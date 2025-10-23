Nutricionisti otkrivaju: Ovo je sedam navika za smanjenje rizika od srčanog udara
Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u suvremenom društvu. Karakterizira ga stalno povišena vrijednost tlaka krvi u arterijama, što opterećuje srce i krvne žile. Dugotrajna hipertenzija može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega. Zbog svoje učestalosti i potencijalne opasnosti, pravovremeno prepoznavanje, prevencija i kontrola visokog tlaka ključni su za očuvanje zdravlja i kvalitete života.
Krvni tlak mjeri silu kojom krv pritišće stijenke arterija dok je srce pumpa po tijelu. Visoki krvni tlak naziva se i "tihim ubojicom" jer često nema očite simptome, a povećava rizik od širokog raspona zdravstvenih problema. Nutricionist James Vickers i osobni trener Jonny Kibble podijelili su popis promjena koje možete napraviti sada da biste počeli snižavati krvni tlak, piše Daily Express.
1. Smanjite unos soli: Previše soli može uzrokovati zadržavanje vode što povećava volumen krvi u žilama, prisiljavajući srce da radi jače. "Hrana s visokim udjelom soli, masti i šećera može uzrokovati porast krvnog tlaka. Pokušajte smanjiti unos soli u prehrani na najviše šest grama dnevno i obratite pozornost na deklaracije na hrani poput gotovih umaka, začina i prerađene hrane koja može sadržavati dodanu sol, kao i na hranu za van i gotova jela", upozorio je Vickers te je dodao da se sol može zamijeniti drugim aromama poput začinskog bilja i začina prilikom kuhanja.
2. Aktivirajte se: Dovoljno tjelovježbe jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje. Kada je riječ o krvnom tlaku, tada tjelesna aktivnost pomaže u njegovom snižavanju podržavajući sposobnost srca da učinkovitije pumpa krv i pomažući krvnim žilama da ostanu zdravije i fleksibilnije. "S vremenom to smanjuje krutost arterija, smanjuje mehaničko opterećenje stijenki krvnih žila i ublažava kardiovaskularno naprezanje, a sve to doprinosi smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Čak i male količine svakodnevnog kretanja mogu značajno utjecati na vaše zdravlje i dobrobit, podržavajući dulji život i bolju kvalitetu života", objasnio je Kibble. Ne morate trčati maraton jer jednostavne navike poput brze šetnje mogu puno pomoći. Najvažnija je dosljednost.
3. Prestanite pušiti: Nikotin uzrokuje oslobađanje adrenalina, što može uzrokovati privremeni porast krvnog tlaka. S vremenom pušenje može oštetiti krvne žile što dovodi do ateroskleroze gdje se masnoća nakuplja na stijenkama arterija i sužava ih. "Sa svakom cigaretom koja povisuje krvni tlak, koristi od prestanka pušenja počinju gotovo odmah i nastavljaju se povećavati tijekom vremena. Prestanak pušenja daje vašim arterijama priliku da se oporave, pomažući im da ostanu elastičnije i responzivnije, što zauzvrat podržava zdraviji krvni tlak", objasnio je Kibble.
4. Jedite više hrane bogate nitratima: Studije su otkrile da hrana bogata nitratima može sniziti krvni tlak. Nitrati se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid što može pomoći u opuštanju i širenju krvnih žila. "Hrana bogata nitratima poput cikle, špinata, kelja, celera, banana i jagoda može sniziti krvni tlak", rekao je Vickers.
5. Jedite više cjelovitih žitarica i vlakana: Konzumiranje više vlakana povezano je s manjim rizikom od srčanih i krvožilnih bolesti. "Cjelovite žitarice mogu podržati zdraviju prehranu za održavanje zdrave težine, a vlakna mogu pomoći u mršavljenju", objasnio je Vickers. Hrana bogata vlaknima uključuje grah i leću, orašaste plodove i sjemenke te voće i povrće.
6. Jedite više nemasnih proteina i mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti: Nemasni proteini imaju manje kalorija od masnijih izvora i mogu pomoći u kontroli težine. "Konzumiranje hrane bogate proteinima poput nemasnog mesa, ribe ili mahunarki i odabir mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti ne samo da podržava zdravu težinu, već i osigurava hranjive tvari poput kalcija i kalija. Ovi nutrijenti povezani su s boljom kontrolom krvnog tlaka i, dugoročno, smanjenim rizikom od razvoja hipertenzije što pomaže u zaštiti cjelokupnog kardiovaskularnog zdravlja", objasnio je Vickers.
7. Izbacite kofein i alkohol: Ne morate ih se u potpunosti odreći, ali Vickers je preporučio ograničavanje količine kofeina i alkohola jer oba mogu povisiti krvni tlak. "Umjesto toga, posegnite za vodom ili sokovima poput soka od jabuke, rajčice ili nara koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka", zaključio je.