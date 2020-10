Odlazak u prirodu sa štapom i udicom: U ribičiju na Savicu, Strmec, Zajarke, Čiče...

Siđete s tramvaja kod Borovja, spustite se s Mosta mladosti na savski nasip, prođete toplanu i slap na Savi, pun zapjenjene i uskomešale vode (radi se zapravo o umjetnoj brani sagrađenoj za potrebe toplane) i za dvadesetak minuta sa svoje lijeve strane, dakle, prema sjeveru, naići ćete na prizor koji će zateći mnoge Zagrepčane.

Foto: Davor Puklavecd/PIXSELL

Foto: Davor Puklavecd/PIXSELL

Čak 186 vrsta ptica

Barem one koji ne žive u blizini. Dobro čuvana tajna s razlogom se skriva – jer jezera Savica imaju poseban status – prije dvije godine Gradska ih je skupština proglasila i spomenikom prirode, a zaštićeni su rezervat ptica, riba i drugih vodenih životinja. Na području jezera obitava 186 vrsta ptica od kojih se 50 vrsta tu i gnijezdi. Mjesto je to na kojem love ribiči, koji su i najzaslužniji za uređenje i zaštitu ovog neočekivanog komada divljine. Točnije, riječ je o članovima Športsko ribolovnog društva Peščenica, koji izdaju i dnevne dozvole. Jezera ima ukupno 12, dijeli ih željeznička pruga, a putevi za šetače vode skroz oko kompleksa.



Rukavci rijeke Save

Što se tiče okolice Zagreba, ribiči rado odlaze i u ribolovnu zonu Strmec u Svetoj Nedelji. Riječ je o 22 većih i manjih jezera, rukavcu “Zgorela prečka”, potoku Rakovici u dužini od 4,9 kilometara te desnoj obali rijeke Save koja se proteže od skele u mjestu Medsave do Podsusedskog mosta u dužini od 4,6 km. Skelom se može do još jednog mjesta za ribičiju na području Zaprešića – jezera Zajarki, koje se redovito poribljava.



Za sada je, kažu u zaprešićkoj turističkoj zajednici, evidencijom obuhvaćeno više od 500 riba iznad 10 kilograma. Najpoznatiji kapitalci zovu se Kvrga i Berta i teže oko 30 kg. Na Zajarke mnogi dolaze i na piknik, ali i kupanje, a popularno odredište za izletnike su i jezera u Rakitju koje je također raj za ribiče. Najpopularnija okupljališta ljubitelja ribolova u okolici Velike Gorice su, pak, Sava i njeni rukavci Odra i tzv. “Mrtva Odra”, ali velik broj ribiča okuplja se i na Kupi. Uz rijeke ribiči koriste i privatne ribnjake te jezera nastala šljunčarenjem, a najveće među njima je jezero Čiče.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

