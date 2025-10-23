Nutricionisti otkrivaju: Ovo je sedam navika za smanjenje rizika od srčanog udara

Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u suvremenom društvu. Karakterizira ga stalno povišena vrijednost tlaka krvi u arterijama, što opterećuje srce i krvne žile. Dugotrajna hipertenzija može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega. Zbog svoje učestalosti i potencijalne opasnosti, pravovremeno prepoznavanje, prevencija i kontrola visokog tlaka ključni su za očuvanje zdravlja i kvalitete života.
Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u suvremenom društvu. Karakterizira ga stalno povišena vrijednost tlaka krvi u arterijama, što opterećuje srce i krvne žile. Dugotrajna hipertenzija može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega. Zbog svoje učestalosti i potencijalne opasnosti, pravovremeno prepoznavanje, prevencija i kontrola visokog tlaka ključni su za očuvanje zdravlja i kvalitete života.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
Krvni tlak mjeri silu kojom krv pritišće stijenke arterija dok je srce pumpa po tijelu. Visoki krvni tlak naziva se i "tihim ubojicom" jer često nema očite simptome, a povećava rizik od širokog raspona zdravstvenih problema. Nutricionist James Vickers i osobni trener Jonny Kibble podijelili su popis promjena koje možete napraviti sada da biste počeli snižavati krvni tlak, piše Daily Express.
Krvni tlak mjeri silu kojom krv pritišće stijenke arterija dok je srce pumpa po tijelu. Visoki krvni tlak naziva se i "tihim ubojicom" jer često nema očite simptome, a povećava rizik od širokog raspona zdravstvenih problema. Nutricionist James Vickers i osobni trener Jonny Kibble podijelili su popis promjena koje možete napraviti sada da biste počeli snižavati krvni tlak, piše Daily Express.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
1. Smanjite unos soli: Previše soli može uzrokovati zadržavanje vode što povećava volumen krvi u žilama, prisiljavajući srce da radi jače. "Hrana s visokim udjelom soli, masti i šećera može uzrokovati porast krvnog tlaka. Pokušajte smanjiti unos soli u prehrani na najviše šest grama dnevno i obratite pozornost na deklaracije na hrani poput gotovih umaka, začina i prerađene hrane koja može sadržavati dodanu sol, kao i na hranu za van i gotova jela", upozorio je Vickers te je dodao da se sol može zamijeniti drugim aromama poput začinskog bilja i začina prilikom kuhanja.
1. Smanjite unos soli: Previše soli može uzrokovati zadržavanje vode što povećava volumen krvi u žilama, prisiljavajući srce da radi jače. "Hrana s visokim udjelom soli, masti i šećera može uzrokovati porast krvnog tlaka. Pokušajte smanjiti unos soli u prehrani na najviše šest grama dnevno i obratite pozornost na deklaracije na hrani poput gotovih umaka, začina i prerađene hrane koja može sadržavati dodanu sol, kao i na hranu za van i gotova jela", upozorio je Vickers te je dodao da se sol može zamijeniti drugim aromama poput začinskog bilja i začina prilikom kuhanja.
Foto: Shuttershock
Share
Podijeli
2. Aktivirajte se: Dovoljno tjelovježbe jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje. Kada je riječ o krvnom tlaku, tada tjelesna aktivnost pomaže u njegovom snižavanju podržavajući sposobnost srca da učinkovitije pumpa krv i pomažući krvnim žilama da ostanu zdravije i fleksibilnije. "S vremenom to smanjuje krutost arterija, smanjuje mehaničko opterećenje stijenki krvnih žila i ublažava kardiovaskularno naprezanje, a sve to doprinosi smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Čak i male količine svakodnevnog kretanja mogu značajno utjecati na vaše zdravlje i dobrobit, podržavajući dulji život i bolju kvalitetu života", objasnio je Kibble. Ne morate trčati maraton jer jednostavne navike poput brze šetnje mogu puno pomoći. Najvažnija je dosljednost.
2. Aktivirajte se: Dovoljno tjelovježbe jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje. Kada je riječ o krvnom tlaku, tada tjelesna aktivnost pomaže u njegovom snižavanju podržavajući sposobnost srca da učinkovitije pumpa krv i pomažući krvnim žilama da ostanu zdravije i fleksibilnije. "S vremenom to smanjuje krutost arterija, smanjuje mehaničko opterećenje stijenki krvnih žila i ublažava kardiovaskularno naprezanje, a sve to doprinosi smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Čak i male količine svakodnevnog kretanja mogu značajno utjecati na vaše zdravlje i dobrobit, podržavajući dulji život i bolju kvalitetu života", objasnio je Kibble. Ne morate trčati maraton jer jednostavne navike poput brze šetnje mogu puno pomoći. Najvažnija je dosljednost.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
3. Prestanite pušiti: Nikotin uzrokuje oslobađanje adrenalina, što može uzrokovati privremeni porast krvnog tlaka. S vremenom pušenje može oštetiti krvne žile što dovodi do ateroskleroze gdje se masnoća nakuplja na stijenkama arterija i sužava ih. "Sa svakom cigaretom koja povisuje krvni tlak, koristi od prestanka pušenja počinju gotovo odmah i nastavljaju se povećavati tijekom vremena. Prestanak pušenja daje vašim arterijama priliku da se oporave, pomažući im da ostanu elastičnije i responzivnije, što zauzvrat podržava zdraviji krvni tlak", objasnio je Kibble.
3. Prestanite pušiti: Nikotin uzrokuje oslobađanje adrenalina, što može uzrokovati privremeni porast krvnog tlaka. S vremenom pušenje može oštetiti krvne žile što dovodi do ateroskleroze gdje se masnoća nakuplja na stijenkama arterija i sužava ih. "Sa svakom cigaretom koja povisuje krvni tlak, koristi od prestanka pušenja počinju gotovo odmah i nastavljaju se povećavati tijekom vremena. Prestanak pušenja daje vašim arterijama priliku da se oporave, pomažući im da ostanu elastičnije i responzivnije, što zauzvrat podržava zdraviji krvni tlak", objasnio je Kibble.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
4. Jedite više hrane bogate nitratima: Studije su otkrile da hrana bogata nitratima može sniziti krvni tlak. Nitrati se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid što može pomoći u opuštanju i širenju krvnih žila. "Hrana bogata nitratima poput cikle, špinata, kelja, celera, banana i jagoda može sniziti krvni tlak", rekao je Vickers.
4. Jedite više hrane bogate nitratima: Studije su otkrile da hrana bogata nitratima može sniziti krvni tlak. Nitrati se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid što može pomoći u opuštanju i širenju krvnih žila. "Hrana bogata nitratima poput cikle, špinata, kelja, celera, banana i jagoda može sniziti krvni tlak", rekao je Vickers.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
5. Jedite više cjelovitih žitarica i vlakana: Konzumiranje više vlakana povezano je s manjim rizikom od srčanih i krvožilnih bolesti. "Cjelovite žitarice mogu podržati zdraviju prehranu za održavanje zdrave težine, a vlakna mogu pomoći u mršavljenju", objasnio je Vickers. Hrana bogata vlaknima uključuje grah i leću, orašaste plodove i sjemenke te voće i povrće.
5. Jedite više cjelovitih žitarica i vlakana: Konzumiranje više vlakana povezano je s manjim rizikom od srčanih i krvožilnih bolesti. "Cjelovite žitarice mogu podržati zdraviju prehranu za održavanje zdrave težine, a vlakna mogu pomoći u mršavljenju", objasnio je Vickers. Hrana bogata vlaknima uključuje grah i leću, orašaste plodove i sjemenke te voće i povrće.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
6. Jedite više nemasnih proteina i mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti: Nemasni proteini imaju manje kalorija od masnijih izvora i mogu pomoći u kontroli težine. "Konzumiranje hrane bogate proteinima poput nemasnog mesa, ribe ili mahunarki i odabir mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti ne samo da podržava zdravu težinu, već i osigurava hranjive tvari poput kalcija i kalija. Ovi nutrijenti povezani su s boljom kontrolom krvnog tlaka i, dugoročno, smanjenim rizikom od razvoja hipertenzije što pomaže u zaštiti cjelokupnog kardiovaskularnog zdravlja", objasnio je Vickers.
6. Jedite više nemasnih proteina i mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti: Nemasni proteini imaju manje kalorija od masnijih izvora i mogu pomoći u kontroli težine. "Konzumiranje hrane bogate proteinima poput nemasnog mesa, ribe ili mahunarki i odabir mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti ne samo da podržava zdravu težinu, već i osigurava hranjive tvari poput kalcija i kalija. Ovi nutrijenti povezani su s boljom kontrolom krvnog tlaka i, dugoročno, smanjenim rizikom od razvoja hipertenzije što pomaže u zaštiti cjelokupnog kardiovaskularnog zdravlja", objasnio je Vickers.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
7. Izbacite kofein i alkohol: Ne morate ih se u potpunosti odreći, ali Vickers je preporučio ograničavanje količine kofeina i alkohola jer oba mogu povisiti krvni tlak. "Umjesto toga, posegnite za vodom ili sokovima poput soka od jabuke, rajčice ili nara koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka", zaključio je.
7. Izbacite kofein i alkohol: Ne morate ih se u potpunosti odreći, ali Vickers je preporučio ograničavanje količine kofeina i alkohola jer oba mogu povisiti krvni tlak. "Umjesto toga, posegnite za vodom ili sokovima poput soka od jabuke, rajčice ili nara koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka", zaključio je.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli

Ne propustite

1/