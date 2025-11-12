Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
obratite pažnju!

Ovaj simptom koji se pojavljuje na stopalima može signalizirati zatajenje srca, bolest jetre ili krvne ugruške

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
12.11.2025.
u 11:30

Ako se ugrušak otkine, može dospjeti do pluća i izazvati plućnu emboliju – stanje opasno po život.

Povremeno oticanje stopala i gležnjeva najčešće nije razlog za paniku – osobito nakon dugog hodanja, stajanja ili tijekom toplih dana. Dovoljno je malo odmora s podignutim nogama i sve se vraća u normalu. No, ako oteklina potraje, to može biti upozorenje na ozbiljniji problem koji ne treba ignorirati, prenosi Express.co

Liječnici s Medicinskog fakulteta Harvard upozoravaju da trajna oteklina stopala, poznata i kao edem, može biti rani znak zatajenja srca, bolesti bubrega, jetre ili čak krvnih ugrušaka. “Ako oticanje ne prolazi, važno je otkriti uzrok jer može biti crvena zastavica za dublji zdravstveni problem”, poručuju stručnjaci. Duboka venska tromboza (DVT) nastaje kada se krvni ugrušak formira u veni, najčešće u nozi. To može ometati povrat krvi prema srcu, uzrokujući oticanje, bol i crvenilo. Ako se ugrušak otkine, može dospjeti do pluća i izazvati plućnu emboliju – stanje opasno po život.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost:

  • oticanje samo jedne noge
  • bol i toplina u zahvaćenom području
  • crvenilo ili tamnija koža
  • vene koje su tvrde ili bolne na dodir

Harvardovi stručnjaci upozoravaju: “Novo oticanje samo jedne noge uvijek zahtijeva pregled liječnika.”

Zatajenje srca

Kod zatajenja srca, srce ne pumpa dovoljno učinkovito pa se krv zadržava u venama nogu. Višak tekućine tada “curi” u tkiva i uzrokuje oteklinu. Ostali simptomi na koje treba paziti:

  • kratak dah i umor
  • vrtoglavica
  • uporan noćni kašalj
  • napuhnut trbuh
  • gubitak apetita
  • ubrzan ili nepravilan rad srca
Doktori upozoravaju da ovih 5 svakodnevnih 'zdravih' navika uništavaju vaše bubrege
1/8

Bolest jetre

Bolesti jetre, poput ciroze, mogu smanjiti razinu proteina albumina u krvi. Tada tekućina iz krvnih žila prelazi u tkiva, uzrokujući oticanje nogu, ruku, pa čak i lica. Mogući simptomi bolesti jetre:

  • stalni umor
  • žutilo kože i očiju (žutica)
  • svrbež kože
  • gubitak apetita
  • mučnina ili povraćanje

Bolest bubrega

Ako bubrezi ne mogu pravilno uklanjati višak tekućine, ona se nakuplja u tijelu – što može rezultirati oteklim stopalima i gležnjevima. Ostali simptomi bolesti bubrega:

  • učestalo mokrenje, osobito noću
  • krv u mokraći
  • umor i nesanica
  • grčevi u mišićima
  • svrbež kože

Kada posjetiti liječnika

Odmah se obratite liječniku ako oteklina traje dulje od nekoliko dana, zahvaća samo jedno stopalo, ostavlja udubljenje kad pritisnete prstom ili je popraćena bolom, crvenilom ili promjenom boje kože.  “Nemojte sami postavljati dijagnozu. Ponekad je oteklina prvi znak ozbiljne bolesti srca, bubrega ili jetre”, upozoravaju stručnjaci s Harvarda.

Iako otečena stopala ne moraju uvijek značiti problem, važno je reagirati na vrijeme – posebno ako se pojavljuju bez očitog razloga. Tijelo rijetko “viče” bez razloga, a ponekad upravo mala promjena, poput otečenog stopala, može biti prvi signal da nešto nije u redu.

Gastroenterolog s Harvarda otkrio koje voće nikada ne jede: 'Puno je šećera, a nema gotovo uopće vlakana'

Gastroenterolog s Harvarda otkrio koje voće nikada ne jede: 'Puno je šećera, a nema gotovo uopće vlakana'
Ključne riječi
krvni ugrušak bolest jetre zatajenje srca otekline stopalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja