Stručnjak za bonton otkrio koja zemlja ima najbolje manire na svijetu – odgovor će vas iznenaditi

Bonton je jedna od onih društvenih kategorija koje uvelike ovise o mjestu, kulturi i kontekstu. Ono što se u jednoj zemlji smatra znakom poštovanja, u drugoj može biti doživljeno kao nepristojno ili čak uvredljivo. Primjerice, u Sjedinjenim Američkim Državama ostavljanje napojnice u restoranima gotovo je obavezno, a njezin izostanak često se tumači kao znak nezadovoljstva ili loših manira.

S druge strane, u Japanu je napojnica nepoželjna – može se shvatiti kao uvreda, jer sugerira da zaposlenik nije dovoljno plaćen ili da pokušavate “kupiti” bolju uslugu. U japanskoj kulturi kvalitetna usluga podrazumijeva se i ne veže se uz dodatnu financijsku nagradu.

Ako je bonton toliko subjektivan, postoji li uopće zemlja koju bismo mogli proglasiti onom s “najboljim” manirima? Prema Williamu Hansonu, jednom od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za bonton – odgovor je: da. Hanson je autor knjiga o bontonu i zvijezda društvenih mreža, gdje savjete o pravilima lijepog ponašanja prilagođava modernom dobu – od pravilnog ponašanja za stolom do toga kako se pristojno izvući s katastrofalnog Tinder spoja.

U razgovoru za LADBible Stories otkrio je koju zemlju smatra apsolutnim uzorom kada je riječ o manirima. “Mislim da moram reći – Japan. Japanci su iznimno uljudni i puni poštovanja”, rekao je Hanson, “To je vjerojatno jedina zemlja u kojoj Britanci djeluju opušteno”.

No Japan nije jedini na njegovoj listi. “Singapur je također izrazito pristojan”, dodao je, “Zapravo, vjerojatno nijedna zapadna zemlja nije pravi odgovor na ovo pitanje, što je – iz perspektive Zapada – pomalo tužno”.

U Japanu je bonton duboko utkan u jezik i svakodnevnu kulturu. Postoje različiti oblici pozdrava i izražavanja ovisno o društvenom statusu sugovornika – drugačije se obraćate nadređenima, starijima, kolegama ili prijateljima. Poštovanje hijerarhije i suzdržanost u ponašanju smatraju se temeljem pristojnosti.

Slično vrijedi i u drugim dijelovima svijeta. U Indiji i u mnogim islamskim kulturama, primjerice, smatra se dobrim manirima jesti isključivo desnom rukom, dok se korištenje lijeve doživljava kao nepristojno.

Na kraju, bonton često ovisi i o situaciji. Većina nas instinktivno mijenja način govora i ponašanja ovisno o tome jesmo li u društvu obitelji, prijatelja ili poslovnih partnera. Zato pitanje “tko ima najbolje manire” možda nema jednoznačan odgovor. No prema mišljenju stručnjaka, kulture koje naglašavaju poštovanje, obzirnost i svijest o drugima – poput japanske – svakako su vrlo visoko na toj ljestvici.