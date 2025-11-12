Ovaj simptom koji se pojavljuje na stopalima može signalizirati zatajenje srca, bolest jetre ili krvne ugruške

Povremeno oticanje stopala i gležnjeva najčešće nije razlog za paniku – osobito nakon dugog hodanja, stajanja ili tijekom toplih dana. Dovoljno je malo odmora s podignutim nogama i sve se vraća u normalu. No, ako oteklina potraje, to može biti upozorenje na ozbiljniji problem koji ne treba ignorirati, prenosi Express.co.

Liječnici s Medicinskog fakulteta Harvard upozoravaju da trajna oteklina stopala, poznata i kao edem, može biti rani znak zatajenja srca, bolesti bubrega, jetre ili čak krvnih ugrušaka. “Ako oticanje ne prolazi, važno je otkriti uzrok jer može biti crvena zastavica za dublji zdravstveni problem”, poručuju stručnjaci. Duboka venska tromboza (DVT) nastaje kada se krvni ugrušak formira u veni, najčešće u nozi. To može ometati povrat krvi prema srcu, uzrokujući oticanje, bol i crvenilo. Ako se ugrušak otkine, može dospjeti do pluća i izazvati plućnu emboliju – stanje opasno po život.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost:

oticanje samo jedne noge

bol i toplina u zahvaćenom području

crvenilo ili tamnija koža

vene koje su tvrde ili bolne na dodir

Harvardovi stručnjaci upozoravaju: “Novo oticanje samo jedne noge uvijek zahtijeva pregled liječnika.”

Zatajenje srca

Kod zatajenja srca, srce ne pumpa dovoljno učinkovito pa se krv zadržava u venama nogu. Višak tekućine tada “curi” u tkiva i uzrokuje oteklinu. Ostali simptomi na koje treba paziti:

kratak dah i umor

vrtoglavica

uporan noćni kašalj

napuhnut trbuh

gubitak apetita

ubrzan ili nepravilan rad srca

Bolest jetre

Bolesti jetre, poput ciroze, mogu smanjiti razinu proteina albumina u krvi. Tada tekućina iz krvnih žila prelazi u tkiva, uzrokujući oticanje nogu, ruku, pa čak i lica. Mogući simptomi bolesti jetre:

stalni umor

žutilo kože i očiju (žutica)

svrbež kože

gubitak apetita

mučnina ili povraćanje

Bolest bubrega

Ako bubrezi ne mogu pravilno uklanjati višak tekućine, ona se nakuplja u tijelu – što može rezultirati oteklim stopalima i gležnjevima. Ostali simptomi bolesti bubrega:

učestalo mokrenje, osobito noću

krv u mokraći

umor i nesanica

grčevi u mišićima

svrbež kože

Kada posjetiti liječnika

Odmah se obratite liječniku ako oteklina traje dulje od nekoliko dana, zahvaća samo jedno stopalo, ostavlja udubljenje kad pritisnete prstom ili je popraćena bolom, crvenilom ili promjenom boje kože. “Nemojte sami postavljati dijagnozu. Ponekad je oteklina prvi znak ozbiljne bolesti srca, bubrega ili jetre”, upozoravaju stručnjaci s Harvarda.

Iako otečena stopala ne moraju uvijek značiti problem, važno je reagirati na vrijeme – posebno ako se pojavljuju bez očitog razloga. Tijelo rijetko “viče” bez razloga, a ponekad upravo mala promjena, poput otečenog stopala, može biti prvi signal da nešto nije u redu.

