti povratnu petlju koja povećava osjećaje depresije, što dovodi do većeg poriva za bijegom od tih osjećaja.

Perfekcionizam može spriječiti muškarca da uživa u seksu: Ljudi koji pate od depresije često imaju vrlo kritičan um, sklonost visokim, često nerealnim očekivanjima, i obrazac fokusiranja na negativne aspekte prošlih iskustava. Svaki će vam seksualni terapeut reći da je perfekcionizam neprijatelj seksualne izvedbe i zadovoljstva. Stavljanje nerealnih očekivanja u seksualno iskustvo dovest će do pritiska, stresa i poteškoća u prisutnosti zabave zbog onoga što se događa. To može dovesti do tjeskobe zbog izvedbe, erektilne disfunkcije, rane ejakulacije i nižeg libida. Sve to također može dovesti do povećanja simptoma depresije.