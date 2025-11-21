Otkud dolazi najprodavanija kava u Hrvatskoj?

Ako ste ikad svratili na Ininu benzinsku postaju i uzevši šalicu kave pomislili – „Evo, ovo je moj trenutak“, znajte da niste jedini. Fresh Corner ove godine slavi 10 godina od prve poslužene kave, i za to vrijeme postao je pravo malo carstvo kave u srednjoj Europi.

Ono što je nekad bila samo nova vrsta stanice na benzinskim postajama, danas je regionalni brend koji milijuni ljudi svakodnevno biraju. I zanimljivo, svaka zemlja ima svoju priču o omiljenoj šalici: espresso je hit u Mađarskoj, Srbiji i Slovačkoj, bijela kava vodi u Češkoj i Rumunjskoj, dok su Poljaci, Slovenci i Hrvati najvjerniji kavi s mlijekom.

Gdje kava dobiva svoj karakter

Ali Fresh Corner nije samo brojka ili brzo rješenje za jutarnju dozu kofeina. Kava je ovdje heroj. Svaka šalica prži se lokalno u pržionici Roastar u Polgárdiju u Mađarskoj, što jamči svježinu, aromatičnost i stalno visoku kvalitetu. Zrna dolaze iz Brazila, Kolumbije i Vijetnama, a u pržionici se pažljivo miješaju kako bi odgovarala srednjoeuropskim ukusima.

Dvije najpopularnije mješavine? 100 % arabica iz Brazila za glatki, premium okus i mješavina arabice i robuste za bogatu, svakodnevnu šalicu uživanja. Polgárdi pržionica godišnje proizvodi kavu za stotine milijuna šalica, što je čini jednom od najvažnijih pržionica u regiji.

Najprodavanija kava u Hrvatskoj – kava s mlijekom na prvom mjestu

U Hrvatskoj, najprodavanija je upravo kava s mlijekom, a samo ove godine, u prvih deset mjeseci, na Ininim maloprodajnim mjestima posluženo je više od 7,5 milijuna šalica kave. A apsolutni rekorder među lokacijama? INA Vukova Gorica!

Foto: INA

Dan espressa i ljubav prema kavi širom Europe

Za ljubitelje espresso kave, vrijedi znati – Dan espressa obilježava se 23. studenoga, pa je ovo idealan trenutak da odamo malu počast toj crnoj kraljici kave. Fresh Corner pokriva sve okuse – od Hrvatske do još 12 europskih zemalja, od macchiata i caffè lattea do Americana.

Širenje i inovacija – pogled u budućnost

Iako je Fresh Corner počeo kao „trgovina na benzinskoj postaji“, danas je mnogo više od toga: mjesto za brzu kavu, slasni hot dog ili jednostavno mali predah tijekom dana. Sljedeće desetljeće donosi još više: širenje u gradove, prometna čvorišta i nove formate koji prate moderni život, uvijek zadržavajući fokus na kvalitetnoj kavi i brzim zalogajima.

Zašto ljudi biraju Fresh Corner – pogled iz prve ruke

Kako ističe Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje u Ini, uspjeh Fresh Cornera temelji se na povjerenju koje generacije imaju u INA brend, ali i na stalnoj komunikaciji s kupcima.

" Uz to, najveći smo lanac kafića u zemlji s preko 160 Fresh Corner lokacija. Stalno nastojimo razvijati i unapređivati ponudu, pratiti trendove i prilagođavati se potrebama ljudi. Toplina i kombinacija tradicije i inovacije naš su prepoznatljiv potpis: ljudi znaju Inu desetljećima, a danas im pokazujemo da uz gorivo mogu dobiti puno više. Njihove povratne informacije su nam dragocjene i upravo nas one usmjeravaju u daljnjem razvoju“, ističe Zdravka Demeter Bubalo.

Mali trenutak, velika priča

Fresh Corner nije samo kava i hrana – to je mjesto gdje se susreću ljudi, gdje se uživa i gdje obična pauza postaje poseban trenutak. S više od 7,5 milijuna šalica kave samo u prvih deset mjeseci ove godine, jasno je da Fresh Corner i INA znaju napraviti kavu koja može parirati i najboljim specijaliziranim kafićima.